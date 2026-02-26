2026前瞻佈局：捕捉港美市場與ETF新機遇

由經濟通主辦及老虎證券協辦的投資萬事通《2026前瞻佈局：捕捉港美市場與ETF新機遇》講座已圓滿結束。是次講座為投資者深入剖析了港美股市及ETF在2026年的關鍵機遇，以及在關稅衝擊下，如何利用牛熊證作短線策略，同時亦分享了在波動市中貨幣基金與美元債基的配置方法，以及重點探討了如何透過ETF作多元配置分散風險，採用動態調整資產組合去應對市場變化。

今次的講者嘉賓之中，老虎證券（香港）董事總經理，同時亦是香港證券及期貨專業總會理事的馬增傑（Martini）就分享了AI泡沫下，如何利用ETF月供策略進行穩健的投資，以及介紹了Tiger Trade app的ETF月供功能。

德銀最牛料標指今年達八千點

首先，Martini分享了十家外資大行對標普500指數在今年的表現預測，當中美銀預期標指在今年底將達到7100點，較當時約6880點上升3至4%，理由是有盈利增長支持，但升幅有限，而且估值偏高，減息所產生的推動力亦有限。最樂觀的德銀，其預測標指至今年底將可升至8000點，升幅約16%，理由是盈利增長強勁及資本投資增加，但同樣認為其高估值對標指構成壓力。

Martini強調，今年的投資存在「結構性」機會大於「趨勢性」的機會，即所謂炒股不炒市，該行預期標指將有單位數或約10%升幅，而他亦不認同AI相關產業存在泡沫的說法，而今年美股方面需要重點留意的是Space X將上市，該行預期市值將達到1.5萬億美元，該行亦預期太空經濟前景在2033年達到9000億美元，而目前有7家上市企業屬於太空經濟概念股。此外，他亦介紹了5隻軍火股，並建議投資者以ETF形式全數購入上述12隻股份，而利用月供策略進行投資，可以大幅降低單次失誤造成的巨大風險。

月供ITA攤薄單次失誤風險

ETF方面則宜選舉寬基ETF（Broad-based ETF），即覆蓋整個市場或大範圍行業的指數 ETF。美股的寬基ETF就有SPY/VOO（標普 500）、QQQ/QQQM（納斯達克 100）及 VTI（全美股票市場）。港股方面就有恒生指數ETF及恒生中國企業ETF。A股寬基ETF分別有滬深300ETF、中證500ETF、中證1000ETF及上證50ETF，ITA就是包含了上述12隻太空及軍火股的ETF，而利用老虎證券app進行幾個簡單的步驟即可建立一個月供計劃。

溫蕎菲指留意AI相關股份

華泰金控股權衍生品部上市產品銷售主管溫蕎菲（Chelsea）則重點分享近期創下3年新高的百度（09888）。Chelsea首先反問主持人孫子大戶傳人（孫子）為何百度表現如此強勁？孫子直指因為百度上升趨勢明顯吸引資金流入。Chelsea指市場關注昆侖芯分拆上市、及憧憬旗下自動駕駛業務蘿蔔快跑、雙重上市等多重催化劑，因而利好百度股價衝高至近三年新高161.2元。該行提供了相關的窩輪選擇，包括了實際槓桿有6倍以上的百度認購證20725，看淡的則有百度認沽證24553。

另外，機械人概念股之中，近期優必選（09880）成為市場焦點，Chelsea表示，法國空中巴士亦採購該公司的機械人，反映其製造的機械人不但可應用在工廠，甚至亦可應用在航空領域或半導體製造，令投資者對優必選股價看高一線。華泰亦提供了相關股份的窩輪，包括優必選認購證23327及認沽證21252。

AI發展催生全球數據中心光纖需求激增，長飛光纖產品已應用於多家頭部雲服務商，股價暫呈沖高回落格局，回調完若預期該股升勢未完，看好亦可留意長飛購23777，行使價68.74元、2026年5月到期。

未來資產看好A股市場

另外，未來資產Global X ETFs的ETF研究分析師黃一民（Jeff）亦分享了2026年在ETF方面的投資策略。首先，Jeff表示，宏觀因素雖然會影響股市表現，但更重要的是有高質素的公司及一個好的故事去支持股市表現，而該公司自去年開始就極看好A股市場。

作為一家韓國資產公司，他們看到中國湧現了一批高質素，尤其是科技類的公司的公司，加上新推出的十五五規劃強調了中國在人工智慧、半導體、新能源與生物技術等核心科技領域實現自主可控的決心，當中重點關注的多數產業在Global X中國核心科技ETF（03448）（又稱「十五五ETF」）中均有高度覆蓋。

此外，他們認為港股的高波動性，在結構上由地緣政治緊張、政策變化及流動性波動造成，該公司建議採用備兌認購期權（Covered Call）策略，例如Global X 恒生科技備兌認購期權主動型 ETF（03417）與Global X 國指備兌認購期權主動型ETF（03416），為投資者提供部分下行保護。

面對AI泡沫的爭論，該公司仍對AI投資主題的可持續性保持積極態度，但同時也承認AI股票的估值風險。故可利用 Global X 亞洲半導體ETF（03119）Covered Call策略佈局美股市場。另外，他們對美元匯價在今年的表現持謹慎觀點，考慮到納斯達克100指數成分股公司約50%的營收來自美國境外，增加了固定收益資產配置的複雜性。Global X 納斯達克100備兌認購期權主動型ETF（03451）和 Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF（03415）提供了一種實用的對沖工具，同時亦結合了股票敞口與期權權利金收入，既能在市場潛在調整時提供緩衝，又能利用市場波動加劇的機會。

納指100指數續跑贏大市

最後，納斯達克全球指數亞太區指數研究部主管蔡朗賢（David）就為大家深入分析了納指的長期表現、科技股七強及AI需求對半導體產業的影響，還有愈來愈多資金流入的備兌買權（Covered Call）策略在亞太地區快速增長。

David指出，雖然Covered Call ETF在香港僅於兩年前面世，但在美國相關ETF已有超過10年歷史。納指100指數在過去18年來，總回報超過13倍，同期標普500總回報只有5.6倍，其中有14年跑贏標普500，更在2009、2020及2023年大幅超越標普500指數近30%。自2008年以來，納指100指數的總回報是標普500指數的2.4倍。

David表示，納指100指數的表現如此強勁，首先是該指數是由納斯達克上市頭100隻最大的非金融類公司組成，而其市值亦會隨價格變動而改變，故該指數每年皆會進行重組，近期沃爾瑪因改在納斯達克上市，同時亦符合納指100指數的條件，故當某一成份股因不再符合納入條件而需要被移除時期，沃爾瑪被納入指數中。 雖然納指100中科技產業為最大板塊，但當中約四成權重屬於其他非科技類但創新的公司。

被問到，去年有大量半導體股湧現，我們如何把它們找出及知道它們的表現？David指出，費城半導體指數（SOX）最具代表性，去年總回報率就高達43%，比標普500高出26個百分點，其中台積電將長期毛利率目標上調至56%，第一季毛率預期接近64%。據世界半導體貿易統計，全球半導體市場今年銷售額將接近1萬億美元。

孫子亦問為何儲能對AI產業如此重要？David表示， 由於數據中心需要持續運作並消耗大量電力，目前的用電量持續增加，儲能設備能夠將發電高峰的多餘能量存起，於用電高峰期釋放電能以滿足需求。據彭博估計，全球年度新增儲能容量將從2025年不到100吉瓦（Gigawatts），持續增加到2035年將近250吉瓦（Gigawatts）。至於被問到標普500及納指100內有較大重疊股票，為何納指100仍然大幅跑贏標普500？David解釋，雖然重疊股份較多，但重點是其在指數內的比重，而在納指100的新經濟股（科技、非必需消費品和醫療保健）比重高達86%，但在標普500的比重只有約62%，若然投資者相信，未來的增長將會由新經濟及科技帶動，就可以多留意側重新經濟類股份的指數，分析師亦普遍預測納指100指數成分股的利潤增長仍會跑美國大市。

