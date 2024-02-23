瀝心沙大橋 | 廣州南沙瀝心沙大橋被船隻撞斷有車墮海，傷亡未明|內有影片| 持續更新

據《央視新聞》報道，廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋今天被船隻撞擊，橋體斷裂，有橋上車輛落水，目前傷亡情況正在核實。事發道路已實行交通管制，相關部門正在現場處置。

圖片來源:內地網站

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而據廣州海事微信公號消息，2月22日05時30分左右，一艘集裝箱船空載從佛山南海開往廣州南沙途中，航經洪奇瀝水道時觸碰瀝心沙大橋橋墩，致瀝心沙大橋橋面斷裂，事故原因和傷亡情況正在調查核實。

影片來源:微博視頻號@鳳凰網

2024/2/22 11:00am

廣州瀝心沙大橋被撞斷，巴士墮下司機失聯，船主被控制

廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋橋墩今日清晨遭一艘貨櫃船碰撞，橋面斷裂，有車墮下，暫時傷亡未明。從內媒拍攝現場畫面可見，該艘無載貨的貨櫃船上有大量橋面石屎碎片，一輛單層巴士和一輛貨車堆疊在一起，幾成廢鐵。



墮下的單層巴士屬於廣州公交集團南沙巴士有限公司，南沙巴士的工作人員稱，當時車上只有一位司機，目前失聯，公司相關人員已趕往現場了解情況。



《新京報》引述萬頃沙鎮人大主席林建鋒表示，已疏散周邊居民，涉事船主已被控制。瀝心沙大橋是三民島居民出行主要通道，事發後橋樑已實行交通管制。島上民建村村支書鍾偉洪稱，目前還有船渡供居民出行。

2024/2/22 11:50am

廣州海上搜救中心：4車1電單車墮橋，2死1傷3失聯

廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋橋墩今日清晨5時30分左右遭一艘貨櫃船碰撞，橋面斷裂，有車墮下，包括一輛巴士和一輛貨車，船主已被控制。據廣州市海上搜救中心通報，截至今日上午10時，經初步調查，涉事故車輛4輛，電動摩托車1輛，其中2輛車落水，其他3輛落至船上。截至目前，2人獲救，2人死亡，1名船員受輕微傷，3人失聯。事故原因正在調查，救援工作正全力有序開展。

2024/2/22 04:42Pm

針對廣州瀝心沙大橋事故，廣東保險業開通理賠綠色通道



今日清晨5時30分左右，廣州市南沙區瀝心沙大橋發生集裝箱船撞斷橋梁事故，有4輛汽車，1輛電動摩托車從橋面掉下，其中2輛車落水，其他3輛落至船上。截至目前，2人獲救，2人死亡，1名船員受輕微傷，3人失聯。



最新消息指，造成瀝心沙大橋橋面斷裂的集裝箱船由東海航運保險公司承保，相關核賠工作正在同步開展。國家金監總局廣東監管局第一時間敦促各保險機構迅速從船、橋、車、人四個方面開展排查，包括船舶險、企財險、責任險、車險、意外險等相關險種，要求按照「特事特辦、急事急辦」的原則，開通理賠綠色通道，全方位做好保險理賠應對準備。



另據《中國新聞周刊》報道，涉事船所屬公司為佛山良輝船務服務有限公司，該公司工作人員指該船長並非公司員工，涉事船屬於公司掛靠船隻，目前正配合政府處理此事。



墮橋司機駕駛頭班車開往總站，該線乘客多為學生



今次事件中有巴士墮橋，廣州巴士集團發公告稱，南沙巴士車隊駕駛員梁金華，今日駕駛粵A08386D（自編號N17049）車，執行由南沙9路短線珠江街（珠江二路）站開往團結圍總站的營運任務，行駛至涉事大橋時，大橋受橋下船隻撞擊斷裂，隨後掉落，當時車上只有駕駛員1人。



與梁金華同車隊的另一駕駛員同事接受採訪時說，梁金華所駕駛車輛為頭班車，車隊內首班車排班輪替進行，平時乘客以島上學生為主。該同事說，梁金華40多歲，是車隊老成員，形容他為「好人一個」。

2024/2/22 05:39Pm

廣州瀝心沙大橋事故增至5死



廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋橋墩今日清晨5時30分左右遭一艘貨櫃船碰撞，橋面斷裂，5輛車墮下，其中2輛落水、3輛落至船上，落水車輛均已打撈出水。據《央視新聞》最新消息，截至今午5時，失聯的3人已全部找到，均已無生命跡象。事故增至5死。



報道指，廣州市召開新聞發布會通報相關情況，5名死者分別為無載客巴士司機、電動摩托車司機以及墮海小貨車上3人，還有2人在醫院救治，生命體徵穩定；肇事船舶一名船員輕微傷。

2024/2/22 06:14Pm

廣州：貨櫃船船員操作失當，船身觸碰兩橋墩致橋面斷裂



廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋被無載貨貨櫃船撞斷事故，已增至5死3傷。廣州市政府召開瀝心沙大橋突發事件記者會，指今日凌晨5時31分左右，佛山籍集裝箱船「良輝688」輪在航經南沙洪奇瀝水道時，因船員操作失當，左舷船身觸碰瀝心沙大橋下行通航孔18#橋墩，隨後船頭再次觸碰下行通航孔19#橋墩，致使該通航孔上的橋面斷裂，釀成5車墜落，包括4輛車和1輛電動摩托車。廣東海事局已成立事故調查組開展調查取證，海事部門也已會同公安部門對肇事船責任人進行控制。



據了解，瀝心沙大橋是三民島居民出行主要通道，是島上通向外界唯一的陸路交通線。由於與大橋配套的輸水管線和光纜斷裂，三民島目前斷水斷網。有村民表示，事發後的兩個小時內，村民紛紛湧向超市搶購物資，特別是水都被搶購一空。



當地供水公司表示，因橋面斷裂，預計需4至5天才能完成施工並恢復正常供水，目前已安排送水車解決島上居民應急用水需求。

撰文：經濟通中國組

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