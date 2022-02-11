《神州經脈》1月信貸數據創天量 人行收水8千億滬綜指周升3%

中國最高層指中國經濟面臨「三座大山」，經濟下行刺激內地鼓勵金融機構放貸。人行周四（10日）公布的數據顯示，1月新增人民幣貸款、社融增量均創下歷史新高，M2同比增速亦顯著加快。三項數據均大幅高於市場預期。

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信貸數據拉動金融股向前走，尤其是保險板塊一度漲超過半成，惟內地深化藥品集中採購政策引發醫藥股股災，加上汽車及互聯網概念走弱，滬綜指觸及三千五後向下跌，全日收跌0.66%，中斷虎年開局以來的四連升，報3462.95點。總結全周滬綜指回升3%，但要完全修復上月大跌造成的裂口，還有約200點的距離。



恐慌情緒刺激午後成交上升，兩市全日成交9915億元（人民幣．下同）接近萬億元，創逾半個月新高，按日增長5.9%。



虎年春節過後首周，人民銀行果斷收水，公開市場本周淨回籠達8000億元，規模創近兩年新高。業內人士稱，人行順勢回籠絲毫無礙資金面寬鬆，儘管1月創出天量的新增信貸和社融增量數據令寬鬆節奏或放緩，但並不會妨礙政策整體寬鬆的基調，料人行仍待更多綜合因素相機抉擇。不過，在1月信貸數據公布後，市場對2月中國政策利率再度降息的預期有所降溫。



今日新聞精選



1. 「四方安全對話」（QUAD）成員國美國、印度、日本和澳洲的外交部長周五（11日）在墨爾本開會，議程包括反制中國散播假消息和經濟脅逼，以及關注俄烏危機。據外媒報道，美國國務卿布林肯接受澳洲媒體採訪時稱，中國對澳洲的貿易制裁已經產生了事與願違的後果，用經濟手段脅逼澳洲，中方遭受的損失更大，澳洲對抗中國為世界樹立了強有力的榜樣。布林肯指出，在北京對價值超過200億美元的澳洲產品加以抵制情況下，美國商品已取代澳洲商品在中國的部分市場。在北京，外交部發言人趙立堅今日重申，中方始終從本國相關行業合法權益和消費者安全出發，嚴格按照中國法律法規和世貿組織規則，對外國輸華產品採取相應措施，完全合理合法，無可指摘。所謂「經濟脅逼」的帽子，扣不到中國頭上，任何拉幫結伙、混淆是非、惡意炒作的圖謀都注定失敗。





2. 據內媒消息，近日相關部門下發商品房預售資金監管意見，明確預售資金監管額度由市、縣級住房城鄉建設部門根據項目合同、工程造價等核定，達到監管額度之後的剩餘資金則可以由房企提取使用。管理辦法還明確了預售資金監管的基本標準。對監管資金監管額度、交納範圍、取用條件等進行了明確。分析普遍認為，更趨規範化的商品房預售資金監管制度有利於房企銷售資金的合理使用，有助於防範因監管過嚴而導致部分房企流動性風險進一步加重。明確預售資金監管標準及監管責任主體認定，帶動房地產預售資金的有序流轉，也可以更好地匹配各級住建部門的「保交房」原則。此外，從1月新增信貸的結構上看，中長期貸款2.84萬億佔比71.4%，比重環比提高10%，但仍低於去年同期較多。其中，居民中長期貸款創歷史新高，顯示在年初額度充足和滿足合理住房需求政策指導下，按揭貸款釋放加速。



3. 國新辦周五召開政策例行吹風會，介紹藥品和高值醫用耗材集中帶量採購情況。國家醫保局副局長陳金甫介紹，國家組織藥品集採已開展6批、共採購234種藥品，涉及市場金額約佔公立醫療機構化學藥和生物藥採購金額的30%。今年準備在骨科脊柱類耗材進行集中帶量採購。中成藥方面，在去年部分省份已經組織聯盟採購的基礎上，今年要有序進一步擴大範圍。陳金甫強調，要根據市場供應情況適度競爭。國家醫保局不追求最低價，也堅決反對跑步競價，這樣達不到多元動態目標平衡。下一步，國家醫保局將常態化制度化開展藥品和高值醫用耗材集中帶量採購，使集採成為公立醫療機構採購的基本模式。到2022年底，實現國家和省級集採藥品合計數在每個省份均達到350個以上，高值醫用耗材品種數達到5個以上，使集採成為常態，穩定社會預期。



4. 內房企業如骨牌般逐個倒下，最近再多一家上市房企被傳出現流動性危機。傳聞指，規模千億級的房企正榮地產(06158)將不再按此前計劃，在今年3月5日贖回一筆離岸永續債，公司甚至因資金不足而要走向重組。內媒《澎湃新聞》今日引述正榮地產知情人士處獲悉，公司仍會按計劃贖回該筆永續債；另有媒體引述正榮地產對投資者的回應指，周五或有機構惡意造空再買入，公司正在進一步了解股價下跌原因。據內媒統計，正榮地產目前有16隻存續境外債，存續規模39.5億美元，其中將有半數美元債將在一年內到期。此外，深陷債務危機的華夏幸福(滬：600340)周四公告稱，控股股東華夏控股的持股比例自2021年11月30日至2022年2月10日累計被動下降達到公司目前總股本的1.11%。此次權益變動後，華夏控股及其一致行動人合計持有華夏幸福股份比例將減少至22.45%。華夏幸福此前一天披露該公司債務重組的具體進展。截至目前，《債務重組計劃》中的金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為429.18億元。



5. 中國海關總署周四披露，暫停接受自2月9日後(含2月9日)啟運的立陶宛牛肉進口申報。海關總署並未說明暫停立陶宛牛肉進口的具體原因。不過事件的進展似乎出現「羅生門」，據《路透》引述立陶宛國家食品和獸醫局周四表示，自2021年12月初以來，立陶宛一直未向中國出口食品。中國與立陶宛因台灣問題結怨，兩國關係降至代辦級之餘，接連產生一系列貿易爭端。歐盟上月針對中國向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，理由是中國對立陶宛以及其他成員國出口商採取了脅逼做法，美國、澳洲等先後發聲對歐盟表達支持。但中國方面堅稱，一貫按照世貿組織（WTO）規則行事，中國和立陶宛之間的問題是政治問題，不是經濟問題。



6. 官媒《人民日報》刊文糾偏「一刀切」的運動式減碳，並指出傳統能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎上。文章還提到，實現碳達峰碳中和，是一項複雜工程和長期任務，不可能畢其功於一役，目標上要堅定不移，策略上要穩中求進。現實中有的地方搞「碳衝鋒」，有的搞「一刀切」、運動式「減碳」，都不符合黨中央的要求，必須及時糾正。從實踐角度出發，要充分考慮國內能源結構、產業結構等基本國情，通盤謀劃，先立後破，不能影響經濟社會發展全局。儘管監管早前約談煤炭企業，為開年以來持續上漲的煤價降溫，但煤價漲勢仍不減。內盤期貨夜市「煤炭三兄弟」集體走高。有分析認為，當前煤炭板塊已處於預期底部，估值明顯偏低，伴隨動力煤長協基準提升、焦煤長協價預計維持高位，資源優質企業具備長期價值，轉型企業具備成長空間，板塊估值提升開啟。



7. 據《新華社》報道，浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對周江勇作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。經中共中央批准，中央紀委國家監委早前對周江勇嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經查，周江勇喪失理想信念，背離「兩個維護」，政治意識淡漠，對黨中央決策部署陽奉陰違，與資本勾連，支持資本無序擴張，搞迷信活動，處心積慮對抗組織審查等。



8. 美國通脹數據漲破40年新高，美元小幅上升，人民幣中間價則回調至兩周低。即期匯率（CNY）今早低開14點子，開市即擊穿6.36關，全日則微跌2點，收報6.3592，止步兩連升。交易員表示，隔夜美國通脹數據疊加美聯儲官員鷹派講話提振美元人氣，但歐洲央行也可能緊縮政策的預期限制了歐元的調整空間，人民幣在結匯需求的影響下整體仍偏穩，除非市場預期出現明顯轉向。他們並指出，美聯儲加息預期繼續推高美債收益率，中美利差持續收窄，離在岸長端掉期跌跌不休，在岸長端掉期時隔近一年半首次回到1000點以下，不過當前掉期點基本反映了平價水平，後續跌幅還要看利差收窄的空間。



撰文：經濟通中國組

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