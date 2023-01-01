中央政策研究室：中國經濟未來預期強，大家應有信心

《經濟通通訊社２４日專訊》在解讀二十大報告的新聞發布會上，中央政策研究室主任江金權表示，疫情以來中國的經濟發展在全球總體還是亮麗。當前面臨一些困難是在全球大背景下，例如因疫情和產業鏈、供應鏈受阻等影響，中國經濟較幾年速度有所放緩，但總體形勢是好，未來預期是強，大家應該對中國的經濟有信心。 江金