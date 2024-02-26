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內地新聞| 畢業生在小紅書買入職機會，內媒警告風險大並違法

26/02/2024

．網上有一條買賣工作的「灰色產業鏈」，許多年輕人夢寐以求的入職機會，用錢就可以買到。

．小紅書等內地社交平台上有大量操縱工作買賣的公司，這些公司包裝成人力資源公司，實際上將民企甚至國企央企的職位明碼標價，出售給急需一份工作的畢業生。

．康師傅(00322)等大型民企，職位標價在800元人民幣至1萬元人民幣不等；一汽、紅旗等國企，標價在20萬人民幣左右；至於央企的鐵飯碗編制崗位，標價則高達45萬以上

 

據《新浪科技》報道，在小紅書等內地社交平台上有大量操縱工作買賣的公司，這些公司包裝成人力資源公司，實際上將民企甚至國企央企的職位明碼標價，出售給急需一份工作的畢業生。

 

　　中國經濟復甦乏力，就業市場低迷，不少大學生和研究生畢業即失業，勢必對社會造成巨大的壓力。但原來網上竟有一條買賣工作的「灰色產業鏈」，許多年輕人夢寐以求的入職機會，用錢就可以買到。

 

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　　據《新浪科技》報道，在小紅書等內地社交平台上有大量操縱工作買賣的公司這些公司包裝成人力資源公司，實際上將民企甚至國企央企的職位明碼標價，出售給急需一份工作的畢業生


　　報道指，康師傅(00322)等大型民企，職位標價在800元（人民幣．下同）至1萬元不等一汽、紅旗等國企，標價在20萬左右至於央企的鐵飯碗編制崗位，標價則高達45萬以上。報道指，不少年輕人對這種花錢買工作的畸形生態屢見不鮮，甚至有人早日打工賺錢，爭取儲夠30萬元，回家鄉買一份穩定的工作。


　　記者聯絡了其中一家人力資源公司，對方指出，只要支付好「費用」後，不需要參加筆試，面試時只要基礎條件符合職位要求，就可以保證順利通過。不過報道對這種買賣工作的安全性提出質疑，因為合同內容顯示，求職者就算交足全款，也不一定會通過目標職位的面試機會，而且也不保證求職者不會被裁員或者能順利續簽。報道亦引述法律意見指，合同涉及的買賣工作行為可能觸犯了詐騙罪，不具有法律效力。

撰文：經濟通中國組

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