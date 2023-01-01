渣打香港：去年第四季跨境客戶新開戶數目按季增近兩成半
《經濟通通訊社９日專訊》渣打香港公布，隨著香港踏上復常之路，與內地逐步恢復通關，渣打銀行正積極提升服務，包括增加大灣區專隊人手及加強分行配套等，以滿足客戶對跨境理財服務日益增長的需求。 ＊上季跨境客戶新開戶數目按季增近兩成半＊2023年01月09日
中銀香港：過去５個月跨境客戶新開戶數目升逾１５％
《經濟通通訊社６日專訊》中銀香港（０２３８８）個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，隨著內地進一步調整防疫措施，港府將實施首階段與內地通關，預計春節後兩地在人員、物資及資金上的流動會更加活躍，將帶動該行２０２３年的跨境業務增長。 她表示，受惠早前本港推行「０＋３」檢疫安排及該行推出多項便利措2023年01月06日
十月「南向通」餘額增近百億人幣，外流意願明顯減弱
《經濟通通訊社１日專訊》中美國債利差倒掛以及人民幣貶值壓力下，境內機構出海投資勢頭依舊。上海清算所數據顯示，截至１０月末，通過金融基礎設施互聯互通模式托管「南向通」債券餘額３４０１﹒９億元（人民幣．下同）。據此計算，１０月新增９８﹒８億元，為連續第１０個月新增，全年累計南下３３４４﹒４億元。2022年12月01日
報告：香港私人財富管理業對增長勢頭樂觀，料ＡＵＭ年增速達一成
《經濟通通訊社２０日專訊》私人財富管理公會和畢馬威中國共同撰寫的第七份年度《香港私人財富管理報告》顯示，儘管宏觀經濟環境充滿挑戰，香港私人財富管理行業依然強勁。報告顯示，６７％會員機構預計未來５年行業的資產管理規模（ＡＵＭ）將以每年６％至１０％的速度增長，而２２％的會員機構更預期複合年均增長率為2022年10月20日
跨境理財通周歲，北向通流入逾３億，南向流出２﹒７億
《經濟通通訊社２０日專訊》在１０月１９日「跨境理財通」啟動滿一周年之際，人民銀行廣州分行最新披露數據顯示，截至今年１０月１８日２４時，「南向通」淨流出２﹒６７億元人民幣，「北向通」淨流入３﹒０９億元人民幣。 匯豐中國副行長兼大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，從數據可以看出，目前北向交易相對更為活躍2022年10月20日
中銀香港：年初至今南北雙向開戶數目新增近萬戶
《經濟通通訊社１８日專訊》中銀香港（０２３８８）表示，自跨境理財通服務啟動一年以來，該行「南向通」及「北向通」整體開戶量及資金劃匯總量居香港市場領先地位。由今年年初至今南北雙向開戶數目新增近萬戶，其中８月推出「南向通」手機銀行線上開戶服務後，南向開戶申請大幅上升，南北雙向的資金匯劃總量亦持續增長2022年10月18日
渣打：南北向參與人數及金額穩步增，料通關帶動業務量
《經濟通通訊社１３日專訊》渣打香港表示，自跨境理財通開展以來，客戶就「南向通」和「北向通」均十分踴躍查詢有關資料，參與人數、劃匯金額均在穩步增長。其中，在「南向通」方面，渣打中國為渣打香港提供的「南向通」見證開戶數目位於深圳各家外資銀行之首，佔深圳外資行「南向通」開戶總數超過三成。 ＊「南向2022年10月13日
陳家強冀加快落實政策，讓虛擬銀行可服務大灣區
《經濟通通訊社６日專訊》ＷｅＬａｂ虛擬銀行（匯立銀行）董事局主席陳家強表示，ＷｅＬａｂ作為一間香港虛擬銀行，希望拓展業務至大灣區，所以期望政策可以盡快落實，讓香港的虛擬銀行可以向大灣區提供虛擬銀行服務。他指，金融市場的互聯互通，對於香港發展非常重要，但亦需要政策和規則的支持。 陳家強在一個論壇2022年10月06日
中銀香港積極研究新增人民幣股票交易櫃枱，稱可深化離岸人幣深度
《經濟通通訊社３日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇今日在立法會財經事務委員會上，鼓勵在香港發行及交易雙幣股票及優化有關交易機制建議，中銀香港（０２３８８）對此表示支持和歡迎。 中銀香港表示，香港政府積極發展人民幣計價資產，推動新增人民幣股票交易櫃枱，同時與內地機構商討允許在港股通增加此類交易櫃2022年10月03日
交銀香港為跨境客戶提供免過境處理賬戶服務便利化措施
《經濟通通訊社２９日專訊》疫情下部分內地客戶無法親臨香港辦理有關銀行業務，部分香港本地客戶亦未能親身前往內地辦理銀行業務，交銀香港宣布，為跨境客戶提供免過境處理賬戶服務的便利化措施。 在便利措施下，持內地賬戶的香港居民客戶要更新手機號碼，可透過交銀（香港）網點向內地分行遞交修改申請指示，修改內2022年09月29日
恒生投資管理：ＥＴＦ通推出近三個月交易量呈上升趨勢
《經濟通通訊社２８日專訊》恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，恒生投資於上個星期?正式成為盈富基金新經理人，與此同時，亦成為全港最大的ＥＴＦ管理人。盈富基 金於二手市場的交投仍然維持強勁，交接後首５日的日均成交額甚至於港交所主板所有股票當中排行第二，而成交金額於９月１９當日更超過７０億2022年09月28日
ＭＳＣＩ：Ａ５０互聯互通指數追蹤誤差小，反映市場
《環富通基金頻道２８日專訊》ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數於２０２１年８月發布，適逢該指數發布一周年，ＭＳＣＩ發布一周年回顧報告，回顧該指數的發展、概況和業績表現。 ＭＳＣＩ指，推出ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數的主要目的乃是為投資者提供一個重點關注超大市值股票的指數，該指數採用行業中性方法，2022年09月28日
匯豐調查：逾八成跨境理財通投資者有意未來增加投資
《經濟通通訊社２８日專訊》匯豐公布最新調查發現，大灣區居民對跨境投資持續表現濃厚的興趣，有參與「跨境理財通」的受訪者當中，分別有７５％的北向和８５％的南向投資者準備在未來１２個內增加對計劃的投資，打算增加５－１０％的投資者比例最高。 調查發現，受訪者傾向透過「跨境理財通」作中長期投資。約三分之2022年09月28日
投資基金公會：跨境理財通助人幣國際化，惟兩地監管制度需突破
《經濟通通訊社２３日專訊》投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，跨境理財通有助推動人民幣國際化，但目前使用率不高，認為是內地及香港監管有根本性不同，特別是產品審批以及機構發牌等方面並不互通，欠缺正式的互認機制，強調市場產品已經準備好，但兩地制度需要突破。 香港銀行公會大灣區小組主席王萬民表示，相信2022年09月23日
中國銀行澳門分行開設跨境通辦抵押登記服務中心
《經濟通通訊社２０日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）澳門分行與珠海市不動產登記中心宣布深化跨境通辦業務合作，將在分行營業中心掛牌開設「跨境通辦抵押登記服務中心」，進一步拓展雙方合作領域，充分發揮現代資訊科技的優勢，提升跨境金融便利程度及服務水準，進一步支持澳人深度融入粵港澳大灣區2022年09月20日
４８％投資者對北向通不感興趣，基金公會籲允跨境推銷
《經濟通通訊社８日專訊》香港投資基金公會訪問了６４２名年齡介乎２５－６５歲，月薪達５萬元、流動資產逾１００萬元以上的香港投資者。調查顯示，２１％的受訪者未曾聽過跨境理財通，約４８％受訪者對北向跨境理財通的興趣不大，超過九成人未曾使用北向通。 儘管有不少受訪者對跨境理財通有所聽聞，但只有四分之一2022年09月08日
中銀香港與內地中國銀行持續優化措施，便利客戶遙距解決帳戶事宜
《經濟通通訊社２９日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，與內地中國銀行持續優化措施，便利客戶遙距解決帳戶事宜。透過早前推出的中銀香港見證服務及內地中國銀行深圳分行的電子平台，已累計超過６０００名客戶成功更新證件資料記錄。是次新增便利措施包括延長回鄉證過期客戶的寬限期及擴大見證服務的覆蓋範圍，讓更多2022年08月29日
７月債券通北向交投活躍，國債、政策性金融債各佔四成
《經濟通通訊社１８日專訊》債券通公司１７日發布債券市場運行報告顯示，７月份，債券通北向通交投活躍，月度成交６９１４億元（人民幣．下同），月度日均成交３２９億元。其中，國債和政策性金融債為交易量最大的券種，各佔月度交易量的４１％。待償期方面，１年以下和７－１０年的債券分別佔月度交易量的４６％和３４2022年08月18日
基金公會：倡來港檢疫措施與外國看齊，以保持競爭力
《經濟通通訊社１日專訊》香港投資基金公會籲請特區政府闡明新冠退場政策及路線圖，讓香港盡快回復正常，又籲請特區政府與中央政府╱內地有關部門探討發掘新的亮點和增長動力；及優化跨境計劃，並作一些主要的放寬，以釋放潛力。 基金公會主席鄒建雄表示，政府正循序漸進地放寬來港檢疫限制，惟公會認為，要保持本港2022年08月01日
余偉文：債券北向通發展空間仍很大，互換通帶來新機遇
《經濟通通訊社１４日專訊》香港金管局總裁余偉文接受《新華社》訪問時表示，債券「北向通」仍有很大發展空間，隨著國際投資者持有內地債券資產的規模不斷上升，其對風險管理工具的需求亦日趨殷切，「債券通」未來的主要工作之一應是為「北向通」投資者提供多元化的風險管理工具，一方面豐富債券市場的產品配套，同時有2022年07月14日