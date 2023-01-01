曾廣標
過渡到「拜登新時代」
美國感恩節假期之前，在特朗普的認可下，聯邦總務署終於同意讓拜登團隊正式展開總統過渡進程，包括撥出700多萬美元經費，讓拜登獲取每日的總統簡報，與白宮的防疫團隊會晤共商抗疫，而其他各重要部們包括國務院和2020年11月26日
陶冬
疫苗測試刺激市場期盼 選舉結果衝擊政經前景
上周發生了兩件大事，之後都需要等下文，但是股市升了，風險資產市場活躍了。第一件大事是星期一一家美國上市的藥廠率先宣布，COVID-19疫苗的三期結果顯示90%的有效性，市場認為抗疫勝利在望，飽受疫情摧2020年11月16日
曾廣標
特朗普主義的幽靈！
拜登實質上已當選為下任美國總統之後，西方盟國以至其他中小國家的領袖紛紛祝賀，懶理特朗普興訟指選舉舞弊。美國的兩大對手俄羅斯和中國則比足面子給特朗普，要等待正式結果才祝賀拜登。2020年11月12日
陶冬
拜登競選接近巔峰 美國政策遠離共識
上星期的市場焦點毫無疑問在於美國選舉，民主黨候選人拜登似乎接近當選，但是點票並未取得正式結果，爭議甚至被提請司法覆核可能性頗高，不過美股搶步先升，走出今年4月以來最佳的單周升勢，全球風險資產一同炒上。2020年11月09日
美圍打中國更狠 華戮力奮發自立自強
美國大選結果底定，民主黨候選人拜登將入主白宮，盛傳會推翻多項現行政策，撥亂反正，但相信對華政策保持強硬，因遏制中國崛起是美國朝野共識，不會因白宮易主而有所改變。相反拜登更能凝聚盟友，令反華戰綫推得更深更穩，中國須更積極加勁，推2020年11月09日