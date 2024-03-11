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兩會焦點｜專訪｜冼漢迪：港股面臨兩大問題，建議降跨境紅利稅

11/03/2024

　　港區人大代表、中手游(00302)聯合創始人兼副董事長、國宏嘉信資本創始合夥人兼董事長冼漢迪今年在兩會上提出了多項建議，包括將個人投資者通過港股通投資本港資本市場，需繳納的跨境紅利稅從20%降低至10%，以激發港股市場活力；試行設立內地與港澳「通關白名單」，運用創新科技手段，進一步推動內地與港澳地區更高頻度交往交流交融。冼漢迪在兩會期間接受《經濟通通訊社》記者專訪，詳述相關建議。

 

*港股有兩大問題亟待解決*

 

　　冼漢迪認為，當前港股市場有兩大問題亟待解決。一是外資轉移，流動性下降。受地緣政治、貿易戰等國際事務影響，大量美股和境外股票撤離港股市場，影響了港股的流動性及估值。「港股由三萬點到萬六點，我覺得已經到地板。」

 

兩會焦點｜專訪｜冼漢迪：港股面臨兩大問題，建議降跨境紅利稅

港股現時已跌到萬六點，冼漢迪認為「已經到地板」。(資料圖片)

 

　　二是投資信心減弱，市場估值承壓。恒生指數成分股企業市值均出現較大回撤，中小市值企業受到的衝擊尤為嚴重，科技股表現也相對疲軟。上述問題對港股市場的影響尤為嚴重，儘管去年已經成立了促進股票市場流動性專責小組，並採取了相應措施，但流動性和投資信心恢復是一項長期工作，需要進一步推出更多切實政策並落地，以加快市場形勢的根本性好轉。

 

*建議將個人投資者的跨境紅利稅從20%降低至10%*

 

　　冼漢迪認為，稅率的差異也是造成AH股溢價指數逐年升高的因素之一，造成內地投資者投資港股意願欠缺。「港股穩定派息是一大優勢，但內地個人投資者如果選擇的港股派息，會面臨20%的股息賦稅。過高的股息稅率，一定程度上會影響內地投資人的回報與購買熱情。」

 

　　冼漢迪建議，降低港股通稅率以及靈活調整港股通標準。「希望可以統一雙向市場稅費比率，降低內地投資者分享港股紅利的成本，增加投資意願。」建議將個人投資者通過港股通投資香港資本市場需繳納的跨境紅利稅從20%降低至10%。使其與境外投資者通過深滬股通投資境內資本市場的規定保持一致。另外，建議除常規調整港股通標的周期外，還需根據港股市場及周邊環境，靈活調整對企業市值的要求。

 

*「一帶一路」中高端產品比重增加，存在眾多發展機遇*

 

　　此外，冼漢迪認為，激發港股市場活力與提振信心更離不開宏觀調控與政策支持。並在此基礎上強化香港和「一帶一路」沿線國家的雙向宣傳，提升香港在沿線國家的聲譽和影響力，也有助於為香港金融市場吸引投資，增強市場流動性和活躍度。

 

兩會焦點｜專訪｜冼漢迪：港股面臨兩大問題，建議降跨境紅利稅

冼漢迪認為，港股有兩大問題亟待解決。(黃燕明攝)

 

　　他稱：「『一帶一路』推出已有十年，伴隨『一帶一路』發展，中國與沿線國家貿易發展有了根本性變化，中高端產品比重逐漸增加，此外，新能源、先進製造業、機電、醫療等產業也擁有了更廣泛的國際市場空間。中國與沿線國家在文娛、金融投資等領域的合作也在不斷深化加強。個人認為，上述領域都存在著眾多發展機遇。」

 

*建議設立「通關白名單」促大灣區人流融合*

 

　　在大灣區融合方面，冼漢迪表示，他是少數同時在香港和內地兩邊生活的代表。「我是一小時生活圈的實踐者，多年來每天從香港島去深圳福田公司上班，正常需時一小時十分鐘左右，其實很方便，我打幾個電話就到。」

 

　　他認為，經濟融合同時人流也要融合，因此他提出的另一項建議是：試行設立「通關白名單」，運用創新科技手段進一步推動內地與港澳地區更高頻度的交往交流交融。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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