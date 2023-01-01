自願醫保計劃於今年四月一日全面推行，參與計劃的保險公司將提供經食物及衞生局認可的住院保險產品，消費者可以自由選擇是否購買認可產品。

自願醫保計劃希望讓市民在有需要時使用私家醫院服務的保障，然而市場上各式各樣的相關產品消費者該如何選擇？大家於考慮購買醫療保障時，產品保障範圍、服務水平、索償程序，以至保險公司的品牌及聲譽都值得留意。