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神州經脈 | 習近平見布林肯，金條金幣消費增，外資流入逾二百億

26/04/2024

　　美股近日顯著回撤，中資企業股票悄然領漲環球市場，在過去五個交易日恒生指數在全球92個主要股指中表現最佳，恒生中國企業指數則排第二，有外媒預計外資對中國股票的興趣正在回升。陸股通今日（26）全日錄得超過224億元（人民幣．下同）的淨流入，創開通以來新高，加上券商股炒作業績合併預期領漲，滬綜指全日收升1.17%，報3088.64點，深成指漲2.15%，創業板指更飆3.34%。

 

神州經脈 | 習近平見布林肯，金條金幣消費增，外資流入逾二百億

國家主席習近平今日下午在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯。(（AP圖片）

 

　　今日交投顯著變旺，兩市全日成交10854億元，按日暴增四成，更創3月22日以來新高。

 

　　回顧全周，人行公布LPR按兵不動，加上地緣政治局勢有所緩和，導致資源股炒風平息，滬綜指在周一（22日）及周二（23日）承接上周五（19日）跌勢繼續走低，直至美國多家科技巨頭公布業績，美股市場出現一波資金回吐潮，龍頭股集體下跌，有資金注意到中國市場低市值值買，消息在今日引發A股港股量價齊升的難得場面。總結滬指全星期上升0.76%，連續兩周上行。

 

　　隔夜公布的美國經濟數據不及預期，美元指數有所下滑。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2463，較上個交易日4時30分收盤價小升8點子，暫脫離五個多月低位，全日在7.2409至7.2468之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1056，較上個交易日升2點子，與市場預測偏離仍有近1400點，上個交易日報7.1058。

 

今日新聞精選

 

1. 中國國家主席習近平今日下午在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯，指中美兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏三條大原則，指這既是過去經驗的總結，也是走向未來的指引。習近平又稱，希望美方能夠積極正面看待中國的發展，指這個根本問題解決了，「第一顆紐扣」扣好了，中美關係才會真正穩下來、好起來、向前走。習近平還表示，希望布林肯今次不虛此行。

 

2. 據《路透》報道，美國聯邦通信委員會(FCC)周四表示，將命令中國電信、中國聯通以及中國移動的美國分公司停止在美國的固定或移動寬頻互聯網業務。FCC稱，正要求這些中國的電信商在周四批准的網絡中立命令生效之日起60天內中止服務。這項命令也適用於中國電信企業Pacific Networks及其全資子公司ComNet。FCC此前曾以國家安全疑慮為由，禁止這些公司提供電信服務。

 

3. 瑞銀中國及香港房地產研究主管林鎮鴻表示，基於內地政府推出多項刺激樓市舉措，該行3年來首次對內房前景趨向正面。他預計內房今年銷售降幅將放緩，並預計內地一線和二線城市樓價將下跌10%，但到2025年6月，樓價和新開工量將趨向穩定，市場上過去三年被壓抑需求將捲土重來。他同時指出，截至今年3月，預計內地推遲和暫停開發的住宅數量達700萬套，所需資金逾2萬億元，內地政府需要投放更多資金。

 

4. 國家新聞出版署發布4月國產網絡遊戲審批信息，共95款遊戲獲批。網易的《破碎之地》、愷英網絡的《盜墓筆記：啟程》、吉比特旗下雷霆遊戲的《方塊大陸》在列，中青寶　更有包括《十洲繁華景》在內的4款遊戲獲批，而騰訊榜上無名。

 

5. 華為繼去年推Mate60系列後，上周最新推出Pura70系列手機，其芯片性能、製程技術和供應商成為市場焦點。外電引述諮詢公司TechInsights拆解發現稱，Pura70系列手機使用了中芯國際所謂7納米N+2工藝生產的麒麟9010處理器。這是中芯國際為華為Mate 60 Pro製造的麒麟9000芯片的更新版本，而7納米N+2工藝是7納米製程的增強版。

 

6. 中國黃金協會公布，2024年一季度，全國黃金消費量308.905噸，與2023年同期相比增長5.94%。其中，黃金首飾183.922噸，同比下降3.00%；金條及金幣106.323噸，同比增長26.77%；工業及其他用金18.660噸，同比增長3.09%。中金協稱，快速上漲的金價疊加金飾加工費和品牌溢價高等，使得黃金首飾消費在一定程度上受到抑制；金價高企及巨幅波動使得首飾加工企業原料成本上升，謹慎進貨之下出貨量下降，部分中小型黃金加工企業甚至停工放假。相比之下，因避險需求激增，溢價相對較低的金條及金幣消費大漲。

 

7. 商務部表示，今年要把推動消費品以舊換新作為當前促消費工作的重點，指導各地結合品牌活動、重點展會、產業集群和龍頭企業等優勢資源，開展「全國消費品以舊換新行動-地方站」系列活動。商務部已相繼支持海南、寧夏、山東、廣東等地啟動了地方站活動。吉林、上海、廣西、江西等地方站活動將於「五一」前後啟動。另外，武漢市政府宣布正式啟動汽車和家電家居「以舊換新」活動，圍繞汽車和家電家居兩大板塊派發消費券，其中汽車板塊重點圍繞新能源汽車，家電家居板塊重點圍繞綠色智能家電家居，消費券規模分別為2000萬元、3000萬元。

 

8. 據《央視新聞》報道，神舟十八號3名太空人葉光富、李聰、李廣蘇今日清晨順利進駐中國太空站，將與神舟十七號3名太空人湯洪波、唐勝杰、江新林共同在太空站工作生活約5天，完成各項既定工作。神舟十八號3名太空人將駐留太空站半年，將於今年10月下旬返回地球。神舟十七號3名太空人則將於4月30日返回地球。

 

撰文：經濟通中國組

 

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