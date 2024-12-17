京城近觀｜望京真的衰落了嗎？

阿里帶著1.9萬員工走了，駐扎望京十年的陌陌走了，望京中產也在賣房離開。今年以來，愈來愈多人提出「望京開始走下坡路」的說法。曾經的望京炙手可熱，是北京的「韓國城」，是第二CBD，是互聯網新貴的聚集地，也是明星、富人和中產的聚居地，如今卻顯得有點冷清。

望京SOHO作為望京的地標，曾是互聯網新貴的聚集地。（黃燕明攝）

科技巨頭搬遷，望京SOHO空置率高達43%

有人說，望京正以肉眼可見的速度衰落，從今年8月份開始，陌陌在酒仙橋的新辦公樓已經開始裝修，估計年底搬離。事實上，早在今年5月，阿里巴巴北京總部園區投入使用，1.9萬阿里人就從望京搬到五環外的崔各莊新總部。年底，陌陌在望京約1000位員工也要離開。人們認為，陌陌的離開是因為望京SOHO高居不下的空置率，互聯網公司是喜歡抱團取暖的，望京已經沒有了過去的互聯網氛圍。

根據世樺嘉潤統計此前數據，2024年一季度望京寫字樓市場的空置率為30.2%。望京SOHO、融科望京中心、金輝大廈等地標性的寫字樓的空置率節節攀升。望京SOHO的租金短短2年內從報價7元（人民幣．下同）每天每平米降到了不超過3.5元每天每平米。最新的市場傳聞消息，望京SOHO的空置率高達43%。

望京SOHO空置率居高不下，市場消息空置率高達43%，一層的店舖也有不少空置。（黃燕明攝）

望京在北京一直是一個特別的存在，對於習慣了北京正南正北道路的北京人來說，望京的路是斜的，讓人有種「找不到北」的感覺。望京曾經非常擁擠熱鬧，短短一條幾百米的路能堵車堵半小時，路邊停滿的車、晚上9-10點下班的大廠人都會引發附近望京居民的不滿，因為在阿里大樓下的司機經常因為堵車按喇叭，吵得人沒法睡覺。如今，望京的地標望京SOHO二層曾經滿滿的餐館、教培、健身大部分已經閉店。一層地舖也有不少空置。馬路對面的保利新薈城，更是幾乎整層空蕩蕩的，長期招不到客戶。讓人忍不住疑問，望京到底還行不行？

從「韓國城」到互聯網新貴的聚集地

望京顧名思義就是眺望北京的意思，望京這個地名最早記錄於遼代，有近千年歷史，望京最早是進出京城的使臣及南來北往的客商住宿、就餐之地，也就是驛站。站在望京的高處，能依稀可見東直門的城樓。

望京顧名思義就是眺望北京的意思，望京這個地名最早記錄出現在遼代，約一千年前。（黃燕明攝）

望京的開發始於80年代，當時該地區主要是空地。1987年，為了提供酒仙橋一帶的電子工業區的住宅和公建配套，望京成了最早的「睡城」。93年首都機場高速通車，94年望京被升級為21世紀的首都對外窗口，不久之後亞洲爆發金融危機，有著鄰近首都機場的便利，大量的韓國人來到生活成本更低的望京，最多的時候，韓國人高達20萬人，佔望京總人口的1/3，滿大街的店舖招牌都是中韓雙語。

2000年，望京街道正式掛牌成立。隨後望京新城、望京科技園等項目的落成，吸引了眾多高科技企業和跨國公司的入駐。特別是三星電子、LG等亞洲或中國總部的落戶，望京成為「韓國城」。2008年，隨著西門子中國總部大廈的落成，各大地產巨頭紛紛重倉望京。

2015年阿里以16.8億豪氣買下望京綠地中心A座，如今入駐的是旗下分公司和上下游的服務商。（黃燕明攝）

2013年席捲全國的互聯網大潮讓望京的發展再一次飛躍，憑藉著中關村科學園的優惠政策以及租金低的優勢，阿里巴巴、美團、陌陌、58同城、智聯招聘、喜馬拉雅等10多家互聯網公司都將它的總部設置在望京，2015年，阿里以16.8億豪氣買下望京綠地中心A座，2016年買下昆泰嘉瑞中心成為阿里B座，望京成功躋身北京第二個互聯網中心。

房價由高位急跌超20%，3.7萬元每平米刷新近年底線

科技公司快速擴張同時開啟望京地產市場的黃金時代，望京的房價也隨之急速發展。盛極而衰，2020年的疫情改變很多事情，包括望京的房價，近年望京很多小區都是急跌模式，跌幅不小，快跌成四環線上的價格窪地。

安居客監測的數據顯示，望京二手房掛牌均價從去年87898元/平米高點，跌至目前的69623元/平米，不到一年半的時間內跌幅達到20.8%。老房子為主的花家地板塊，更是跌掉了24.3%。望京西園一區的二手房單價更降至約3.7萬元每平米，刷新了望京近年來的價格底線。有人喊出「賣掉望京，將會是最正確的決定」。

阿里中心B座在阿里搬到新總部後一度死氣沉沉，高德入駐後重現生機。（黃燕明攝）

阿里離開望京後，偌大的兩座阿里中心一開始說要租給阿里一些上下游的服務商和合作商，只靠小服務商自然是住不滿，掛牌招租了近半年，終於還是沒能租出去。十一國慶之後，阿里巴巴旗下的高德地圖帶著3000名員工回歸阿里中心B座，為人氣低沉的望京重新找回一些生命力。

市場低迷、租金腰斬、超長空置期，仍然困擾著望京的寫字樓，曾經的頂流望京是否還能穩住陣腳，繼續保持其昔日的繁榮與活力？

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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