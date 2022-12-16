加密貨幣崩盤 FTX破產引發連鎖效應 外匯程式交易迎來投資機遇

上月，全球第二大加密貨幣交易所FTX短時間內突然破產，引發一連串交易所和區塊鏈項目倒閉現象。投資者再次認知加密貨幣高風險，而外匯受惠於避險情緒，大量資金流入外匯市場，帶來無限潛力和投資前景，再次見證環球市場重新洗牌。

國際貨幣的外匯市場一直是一個成熟的行業，外匯交易分散全球各地金融市場，24小時不斷運作，被認為是全球交易量最大和流動性最強的市場，在今年10月報告指出全球外匯交易量創歷史新高，現在已到7.5萬億美元的日交易量；

另一方面，大家所認知的「新興市場」——加密貨幣市場在短短不到十年的時間裡，從一個剛起步的想法發展成為價值數十億美元的市場。然而近幾個月來，加密領域經歷了一連串動盪和挫折，遭遇了“雷曼時刻”，曾經一度資本狂歡的舞臺坍塌了。在全球第二大加密貨幣交易所FTX破產後，引發連環效應，加密貨幣交易所AAX，則傳出合夥人捲款潛逃，多達200萬名用戶資金恐血本無歸。

加密貨幣市場崩盤 環球投資市場重新洗牌

從前，許多交易者可能同時在外匯貨幣和加密貨幣上進行投資，希望利用每個不同市場帶來的獲利機會。如今加密貨幣崩盤，一連串的雷曼事件揭露加密貨幣欠缺政府監管弊病，即使挪用客戶資產亦無從得知。加密貨幣市場與外匯貨幣市場的主要區別在於，加密貨幣主張去中心化，難以監管，價格因此非常浮動; 而外匯貨幣則有一個國家、軍隊、議會維護其主權，受世界金融體系所承認。當你將資金投資於這些虛擬數字「貨幣」時，意味同時增加您的投資潛在風險。退休老本到底是否適合投資到一個「相當新、未經證明可靠、也相當缺乏管理」的資產中？相信投資者心中亦已有答案。

反觀，外匯市場今年以來在聯準會鷹派升息政策下，迎來難得一見的大幅波動的投資機會，不少投資人開始將資金轉往外匯市場，透過買美元賺匯率收益。如今，在外匯交易的大趨勢下，很多投資者已轉往外匯市場，更開始運用新興投資金融科技---自動交易程式，自動化交易外匯。對此，香港唯一一間Fintech企業— Forex Forest，專門研發自動交易程式和推廣自動程式交易教育，供一般散戶投資者使用。

外匯市場新機遇 程式交易讓你賺錢科技智能化

如何掌握外匯市場趨勢？Forex Forest創辦人兼自動交易程式知名專家Wayne Ng 建議，外匯新手需要先了解外匯基本面，通過觀察國家總體經濟狀況來預測基本走勢和匯率變化。不過事實上在實際交易中，投資者難以對所有數據逐一分析，往往要求投資者具備一定的經濟理論知識和邏輯思路。因此，Wayne Ng更鼓勵新手投資者可以運用自動程式交易。

在剛剛開始使用程式交易時，首要目標是幫你進行嚴格的資金風險管理，而優質的交易程式能夠同時間檢測多個指標以及具備新聞過濾器，能夠在新聞前後時間停止交易，保護資金；同時結合AI智能及大數據分析、多重強化指標等功能將投資交易利潤最大化；全自動化依據市場形勢入市出市，保持全天候開機交易，24小時都可以捕捉多個獲利機會。這一切時間投資者只需每日兜兜風、喝下午茶，讓自動交易程式幫你工作便可以了。如想進入程式交易大門，投資者則需注意坊間交易程式普遍質素參差，建議選擇專業及聲譽良好公司出品的交易程式，更可報讀相關學習課程，通過有系統的學習自然事半功倍，加快掌握這一門投資知識與技能。

關於Forex Forest

Forex Forest由 Wayne Ng 創立至今，已成為香港外匯貨幣全自動化程式交易行頭 No.1 企業，近年更獲得多個國際獎，成為全港唯一同時榮獲【傑出 AI 程式交易教育企業獎】 及【傑出 AI 程式交易策略開發企業獎】的企業。企業致力推廣及教育自動程式交易 (Algorithmic Trading)，並應用於環球外匯交易市場，教學內容包括程式交易策略、回測技巧、安裝和操作國際交易平台和自動程式交易Expert Advisor(EA)、Algo trading教學等，更提供Forex Forest研發之獲獎交易程式供學員直接使用，為大眾投資者提供多一個極具潛力的環球投資工具及交易市場，引領金融科技的創新 。

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