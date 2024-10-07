迎狂牛｜A股長假復市蓄勢待發，券商、交易所加班應對交易高峰

國慶假期前夕，中國政府連環出招拯救股市樓市促經濟，滬深股市高歌猛進，在9月最後一個交易日創下多項歷史紀錄，滬綜指收漲8.06%報3336.50點，收復三千三，全月累計升幅達17%，為近10年最大漲幅；全日交易額近2.6萬億元人民幣，打破2015年6月創下的高位紀錄。然而，這一輪強力反彈未盡興就迎來了國慶黃金周假期，期間與A股密切聯動的香港股市激烈震盪，由10月2日至7日中午已狂漲9%，市場憧憬明日（8日）A股開市有同樣的表現。

中國政府連環出招救市，滬深股市高歌猛進。（資料圖片）

經濟學家任澤平更是在微博表示，明日A股開市即收市（漲停），可以早早下班。股市狂牛蓄勢待發，大批抱著「不能錯過」心理的民眾急於入市，有業內人士測算，近日行業累計開戶數量需求在千萬左右。

此前國慶假期內，有逾60家券商線下營業部安排人手值班進行預開戶，線上開戶實現7x24小時自助服務，含申請兩融等權限，工作氛圍已十分強烈。聚焦券商假期間服務舉措，前半段主要是推廣開戶、找回密碼等基本操作方法，進入假期後半段主要是進行投教及行情復盤研究等內容。隨著港股大幅走俏，假期收尾臨近，投顧、賣方研究直播開始密集。目前券商IT等中後台全力保障開市交易穩定。

同時，港股通也受到不少客戶的青睞。甚至有不少客戶選擇在十一假期前赴港開戶，以免錯過假期港股行情。假期港股繼續出現大漲行情，有一線從業者向記者反饋稱，假期諮詢港股交易的客戶數量明顯提升。

內地經濟學家任澤平預計，明日A股開市即收市（漲停）。（資料圖片)

業內人士展望，10月8日交易端將迎來久違的工作高峰。

交易機構未雨綢繆，應對交易高峰

為應對節後的A股開戶和交易高峰，內地部分券商崗位已於昨日起復工，集中在財富、經紀業務，包括券商召開開市前動員大會，分管領導及分支機構負責人需要到位安排部署工作，核心安排在於開戶、交易等事項。

此外，為滿足假期激增的開戶申請，中國結算也提早開工，於10月6日起提前開放統一帳戶平台和身份信息核查系統等渠道權限，支持網上開戶審核。而該兩項服務原定的開放時間是10月7日。不過，值得提醒的是，新申請證券帳戶仍要等10月8日才能完成，10月9日才可正常進行交易。

滬深交易所也於今日開展系統開機連通性測試，為相關機構開機驗證提供連通性測試環境。測試所使用的證券帳戶、交易單元、指定交易等均以9月30日閉市後生產環境數據為基準，將模擬一個交易日的交易。

上交所明日起延長接受指定交易申報指令時間。（資料圖片)

此外，上交所發布通知，明確自明日起將接受指定交易申報指令時間由每個交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00調整為每個交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。上交所強調延長時間，主要是為提升指定交易辦理效率，使投資者在新開戶或更換受托證券公司時更加便利。

外資大行一致看好中國股市，港股激烈震盪顯示存風險



內地國慶黃金周長假，滬深股市連日休市至明日（8日）復市，而在此期間，香港股市在上周四（3日）、五（4日）經歷大跌大漲行情，激烈震盪的場面對明日A股復市走勢帶來保持清醒冷靜的提示。有內地財經博主發文指，港股一度大跌是給投資者「敲響了警鐘」，提醒著股市投資「永遠是風險與機遇並存」。也有博主引用「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）近日對中國股市的看法，指中國股市在刺激措施下「重新煥發生機」，但要將這股「短期的樂觀情緒」轉化成「可持續的牛市」，就需要更廣泛、更深入的經濟改革。

對於中國股市短期走勢，外資大行均持積極看法，表列如下：

機構 看法 高盛 將中國股市上調至「超配」

滬深300指數目標價從4000點提高到4600點

從當前水平來看，總回報率有大約15%-18%的上升空間 摩根士丹利 中國股市可能進一步上漲10%至15% 滙豐 中國內地市場評級由「中性」升至「增持」

A股市場估值仍被低估15% 貝萊德 短期內有適度增持中國股票的空間，因其較發達市場股票的折讓接近紀錄水平 野村 最悲觀情境下，中國股市狂熱之後崩盤會接踵而至，類似2015年情況

因為現在中國經濟基礎比以前弱得多

撰文：經濟通中國組

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