分析：馬雲被削投票權但持股未變，利好一眾平台企業

《經濟通通訊社９日專訊》螞蟻集團一紙公告宣布公司將進入「無實控人」時代，螞蟻核心股東馬雲的表決權將從５３﹒５％削降至６﹒２％。不過，《路透》引述分析一位不願具名的互聯網公司高層表示，「大幅削減馬雲的投票權，但股份一點都沒動，相當於在拿走控制權的同時又維護了他的經濟利益，對各方都算有了交代。」該人