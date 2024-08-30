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神州經脈 | 存量房貸利率或降，滬指月挫3%，阿里完成三年整改

30/08/2024

　　8月最後一個交易日，A股上演反彈行情。滬深股市今日低開高走，滬綜指收升0.68%，報2842.21點，深成指及創業板盤中均漲超3%，收市時深成指漲2.38%，創業板指揚2.53%。滬綜指累計本周下跌0.4%連跌兩周，全月則挫3.3%，連跌四個月。

 

神州經脈 | 存量房貸利率或降，滬指月挫3%，阿里完成三年整改

消息指政府考慮下調存量房貸利率，允許規模38萬億元人民幣的存量房貸尋求轉按揭，以降低居民債務負擔、提振消費。

 

　　MSCI早前公布季度檢討結果，MSCI中國指數僅納入華能水電(滬:600025)、勝宏科技　 (深:300476)兩股，另剔除60隻股票，指數變動今日收市生效，資金重新部署，兩市成交放量，全日交易額錄8766億元(人民幣．下同)，較上日放量2694億元或44%，屬一個月來最多。

 

　　今日人民幣兌一美元即期匯率(CNY)收報7.0881，較上個交易日4時30分收盤價升221點子，創去年6月2日以來新高。8月人民幣兌美元即期累升1.95%，為連續兩個月上升，也是9個月來最大單月漲幅。

 

　　人民幣兌一美元中間價報7.1124，較上個交易日升175點子，升至逾兩個半月高位，與市場預測偏離僅8點，上個交易日報7.1299。

 

今日新聞精選

 

1. 據《彭博》引述知情人士稱，中國正在考慮進一步下調存量房貸利率，允許規模高達38萬億元的存量房貸尋求轉按揭，以降低居民債務負擔、提振消費。如果最新方案獲得批准，房貸負擔的減輕速度可能會超過預期。不過抵押貸款利率下降將損害國有銀行的盈利能力，要落實仍有阻力。

 

2. 美國白宮國家安全顧問沙利文29日結束訪華行程前在北京召開記者會。他確認，美國總統拜登與中國國家主席習近平將在這幾周內舉行通話會議，美國印太司令部與中國人民解放軍南部戰區近期也將會舉行指揮官的電話會議。

 

3. 人行29日從公開市場業務一級交易商買入4000億元特別國債。業內人士指，本次操作與2022年12月特別國債到期時的操作路徑相同，仍不能視作人行公開市場常規買賣國債操作的開閘。招商證券指，人行本次為定向購入到期特別國債的續作券，不是QE，因此不涉及基礎貨幣投放和回籠，對資金面影響中性。8月-9月是年內政府債券供給高峰，宏觀政策取向一致性要求下，短期內人行或難以賣債。

 

4. 報道騰訊(00700)和網易(09999)正重新考慮或縮減對日本工作室的投資。網易投資者熱線相關工作人員表示，公司海外市場布局會根據當地實時動態進行調整，這在整個業務運作中非常正常。網易對日本市場的重視程度還是跟以往一樣，很多工作室的作品也正在穩步研發中。

 

5. 商務部部長助理唐文弘在國新辦發布會表示，今年服貿會將於9月12至16日在北京舉辦，主題為「全球服務、互惠共享」，前，420多家世界500強和行業龍頭企業確認線下參展，37個地方交易團、中央企業交易團、中央金融交易團全部組建。

 

6. 瑞銀下調中國今明兩年經濟增長預測，將今年中國GDP增長預測從4.9%下調至4.6%；明年經濟增長預測從4.6%下調至4%，主要因為房地產市場下滑程度較預期更嚴重，且未有見底跡象。盡管中國從2022年底開始為樓市鬆綁，但措施的實施一直較緩慢，且影響有限。加上近年來內地房地產供需基本面發生變化，在家庭收入增長乏力情況下，市場信心不足，房屋庫存居高不下，去庫存化實施緩慢。瑞銀預計房地產活動疲軟對整體經濟拖累，將超過之前預期。

 

7. 中國擬縮減市場准入負面清單，國家發改委與商務部、市場監管總局等擬定了一個修訂版，將按程序報批後實施。市場准入負面清單將中國境內禁止和經許可才可投資經營的行業、領域、業務明確地列出，各級政府對於涉及市場准入事項依法採取相應管理措施，在負面清單以外的行業、領域、業務等，各類經營主體可依法平等進入。

 

8. 荷蘭政府據報將限制光刻機巨頭艾司摩爾(ASML)在中國維修機器，部分半導體設備可能最快明年就無法使用，此舉將打擊中國研發世界級晶片的努力，並會衝擊ASML的銷售。據《彭博》引述知情人士透露，ASML在中國提供服務及備用零件的某些許可今年底到期時，荷蘭政府可能不會續發許可。這項決定預料涵蓋ASML最頂級的深紫外光微影設備(DUV)。

 

撰文：經濟通中國組

 

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