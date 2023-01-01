分析：馬雲被削投票權但持股未變，利好一眾平台企業
《經濟通通訊社９日專訊》螞蟻集團一紙公告宣布公司將進入「無實控人」時代，螞蟻核心股東馬雲的表決權將從５３﹒５％削降至６﹒２％。不過，《路透》引述分析一位不願具名的互聯網公司高層表示，「大幅削減馬雲的投票權，但股份一點都沒動，相當於在拿走控制權的同時又維護了他的經濟利益，對各方都算有了交代。」該人2023年01月09日
馬雲放棄實控權，螞蟻集團年內上市無望，專注整改
《經濟通通訊社９日專訊》螞蟻集團日前公告，公司主要股東投票權發生變化，馬雲及其一致行動人的投票權由此前的５３﹒４６％調整為螞蟻集團的１０名股東分別獨立行使股份表決權，不再存在直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。調整後，馬雲的表決權下降到６﹒２０８％。這也意味著，馬雲徹底放棄了對螞蟻集團的2023年01月09日
《螞蟻整改》重慶螞蟻消金增資１０５億，釋監管首肯整改工作信號
《經濟通通訊社４日專訊》阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲旗下的螞蟻集團，據報獲內地監管機構批准，為轄下的消費業務增資１０５億元（人民幣．下同），反映自２０２１年底以來的整改或已取得官方實質肯定。據《彭博》引述螞蟻集團的公告，指重慶銀保監局批准重慶螞蟻消費金融，將註冊資本提高至１８５億元，其中螞蟻2023年01月04日
《螞蟻整改》螞蟻集團發布營銷新政，營銷活動受全鏈路管控審查
《經濟通通訊社３日專訊》據螞蟻集團官網消息，１月３日，螞蟻集團金融消費者保護營銷指引規範正式公布，結合法律法規、監管規定、風險案例、客戶投訴及負面輿情，從營銷活動觸達、流程、內容、變更等多環節明確營銷操作規範，適用於螞蟻集團內支付、銀行、保險、消費金融、數字生活等旗下機構。該項政策指出，營銷活動2023年01月03日
交銀國際料富途去年業務發展符合監管，看好增長潛力
《經濟通通訊社３日專訊》中證監上周五（１２月３０日）表示，擬要求富途控股、老虎證券對違法違規行為進行整改。一是依法取締增量非法業務活動，禁止招攬境內投資者及發展境內新客戶、開立新帳戶。二是妥善處理存量業務，包括禁止境外機構接受違反中國外匯管理規定的增量資金轉入此類投資者帳戶。交銀國際發表報告指，2023年01月03日
中證監整治非法跨境展業，富途及老虎證券將配合整改
《經濟通通訊社３日專訊》富途（０３５８８）上周突公布延遲香港雙重主要上市，中證監公布，推進富途控股及老虎證券非法跨境展業整治工作，並對兩間公司違法違規行為進行整改。 富途表示，將嚴格按照監管的要求配合相應整改工作，同時亦會依照中國證監會的要求，全力服務好所有存量境內投資者，繼續為大家提供優質的2023年01月03日
中證監：推進富途證券、老虎證券非法跨境展業整治
《經濟通通訊社２９日專訊》中國證監會公告最新稱，按照「有效遏制增量，有序化解存量」的思路，該會擬要求富途控股、老虎證券對上述違法違規行為進行整改。一是依法取締增量非法業務活動。禁止招攬境內投資者及發展境內新客戶、開立新帳戶。二是妥善處理存量業務。為維護市場平穩，允許存量境內投資者繼續通過原境外機2022年12月30日