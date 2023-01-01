美國大選 2020

現任總統VS前任副總統，特朗普和拜登的「古稀之爭」進入最後衝刺。特朗普主打「Make America Great Again」，以延續大手減稅、放鬆管制、收緊移民，雄心勃勃欲令美國重現50年代的「黃金盛世」；拜登高呼「Battle for the Soul of the Nation」，提倡經濟平等、修復盟友、淨零排放，憑團結成就更好未來。

今次選舉亦勢刷新歷史，包括已創紀錄的提前投票選民人數、大概率創逾百年新高的投票率…最終紅潮能否蓋過藍浪？選舉結果對中美關係，甚至全球局勢有何影響？