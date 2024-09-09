京城近觀｜落寞的世貿天階

跟前門等旅遊熱門商圈相比，位於北京東三環附近的CBD商圈，卻是冰火兩重天，尤其是世貿天階，今年以來，愈來愈多空空如也的商舖，稀稀落落的人流，蕭條和冷清的氛圍，讓人震驚。要知道世貿天階位處北京的CBD，也是北京最繁華的地帶，並不是四五環的偏遠地方。曾經喜歡到世貿天階逛街的人都會生出很大疑問：為甚麼變成這麼蕭條呢？

曾是北京繁華浪漫象徵

世貿天階興建於2003年，落成於2006年，據說瞄準的是2008年北京奧運商機。在世貿天階的西門，立著一塊很大的牌子--「全北京向上看」。天階大屏曾是年輕戀人們彰顯「我有多豪、我有多愛」的求愛聖地，堪稱北京繁華浪漫象徵。

世貿天階如今遊客稀少；西門立著一塊大牌子--「全北京向上看」。（黃燕明攝）

小記第一次來世貿天階記得是2011年，第一次出差來到北京，特地坐車去世貿天階吃晚餐。猶記得坐著旅遊大巴，一下車的第一件事，就是抬頭對著那塊巨大的天幕打卡拍照。那時候的世貿天階遊人如鯽，連帶著有賣氣球的、賣水果的、賣玩具的商販穿插在擁擠的遊人中，一輛輛黑車、黑三輪停在東西兩側門口攬客，熙熙攘攘，熱鬧不斷。

作為北京早期網紅購物中心之一，可以說曾經火爆至極。世貿天階從開2006年開業以來穩站北京潮流生活的頂端，也是北京名副其實的「首店收割機」。世貿天階早期定位高奢，當時其市場部人士豪言：「我們寧可空置，也要保持個性。」

開設ZARA北京首店、店面最大UNIQLO

ZARA北京首店2007年開始在世貿天階營業，見證世貿天階盛轉衰，是僅留下撐場面的大連鎖品牌。（黃燕明攝）

世貿天階南街最醒目位置是ZARA北京首店。該店於2007年開業，也是北京為數不多的三層大店。2014年開業的UNIQLO是北京當時店面最大的店舖，以及Air Jordan也是勝道代理商店舖當中級別最高的，這幾家店至今仍在營業，但也只剩下這些店撐場面了。

世貿天階曾經擁有的北京第一家馬莎百貨、北京第一家MISS SIXTY旗艦店、首家綜合品牌高級名錶店Tourmeau、第一家雅詩蘭黛旗下的美妝M.A.C單體店以及PUMA首家概念店，現在已經消失不見。

曾經火爆一時的金錢豹自助餐飲、上海小南國等知名餐飲品牌早已閉店。馬莎2017年正式集體退出中國市場。北街北側巨大的巴黎貝甜旗艦店早就人去樓空，該店舖在2016年正式升級為國內第二代全新形象店，僅僅存在了2年，在2018年便已閉店。如今的世貿天階，已不是當年那個「意氣風發的少年」。

世貿天階空置率甚高，一眼看過去，感覺只是蕭條。（黃燕明攝）

疫情之前，世貿天階已轉型，除了ZARA、H&M、UNIQLO，其餘店舖多是美容美髮護膚、照相館、兒童早教、眼鏡店、健身房，更多是為附近居民服務。疫情之後，勝道運動大賣場、不少餐廳都消失不見了，大量店舖閉店，許多空舖出現。隨著南街夜夜笙歌的胡桃音樂餐廳、走高檔路線的日料店黑松白露退場，三樓和四樓基本上都空置，僅剩二樓有少量店舖營業。化妝品店SEPHORA關門，地舖的空置率也不低，至今，這些舖位仍在招租。一眼看過去，感覺只是蕭條。

現在的世貿天階，只留下幾個大連鎖品牌撐場面，頭頂的那塊大屏還在，只是感覺燈光暗淡了許多。南街的室內空地上經營起孩子玩的繩網陣。「全北京向上看」已成時代回憶。整個街區最有人氣的，只剩下B1層的平價餐飲區，以及今年新搬進B1的盒馬鮮生。夏夜的晚風在吹，老人在這裏遛娃散步，吹出了寒意。

最文藝商場僑福芳草地整體空置率高

僑福芳草地被稱為北京最文藝商場，從地下三層直通天花板的佛光普照藝術品曾是打卡熱點。（黃燕明攝）

有人認為世貿天階之所以沒落，是因為沒有地鐵直達，但在北京CBD商圈，世貿天階並不是孤例，還有不遠處的芳草地、藍島大廈、建外SOHO、富力廣場，這些商場都距離地鐵站更近，有的就連接地鐵出口，卻同樣面臨著，即使重新裝修整改，商舖空置率仍不斷增加的問題。

北京僑福芳草地是曾經最潮最IN的藝術商業綜合體，可說是北京最像藝術館的商場，僑福集團第二代掌門人黃建華歷時十二年打造成收藏品後花園。文藝氣息十足。在這裏找不到很多連鎖品牌店，更多是輕奢或小眾品牌。

商場的每個角落，都能發現一些象徵意義很強的雕像、藝術氣息爆棚的畫作、從地下三層看到直通天花板的佛光普照、超長的步行吊橋和倒掛的大鯊魚，都令前來逛街吃飯的顧客留下深刻的印象。但是目前僑福芳草地整體空置率較高，前面文章提到，其中2家跑路的米芝蓮餐廳就是在芳草地，隨著米芝蓮餐廳離開到現在都沒有新的店進駐，宣布華北地區全線結業的鼎泰豐其中一家分店也在芳草地。

中秋精心布置但客流稀少。經歷米芝蓮餐廳跑路，鼎泰豐退租，芳草地難逃空置率增加命運。（黃燕明攝）

有人說CBD商圈正在經歷形象老化，也有人說是電商衝擊實體商業，還有人說新開的大型商場太多，競爭太過激烈，很可能是多種因素影響下的結果。網友的總結可能是真相：「存款高築，消費謹慎，擔心被裁，無心逛街。」

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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