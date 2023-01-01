跨境理財通

繼滬港通、深港通、債券通後，市場引頸以待的「跨境理財通」亦有望於今年內推出。 「跨境理財通」自2019年首次提出，歷時近兩年，人民銀行、銀保監和中證監早前已聯合發布《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則(徵求意見稿)》，就當中「南向通」的細節進行諮詢，包括業務試點總額度暫定為1500億元人民幣，個人投資額度為100萬元人民幣；港澳投資者可以購買內地銀行非保本淨值化理財產品，但現金管理類理財產品除外等。至於「北向通」業務，則有待本港及澳門的監管機構制定相關要求，預料短期內將有細節公布，政府官員、相關監管機構及市場均預期，「跨境理財通」將於下半年初正式推出並啟動。