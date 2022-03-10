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《神州經脈》人行祭新工具形同放水　滬指止六連跌惟三千三不穩

10/03/2022

　　俄烏局勢微妙變化，加上人民銀行向中央財政上繳結存利潤相當於放水，A股六連跌後終反彈，化纖、白酒、醫藥等早前捱沽板塊上演復仇戲碼，帶動滬綜指一度漲超過2%收復三千三，不過午後金融股出現沽壓升幅收窄，拖累滬指午後轉弱，全日收升1.22%，收報3296.09點，三千三終未企穩，本周四日暫時仍錄得4.4%的累計跌幅。深成指全日漲2.85%，創業板指更飆2.67%。

 

 

 （資料圖片）

 

　　分析指，在市場情緒冰點之際，資金抄底意願漸濃，A股盤中迎來強勢反轉，提振市場信心，後市有望迎來估值修復行情。


　　人民銀行今年依法向中央財政上繳結存利潤，總額超過1萬億元（人民幣．下同），主要用於留抵退稅和增加對地方轉移支付。內地財經界解讀，這相當於銀行體系將在2022年獲得1萬億準備金，等同於降準50個基點帶來的基礎貨幣增加。A股周四（10日）早上交投熾熱，午後則見平靜，兩市全日成交10787億元，按日減少7.1%。


　　全國政協第十三屆五次會議周四早在北京閉幕，會上通過了常務委員會工作報告決議。全國人大會議周五（11日）閉幕，市場關注總理李克強在閉幕會議後舉行的中外記者會。
　　

今日新聞精選

1. 根據韓國中央選舉管理委員會今日公布的統計結果，最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅在韓國第20屆總統選舉中獲勝。對此，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，中方對尹錫悅當選韓國新一屆總統表示祝賀。趙立堅指，中韓兩國是搬不走的鄰居，也是相互離不開的重要夥伴。今年是中韓建交30周年，30年來中韓關係實現快速發展，給兩國和兩國人民帶來了實實在在的利益，也為促進地區和平發展作出了積極貢獻。我們願同韓方共同努力，以建交30周年為契機，推動兩國關係健康穩定發展，更好地造福兩國人民。翻查資料，尹錫悅對中國的政治取態偏強硬，認為南韓在經濟層面應該降低對中國的依賴。他對北韓態度也相當強硬，主張北韓應該要完全無核化。但他對美國是主張要加強美韓聯盟，以及美韓聯合軍演，還說過上任後不僅要擴增薩德飛彈系統，及要部署在更靠近首爾的地方，東北亞局勢恐怕將有所變化。

2. 內地新冠肺炎疫情持續，目前至少已涉及19個省份，北京等四直轄市全涉疫。國家衛健委公布，3月9日，全國確診者新增確診528宗新型冠狀病毒肺炎病例，境外輸入病例126宗，含17宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例402宗，續創兩年新高。在堅持疫情清零的同時，內地亦在為日後抗疫策略轉向做準備，中國醫藥(滬:600056)宣布與輝瑞公司簽訂協議，將在本年度負責輝瑞公司新冠病毒治療藥物在內地市場的商業運營。

3. 中國今年國防支出比2021年增長7.1%，是時隔兩年後中國國防經費增速重回「7%時代」。國防部新聞發言人吳謙指出，中國增加國防費，既是應對複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要；中國國防費保持適度穩定增長，是「人心所向、大勢所趨」。他並強調，對於「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，中國人民解放軍絕不姑息，露頭就打。吳謙並稱，中國政府根據國防需求和國民經濟發展水平，合理確定國防支出規模。近年來，中國總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。他表示，與美國等軍事大國相比，中國國防費仍處於較低水平。此外，聯合國人權事務高級專員巴切萊特日前宣布，與中國政府達成訪問協議，預計將於5月訪問中國，其間包括到訪新疆。美國駐聯合國官員發表聲明，敦促北京確保巴切萊特的訪問不受阻礙，並可不受監督地進入新疆所有地區考察，又認為考察的項目，須包括曾被指出現違反人權和強逼勞動的地點，任何限制或干預考察的行為，都會嚴重削弱可信性。

4. 倫鎳價格暴漲，據報全球最大鎳及不鏽鋼生產商青山控股持有的30萬噸期鎳短倉，遭海外大鰐逼空夾倉，恐引爆歷史性暴蝕，不過由港交所(00388)控股的倫敦金屬交易所（LME）及時制止了夾倉行為，但仍青山控股仍須追加大量保證金，還要面對期貨交割時無貨可交要追加現金展期的局面。不過據內媒引述青山控股報道指，公司將用旗下高冰鎳置換國內金屬鎳板，已通過多種渠道調配到充足現貨進行交割。與此同時，青山控股的合作夥伴華友鈷業(滬:603799)被指在鎳的衍生品市場上同樣積累大量短倉，而且青山控股事件有可能影響其與公司在印尼的開發項目。華友鈷業發布澄清公告指，近期鎳期貨市場出現超異常波動，但截至目前公司尚未出現被強制平倉的情況，風險可控。此外，俄總統新聞秘書表示該國有興趣盡快與烏克蘭舉行新一輪談判，鎳價從癲位走低，上海期貨交易所昨晚暫停鎳期貨部分合約的夜市交易，涉及7個合約，部分滬鎳合約今早跌停。不過根據最新公布，今晚夜盤起將恢復部分鎳期貨交易，惟同時調整漲跌停幅度和保證金比例。

5. 針對平安銀行(深:000001)對華夏幸福(滬:600340)的風險敞口，該行副行長郭世邦指出，華夏幸福目前已經出台了債務承銷方案，相當部分的投資人選擇了按照重組方案推進，後續平安銀行還將協助產品管理人做好與債務人、債委會的溝通，持續推動方案實施，追蹤現金流回流進展，督促產品管理人在收到債務人支付的現金後，及時對投資者進行分配。而針對平安銀行代銷的寶能集團信託產品近期暴雷，郭世邦表示，目前各產品管理人已採取了司法措施，產品管理人同步在推進資產轉讓。另據旭輝(00884)最新公布，公司與平安銀行上海分行已於2022年3月9日訂立《銀企戰略合作協議》，平安銀行將就集團的地產併購業務向集團授予50億元融資額度。有統計數據顯示，截至3月9日，內地房地產併購融資總金額已達1247.5億元。此外，深圳市發展和改革委員會周三（9日）稍晚發布通知，要求企業在3月15日前報送外債發行有關情況。

6. 內房SOHO中國(00410)周四舉辦2022年首場租賃表彰會暨優質房源推介會。SOHO中國董事長潘石屹宣布，將以七折價格銷售3.2萬平米京滬兩地的部分物業，此次銷售房源的收入將全部用於降負債，不會用做股票分紅。該部分房源覆蓋銀河SOHO、三里屯SOHO、SOHO東海廣場、SOHO中山廣場等9個項目，全部坐落在北京上海的城市核心地段，涵蓋辦公、商業及公寓各類業態。此外，泰禾集團(深:000732)周四發布辟謠聲明稱，網傳「泰禾集團宣布破產，留下一些「爛尾樓」，被萬科接手」、「泰禾集團名下共計五十多個房產項目在停工中」、「泰禾可能融資今年的社交電商爆款「潮多多」App」等觀點和內容與事實嚴重不符。聲明中，在2020年上半年遇到流動性問題後，積極與金融機構進行債務重組溝通，並已與多數金融機構達成諒解。2021年以來已有超過20批次的項目交付，目前整體運營有條不紊。公司表示，當前遇到的只是流動性問題，不是資不抵債的問題。同時沒有表外負債、員工跟投等高風險性問題。

7. 據《路透》引述三位知情人士表示，由於烏克蘭戰爭引發對供應的擔憂，中國政府已要求國有煉油企業考慮在4月暫停出口汽油和柴油。目前亦是亞洲煉油廠維修旺季，暫停出口可能會導致燃料供應進一步緊張。今年頭兩個月，中國成品油出口已經減少三分之一。此前，中國政府在1月削減成品油出口配額，以阻止工廠過度加工。此外，俄烏戰事令「歐洲糧倉」陷落，小麥等農產品價格暴漲。中國作為烏克蘭糧食進口大國，必須依靠自己「將飯碗端得更穩」。為貫徹落實黨中央、國務院關於加強冬小麥田間管理工作的重要部署，財政部會同農業農村部及時摸底小麥苗情，分析預測極端天氣情況，研判重大農作物病蟲害災情發生趨勢，制定資金分配方案，於3月8日預撥農業生產和水利救災資金16億元。

8. 俄烏暫時暫緩，美匯回落至98，人民幣中間價三連漲至一周高，仍低於預期。即期匯率（CNY）周四早小幅高開1點子，全日則跌53點，收報6.3216，錄兩連貶，創2月24日以來兩周新低。交易員表示，俄烏衝突似有緩和跡象，歐洲面臨的壓力下降，歐股、歐元都出現明顯反彈，不過地緣衝擊不確定性仍在，估計市場走勢仍較為反復；當然對人民幣而言，除非連續出現類似昨日下午那種極端情緒，否則即期還是以穩為主。不過，西方對俄羅斯制裁的連鎖反應還在發酵中，需要密切關注制裁對歐洲銀行業的負面衝擊；重點關注歐洲央行周四晚間會議，以觀察俄烏衝突對其貨幣政策的影響；另外美國將公布通脹數據，這可能影響美聯儲下周會議的預期。

　

撰文：經濟通中國組

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