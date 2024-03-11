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兩會焦點｜專訪｜中手游冼漢迪：遊戲業將成更多AI應用標的

11/03/2024

　　兩會期間，人工智能(AI) 話題備受關注，港區人大代表、中手游(00302)聯合創始人兼副董事長冼漢迪接受《經濟通通訊社》記者專訪，對於經歷去年AI大爆發後，今年遊戲行業將出現怎樣的新轉變？冼漢迪表示，去年AI對遊戲行業的影響主要集中於前景宏觀預期，以及少量遊戲在部分遊戲功能上落地體驗嘗試，比如智能NPC對話和任務交互等等。今年隨著大模型部署門檻的降低，已經有愈來愈多遊戲開始推出帶有AI功能的遊戲，並嘗試將AI模型、與遊戲開發在頂層進行結合，以更好適應AI時代到來。他稱，AI遊戲發展方向主要取決於AI模型的發展成熟度，伴隨著如Sora的出現，目前AI模型的通用性正在不斷提升。在此背景下，本身就與AI有著密切關係的遊戲產業，會在更多方面成為AI技術的應用標的。

 

兩會焦點｜專訪｜中手游冼漢迪：遊戲業將成更多AI應用標的

(黃燕明攝)

 

*AI支持遊戲開發成本大幅下降*

 

　　冼漢迪表示，當前，在AI技術快速迭代發展的當下，AI顛覆重塑從遊戲製作到用戶體驗提升及用戶運營全產業鏈已經成為現實。在用戶體驗方面，AI生成語言模型GPT將提升NPC對話系統，為玩家提供更智能化沉浸式的用戶體驗。「現在AI已經發展到，可能遊戲中跟你對話的，你已經分不出是真人還是電腦。」

 

　　同時，AI的加持，將會進一步支持遊戲開發成本的大幅下降。在遊戲制作降本方面，「AI輔助+人類加工」的模式已經逐漸運用在遊戲製作流程中。「例如人物形象設計、美術、音樂、翻譯，AI都能進行快速的創作，而且效果不差，人類只需要在後期進行加工，能夠大大縮短創作時間。」AI遊戲不論在開發、體驗環節都將更加智能化，進而能夠以更低成本構建更大場景、更人性化的開放遊戲世界，這正是AI遊戲最有可能的發展方向。

 

兩會焦點｜專訪｜中手游冼漢迪：遊戲業將成更多AI應用標的

《仙劍世界》是中手游以旗下《仙劍奇俠傳》IP研發的首款仙俠開放世界遊戲，即將進行三測。(仙劍世界微博圖片)

 

 

*香港需從零規劃AI產業發展路徑及具體方向*

 

　　作為香港互聯網專業協會會長，對於香港發展AI的機遇和挑戰，冼漢迪表示，香港在資金、數據等方面擁有發展AI的區位優勢，同時背靠大灣區完善的產業鏈集群和市場，能夠在多個產業方向上見到實效。「當然挑戰很大，香港的傳統優勢產業與AI契合度較低，加之在互聯網經濟大潮中未能形成自有優勢，因此需要近乎從零規劃AI產業發展路徑以及具體方向。」

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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