唐德玲
妳會「自願」買「醫保」嗎？
政府提出的自願醫保產品，從基本保障的角度，確實比現在坊間最基本的醫保產品有改善的，或者說再優化了，但也要有心理準備，稍後推出的自願醫保產品會貴少許。2019年03月13日
自願醫保紓公院壓力 長路漫漫
港府昨公布自願醫保詳細內容，估計首3年會有150萬人參與，可緩減公院超負荷壓力。自願醫保雖不無優點，但計及賠償額等，恐對中產和年輕人的吸引力有限，未如政府所願。 保費稅務扣減 催谷投保意慾 財政預算案前天公2018年03月02日
自願醫保計劃於今年四月一日全面推行，參與計劃的保險公司將提供經食物及衞生局認可的住院保險產品，消費者可以自由選擇是否購買認可產品。
自願醫保計劃希望讓市民在有需要時使用私家醫院服務的保障，然而市場上各式各樣的相關產品消費者該如何選擇？大家於考慮購買醫療保障時，產品保障範圍、服務水平、索償程序，以至保險公司的品牌及聲譽都值得留意。
政府提出的自願醫保產品，從基本保障的角度，確實比現在坊間最基本的醫保產品有改善的，或者說再優化了，但也要有心理準備，稍後推出的自願醫保產品會貴少許。2019年03月13日
港府昨公布自願醫保詳細內容，估計首3年會有150萬人參與，可緩減公院超負荷壓力。自願醫保雖不無優點，但計及賠償額等，恐對中產和年輕人的吸引力有限，未如政府所願。 保費稅務扣減 催谷投保意慾 財政預算案前天公2018年03月02日