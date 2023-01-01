大摩料新經濟班子年底亮相，設明年增長目標５％以上
《經濟通通訊社２４日專訊》摩根士丹利最新研究報告指出，預計中國１２月召開的中央經濟工作會議將首次展示經濟團隊的轉變，新的決策者將主持會議。同時，會議將為２０２３年設定具有約束力的５％以上的ＧＤＰ（國內生產總值）增長目標，並將在明年３月的全國人大會議上公布。大摩稱，國家主席習近平在二十大的講話比市2022年10月24日
中宣部：中國式現代化是新選擇，不會輸出中國模式
《經濟通通訊社２４日專訊》在北京，中共中央召開記者會，解讀二十大報告。中宣部指「中國式現代化」是和平、發展、合作、共贏，中國式現代化為人類實現現代化提供新的選擇。中國不輸入別國模式，堅決反對其他國家將自己的模式強加給中國；也不輸出中國模式，不會要求別國複製中國的做法。 中共中央宣傳部副部長孫業2022年10月24日
中央政策研究室：中國經濟未來預期強，大家應有信心
《經濟通通訊社２４日專訊》在解讀二十大報告的新聞發布會上，中央政策研究室主任江金權表示，疫情以來中國的經濟發展在全球總體還是亮麗。當前面臨一些困難是在全球大背景下，例如因疫情和產業鏈、供應鏈受阻等影響，中國經濟較幾年速度有所放緩，但總體形勢是好，未來預期是強，大家應該對中國的經濟有信心。 江金2022年10月24日
劉兆佳料丁薛祥或掌管港澳事務
《經濟通通訊社２４日專訊》中共二十大上周末（２２日）閉幕，新一屆政治局常委出爐，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，由於二十大報告強調須長期堅持「一國兩制」，不論未來由誰人掌管港澳事務，也只是按章行事，但他個人估計，將由新任政治局常委丁薛祥接替韓正的工作。 七名政治局常委中有四人為新面孔，李強、蔡2022年10月24日
李家超：二十大支持大灣區建設，冀年輕人區內盡展所長
《經濟通通訊社２４日專訊》行政長官李家超在一個活動致辭時表示，國家主席習近平昨日會見中外記者時，提到要「想人民之所想，行人民之所囑」；而他上周三（１９日）發表的《施政報告》，主題是「為市民謀幸福，為香港謀發展」，他會與團隊同心協力，全力以赴，勤政為民。 李家超表示，二十大報告支持推進粵港澳大灣2022年10月24日
新民黨祝賀第二十屆「一中全會」順利舉行，習近平連任
《經濟通通訊社２４日專訊》新民黨祝賀中國共產黨第二十屆中央委員會第一次全體會議（一中全會）順利舉行，選出新一屆中央政治局常委，總書記習近平連任，繼續帶領中國共產黨、領導國家創造明天。 新民黨表示，總書記習近平帶領新一屆中央政治局常委會見傳媒時，表示堅定推進中華民族偉大復興的中國夢，堅持一切為人2022年10月24日
匯豐：中國或尋求更多措施鞏固經濟，關注中央經濟會議
《經濟通通訊社２４日專訊》匯豐銀行發布報告認為，中共二十大後中國政府可能會尋求更多的具體措施，以幫助鞏固經濟復甦，並努力實現其「全面建成小康社會」的目標。即將召開的中央經濟工作會議和全國金融工作會議預計將宣布主要的經濟政策方向。 中央經濟工作會議通常在１２月初舉行，全國金融工作會議每五年舉行一2022年10月24日
易綱未入選中央委員，據報將由殷勇接任人行行長
《經濟通通訊社２４日專訊》外媒報道，人民銀行行長易綱沒有被任命為中共新一屆中央委員會的正式委員或候補委員。消息人士稱，易綱被排除在新的中央委員會名單之外，意味他幾乎肯定會在３月的年度會議中落台。 據《路透》報道，之前外界有較多猜測６４歲的易綱可能在２０２３年初退休，因為他已接近部長級官員６５歲2022年10月24日
習近平當選中央軍事委員會主席，李希出任中紀委書記
《經濟通通訊社２４日專訊》中共二十屆中央委員會召開首次全體會議，選出７名中央政治局常委。習近平連任中共中央總書記，正式開展第三個任期。 根據「一中全會」公布，有２０３名中央委員和１６８名候補中央委員出席，全會選舉了中央政治局委員、中央政治局常務委員會委員、中央委員會總書記；根據中央政治局常務委2022年10月24日
主席團會議通過中央委員會委員、中紀委委員候選人名單
《經濟通通訊社２１日專訊》中國共產黨第二十次全國代表大會主席團今日上午在人民大會堂舉行第三次會議，中共總書記習近平主持會議。會議通過二十屆中央委員會委員、候補委員和中央紀律檢查委員會委員候選人名單（草案），提交各代表團醞釀。 從１０月１９日開始，各代表團對十九屆中央政治局提出並經大會主席團通過2022年10月21日
京東方陳炎順：美國新禁令對高端產品出貨量有一些影響
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》美國政府近期對中國採取新的芯片禁令，就是否會影響京東方的業務，北京巿二十大代表、京東方（深：０００７２５）董事長陳炎順接受媒體採訪表示，京東方是一家半導體顯示企業，芯片是京東方所需要採購的產品之一，高端芯片的限制對京東方下游的品牌，企業的高端產品的出貨2022年10月21日
環境部翟青：推動重點領域綠色轉型，推進全國碳市場
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中共二十大新聞中心舉行記者招待會，生態環境部黨組成員、副部長翟青表示，將繼續實施積極應對氣候變化國家戰略，落實碳達峰碳中和「１＋Ｎ」政策體系，加快推動重點領域綠色低碳轉型，大力推進減污降碳協同增效。穩妥有序推進全國碳市場。加快綠色低碳技術攻關和推廣應用2022年10月21日
法外貿行：進一步推動現有政策方向，不利科網內房內銀
《環富通基金頻道２１日專訊》中國近期最為矚目的熱點話題非二十大莫屬，很多觀察者都在關注未來５年的政策指示是否會有較大變動。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Ａｌｉｃｉａ Ｇａｒｃｉａ Ｈｅｒｒｅｒｏ）發表報告指，從二十大報告中可以看出，國家更多地是進一步推動了現有趨勢和政策方向。 ＊加大支持2022年10月21日
潘功勝：實施好穩健貨幣政策，保持人民幣匯率合理均衡
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中共二十大新聞中心昨晚舉行集體採訪，人民銀行黨委委員、副行長潘功勝表示，就加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，從宏觀和戰略的層面來說，金融系統的重點工作主要集中在幾個方面，包括實施好穩健的貨幣政策，強化跨周期和逆周期調節，深化匯率市場化改革，保持人2022年10月21日
國家電投集團錢智民：推動央企科技創新，調整考核指標
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中共二十大新聞中心舉行集體採訪，中央企業系統（在京）代表團新聞發言人、國家電力投資集團董事長、黨組書記錢智民表示，創新是新發展理念之首。國務院國資委已經把研發投入強度作為中央企業一個重要的考核指標，而且制定了一系列的配套政策和措施，這會極大地推動中央企2022年10月21日
馬朝旭：堅持中國人權發展道路，準備經受驚濤駭浪考驗
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中共二十大新聞中心第四場記者招待會今日召開，外交部副部長馬朝旭表示，我們有力回擊佩洛西竄台等倒行逆施，堅決反對任何「台獨」行徑，堅決遏制外部勢力干涉，進一步鞏固一個中國的國際共識。堅定不移貫徹「一國兩制」方針，助力香港國安法生效實施，精準反制美西方無理2022年10月20日