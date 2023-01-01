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中概危與機

中美審計風暴掀起的中概摘牌危機，臨近懸崖按下暫停鍵，中證監、中國財政部、PCAOB(美國公眾公司會計監督委員會)8月底達成的審計監管合作協議，臨近10月終駛入直路。

雙方官員據報已抵達香港並開啟正式工作，序曲為會計師事務所合規情況和內部控制機制檢查，其後將正式開啟選定公司的審計底稿審閲。

PCAOB主席Erica Williams最新警告，希望對中概公司的有關文件進行「徹底」檢查和調查。只要「打折」就會違反中美協議, 疊加聯儲激進加息周期震盪，未來8-10周將是中美暗中博弈以及檢驗退市風險是否排除的關鍵。

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Tesla再減價新能源車股連日受壓　邊隻可吼邊隻咪掂？

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2023年01月09日

分析：馬雲被削投票權但持股未變，利好一眾平台企業

　　《經濟通通訊社９日專訊》螞蟻集團一紙公告宣布公司將進入「無實控人」時代，螞蟻核心股東馬雲的表決權將從５３﹒５％削降至６﹒２％。不過，《路透》引述分析一位不願具名的互聯網公司高層表示，「大幅削減馬雲的投票權，但股份一點都沒動，相當於在拿走控制權的同時又維護了他的經濟利益，對各方都算有了交代。」該人

2023年01月09日
潘鐵珊：螞蟻上市需時　阿里回調至95元才考慮

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2023年01月09日

馬雲放棄實控權，螞蟻集團年內上市無望，專注整改

　　《經濟通通訊社９日專訊》螞蟻集團日前公告，公司主要股東投票權發生變化，馬雲及其一致行動人的投票權由此前的５３﹒４６％調整為螞蟻集團的１０名股東分別獨立行使股份表決權，不再存在直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。調整後，馬雲的表決權下降到６﹒２０８％。這也意味著，馬雲徹底放棄了對螞蟻集團的

2023年01月09日
中國電力曾升逾7%　仍有上升空間？

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2023年01月06日
溫鋼城：新政盼谷內房剛需吸新客　料板塊短線波動

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2023年01月06日
螞蟻獲准增資釋放寬監管訊號　科技股續造好阿里曾返紅底　高位點部署？

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2023年01月05日
阿里紅底企唔住？新經濟股短線趁高沽？

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2023年01月05日

《螞蟻整改》重慶螞蟻消金增資１０５億，釋監管首肯整改工作信號

　　《經濟通通訊社４日專訊》阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲旗下的螞蟻集團，據報獲內地監管機構批准，為轄下的消費業務增資１０５億元（人民幣．下同），反映自２０２１年底以來的整改或已取得官方實質肯定。據《彭博》引述螞蟻集團的公告，指重慶銀保監局批准重慶螞蟻消費金融，將註冊資本提高至１８５億元，其中螞蟻

2023年01月04日
熊麗萍：內地對平台企業整改已完結　嗶哩嗶哩年內有望上試250元

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2023年01月04日

《螞蟻整改》螞蟻集團發布營銷新政，營銷活動受全鏈路管控審查

　　《經濟通通訊社３日專訊》據螞蟻集團官網消息，１月３日，螞蟻集團金融消費者保護營銷指引規範正式公布，結合法律法規、監管規定、風險案例、客戶投訴及負面輿情，從營銷活動觸達、流程、內容、變更等多環節明確營銷操作規範，適用於螞蟻集團內支付、銀行、保險、消費金融、數字生活等旗下機構。該項政策指出，營銷活動

2023年01月03日

交銀國際料富途去年業務發展符合監管，看好增長潛力

　　《經濟通通訊社３日專訊》中證監上周五（１２月３０日）表示，擬要求富途控股、老虎證券對違法違規行為進行整改。一是依法取締增量非法業務活動，禁止招攬境內投資者及發展境內新客戶、開立新帳戶。二是妥善處理存量業務，包括禁止境外機構接受違反中國外匯管理規定的增量資金轉入此類投資者帳戶。交銀國際發表報告指，

2023年01月03日
溫傑料港股短期19200有支持　造車新勢力只宜短中線部署

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2023年01月03日

中證監整治非法跨境展業，富途及老虎證券將配合整改

　　《經濟通通訊社３日專訊》富途（０３５８８）上周突公布延遲香港雙重主要上市，中證監公布，推進富途控股及老虎證券非法跨境展業整治工作，並對兩間公司違法違規行為進行整改。　　富途表示，將嚴格按照監管的要求配合相應整改工作，同時亦會依照中國證監會的要求，全力服務好所有存量境內投資者，繼續為大家提供優質的

2023年01月03日

中證監：推進富途證券、老虎證券非法跨境展業整治

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國證監會公告最新稱，按照「有效遏制增量，有序化解存量」的思路，該會擬要求富途控股、老虎證券對上述違法違規行為進行整改。一是依法取締增量非法業務活動。禁止招攬境內投資者及發展境內新客戶、開立新帳戶。二是妥善處理存量業務。為維護市場平穩，允許存量境內投資者繼續通過原境外機

2022年12月30日
溫鋼城料下月初港股偏弱　廿天線為好淡分水嶺

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2022年12月30日
蔚來降交付量預測　Tesla減產計劃延長　新能源車股受壓何時可吼？

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2022年12月29日
一月效應或失靈？中概股棄來港上市 港交所吸引力漸減？比比分析內房股

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2022年12月29日
熊麗萍籲留意通關實施細節　恒指兩萬點阻力大

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2022年12月28日
溫鋼城：小米手機盈利增長須靠價量齊升　11.5元有阻力

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2022年12月23日
林家亨：內房獲准借殼上市帶動行業氣氛　料明年漸見復甦

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2022年12月22日
中資電訊股2023年鎮倉必備　首選中移動原因？

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2022年12月21日
熊麗萍：日圓或重新成為避險貨幣　港股仍聚焦內地疫情消息

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2022年12月21日
大力發展VS常態化監管　新經濟股點揀？

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2022年12月19日