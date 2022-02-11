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【集採升級】醫保局深化集採釀醫藥股A股股災　中成藥被點名集體暴跌

11/02/2022

　　國家醫保局副局長陳金甫在吹風會上表示，當局將常態化制度化開展藥品和高值醫用耗材集中帶量採購，使集採成為公立醫療機構採購的基本模式。他表示，國家醫保局今年將指導地方根據臨床需要，圍繞大品種和常見病，查漏補缺進行推進，力爭每個省份開展的省級集採品種能夠達到100個以上，高值醫用耗材能覆蓋到5個品種，準備在骨科脊柱類耗材進行集中帶量採購，並探索將擴大中成藥集採範圍。

 

(經濟通製圖)


　　在過去多輪集中採購，無論是全國還是地方，都沒有把中成藥納入集採，直至今年1月湖北牽頭19省聯盟集中採購中成藥，採購規模近100億元人民幣，中選藥品價格平均降幅42.3%。中成藥多含保健成分，質素難以量化，且存在大量獨家產品，難以實行集中採購，但是國家醫保局醫藥價格和招標採購司負責人對內媒說了一句：「行業的特殊性不是虛高藥價的避風港」，揭開中成藥集採的序幕。

 

　　A場醫療設備和醫藥股聞風喪膽，拖累深市本周第三度震盪，深成指今日再挫1.55%，但在日前維穩傳聞下，全周僅跌0.78%，創業板指全日更挫2.84%，全周大跌5.59%，連續三周下跌，今年僅僅過去了六周，創業板總市值已經蒸發超過17%。

 

　　中成藥地方集採序幕被揭開，中成藥相關股淪為跌市重災區，華潤三九(深:000999)、健民集團(滬:600976)、太極集團(滬:600129)跌停，隴神戎發(深:300534)瀉9.7%，精華製藥(深:002349)跌9.7%；

 

　　其他醫藥及醫療設備股方面，舒泰神(深:300204)挫10.5%，奧翔藥業(滬:603229)、萬泰生物(滬:603392)跌停，博拓生物(滬:688767)跌9.6%，熱景生物(滬:688068)挫9.2%。


集採製造兩難局面 恒瑞市值蒸發逾半

　　集中帶量採購是中央在2018年推出的醫療政策，是指以國家為單位向各藥廠展開藥品採購，藥企要競得投標就只能把藥價壓低，實行以價換量。當局指政策可減少不正當競爭及去掉流通環節的營銷費用，把藥價降至合理水平，但是有聲音擔憂當局忽視了藥廠研發新藥的成本，不同藥廠的藥物質素亦不一，尤其是國內醫療設備的質素較海外相差甚遠，但因成本較低獲政府採購，無形中損害民眾的利益。

 

 

恒瑞醫藥業績倒退，去年A股股價腰斬近55%，截至目前今年暫再跌近兩成。（互聯網圖片）

 

　　帶量採購擴大對各大藥廠而言是個壞消息，藥品未納入集採會讓此前的研發成本打水漂，而納入集採的藥品，盡管獨佔市場也未必彌補得了大降價對銷售收入的傷害，再加上醫保談判壓價的因素，讓不少藥企進退維谷。比如龍頭大哥恒瑞醫藥(滬:600276)，去年首三季營收同比僅升4%，利潤更下跌了1.2%，和以往每年增長15%的速度相比，可見恒瑞醫藥摔了一個大跟頭，業績估值雙殺，全年市值腰斬超過一半。


　　 針對集採藥品的價格問題，陳金甫在今天的吹風會上表示，要根據市場供應情況適度競爭。國家醫保局不追求最低價，也堅決反對跑步競價，這樣達不到多元動態目標平衡。

 

撰文：經濟通通訊社記者楊英傑

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