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兩會焦點｜專訪｜林順潮：多措並舉促進大灣區醫療融合

06/03/2024

　　港區人大代表、希瑪眼科(03309)董事長林順潮今年在兩會上提出了多項建議，包括促進香港與內地的醫療融合、進一步放開「港澳藥械通」、加強青少年近視防控工作等。

 

　　其中，在推動兩地醫療融合方面，林順潮表示，香港的醫療水平位居世界前列，具備獨特的優勢。他期望香港能發揮這一優勢，引領提升粵港澳大灣區的整體醫療水平與國際接軌。在此過程中，可以採取多種措施促進兩地在醫療互通，包括向香港長者發放醫療券，使他們能夠更方便地在內地就醫，以及進一步推進「港澳藥械通」項目等。

 

全國兩會希瑪眼科林順潮專訪

林順潮透露，希瑪旗下的深圳愛康健口腔醫院目前正在進行系統準備，預計今年三季度將正式接受長者醫療券的使用。此外，希瑪與深圳羅湖區合作打造的「港式口岸醫院」預計將於今年7月投入服務。

 

*愛康健最快第三季接受長者醫療券使用*

 

　　近期，香港政府已將7家位於大灣區的醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，其中就包括希瑪眼科旗下的深圳愛康健口腔醫院。林順潮在接受《經濟通通訊社》採訪時透露，愛康健口腔醫院目前正在進行系統準備，預計今年三季度將正式接受醫療券的使用。為了更好地服務香港患者，醫院還計劃增加講廣東話的醫生，以適應患者的語言習慣。

 

*建議大灣區藥械通機制與海南看齊*

 

　　在「藥械通」方面，現行的規定是在香港註冊使用的藥品才可以在廣東省的19家醫療機構申請使用，但有很多國際藥廠的新藥並沒有在香港註冊，因此無法通過「藥械通」惠及內地患者；而參照海南自貿港的政策，新藥只要在美國或者歐洲註冊使用後，就可以在海南申請使用，這樣藥品範圍就會大很多。所以，他建議把大灣區藥械通機制與海南看齊，這對廣東省病人用藥來說是個大好事。

 

　　林順潮相信，香港和內地的醫療融合將為患者帶來更多的選擇，無論是香港病人到大灣區就醫，還是大灣區或內地病人來港接受醫療服務，都將更加便捷。他又建議政府推出醫療簽證並推廣醫療旅遊，這不僅能夠便利內地或境外人士來港進行醫療服務，也能為香港經濟帶來積極的影響。

 

全國兩會林順潮愛康健

愛康健年內將正式接受醫療券的使用，醫院並計劃增加講廣東話的醫生。(愛康健網站圖片)

 

 

*建議為香港醫生開設通關綠色通道*

 

　　希瑪醫療集團正與深圳市羅湖區的合作打造深圳首個「港式口岸醫院」，位於羅湖口岸附近，佔地面積超過萬平方米。這家醫院預計將於今年7月正式投入服務。

 

　　林順潮指出，在深港兩地的醫療融合下，該醫院擁有港式的醫療管理和服務，同時亦遵循內地的法規。香港的專家醫生會到口岸醫院參與管理和培訓工作，也會提供專業服務，如影像報告撰寫等，不過收費可能要貴過內地醫生。由於內地的人力成本和租金相對較低，各項專科服務的價格有望低於香港私家醫院的收費。

 

　　不過，由於多數香港醫生去內地執業需要每日往返深圳，林順潮就建議政府考慮為香港醫生開設通關的綠色通道，以便利他們的日常工作和生活。

 

撰文：經濟通通訊社記者林雯婕

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