《神州經脈》貿易超預期回暖 京滬封控再現 萬億成交中斷

內地5月以美元計價出口及進口表現均優於預期。不過午後傳出京滬疫情再度升溫，A股三大指數全走低，滬指最多倒跌逾1%，收跌0.76%，報3238.95點，深成指則跌1.85%，創業板股王寧德時代(深:300750)否認首季十餘億期貨投資損失傳聞，但仍暴跌逾6%，拖累創業板指收挫近3%。





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兩市約4000股飄綠，油氣開採、券商股、轉基因股走強；汽車整車、汽車芯片、無人駕駛等板塊表現低迷。兩市全日成交9770億元（人民幣．下同），連續三日萬億成交中斷，按日少11.3%。外資金通過滬股通、深股通流入35.79億，為連續九日淨流入。



今日新聞精選



1. 國家海關總署公布，以美元計，中國5月出口同比增16.9%，增速創四個月高位，較4月擴大13個百分點，亦顯著高於市場預期的增8%；當月進口同比增4.1%，增速為三個月最高，較4月加快4.1個百分點，且高於市場預期的增2%。5月貿易順差787.6億美元，多於市場預期的580億美元。今年1-5月，以美元計，中國出口同比增長13.5%，進口增6.6%；期內，貿易順差累計錄2904.6億美元。前5個月，美國仍然為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總值為2萬億元，增長10.1%，佔12.5%。其中，對美國出口1.51萬億元，增長12.9%；自美國進口4892.7億元，增長2.1%；對美貿易順差1.02萬億元，擴大19%。前5個月，中國外貿結構持續優化，一般貿易進出口10.27萬億元，同比增長12%。中海晟融首席經濟學家張一認為，5月出口超預期，一定程度上是4月出口訂單的回補，並不代表外需出現好轉。對於全年外貿，維持相對謹慎樂觀的態度；尤其是需要關注外需結構變化可能對一些產業的影響。該機構並不認為5月份相對超預期的出口會影響國內相關經濟刺激政策的實施力度。



2.美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，美國政府正積極考慮取消針對中國貨加徵的部分關稅，但這樣做並不一定有助降低美國通脹，而她並無給出潛在關稅調整時間表，只是表示可能在「未來幾周」有消息公布。耶倫對國會議員表示，本屆政府繼承了特朗普政府開徵的301關稅，對總值逾3000億美元中國貨加徵25%關稅，而她認為這些關稅並非旨在為美國的戰略利益服務。耶倫亦強調，即使削減關稅可能有助於降低物價、減輕人們的負擔，但不認為降關稅是治療通脹的靈丹妙藥。此外，聯合國大會周三開會討論北韓問題，中國及俄羅斯代表發言，為上月底在安理會否決獲美國支持，要求加強制裁北韓的決議案辯護。中國常駐聯合國代表張軍在會上發言，批評美國對北韓的政策反覆，未能堅持以往對話成果，無視朝方合理關切，造成朝鮮半島當前局勢，重申中方認為加強制裁無助解決問題。此外，拜登政府批准第四批對台軍售，在北京，外交部發言人趙立堅稱，美對台出售武器嚴重違反一個中國原則和三個聯合公報規定，特別是《八一七公報》規定，嚴重損害中國安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，中方對此堅決反對、強烈譴責。



3.國務院總理李克強周三（8日）主持召開國務院常務會議，要求以時不我待的緊逼感推動穩經濟政策再細化再落實，確保第二季度經濟合理增長，穩住經濟大盤。會議部署進一步穩外貿穩外資舉措，提升對外開放水平。會議又強調，經濟下行壓力依然突出，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，各地要切實負起保一方民生福祉的責任。近期國務院派出督查組，對12個省穩增長穩市場主體保就業開展專項督查，會議指督查組發現有地方存在政策落實不到位不精準、工作簡單化「一刀切」、亂收費亂罰款等問題。此外，國家主席習近平8日在四川省眉山市考察調研。據《央視》報道，習近平先後考察東坡區太和鎮永豐村，以及三蘇祠，了解當地推進高標準農田建設、加強糧食生產、推動鄉村振興、造好疫情防控、保護歷史文化遺產等情況。陪同習近平考察的包括中共政治局委員丁薛祥、劉鶴、國家發改委主任何立峰、四川省委書記王曉暉、省長黃強等。官方發布的片段所見，大部分在場人士沒有戴口罩。



4.5月底鋁錠交割庫佛山市某倉儲管理有限公司發生集體提貨事件。傳聞該事件為某貿易商貨物被倉庫重複質押，涉及多個資方。據內媒報道分析，該事件為融資方聯合倉儲公司，將庫存鋁錠重複製作倉單進行質押融資，從而導致無法提貨，並引發貨主集體擠兌。華南、華東等地的多個有色現貨倉庫，發生鋁錠重複質押融資風險。報道引述多位業內人士稱，此事爆發於5月底，當時平安商貿有限公司對其位於廣東佛山市中金聖源的鋁錠貨物辦理提貨業務，但是發現這批貨物存在比較嚴重的重複質押融資現象，權屬不清，從而引發貨主集體提貨擠兌。目前倉庫貨物被擠兌，警方已介入調查。鋁市場中這則重複質押的新聞擾動了市場的情緒，連海外也受到了負面影響。



5.內地疫情再次升溫，周三新增本土及無症狀164宗。上海昨新增本土新冠肺炎確診病例4例和無症狀感染者5例，均在隔離管控中發現，無社會面新增感染者。惟上海早前社會面再出現個案，松江、閔行區重新開展全員核酸。受早前防疫封控影響，上海不單止整個4月沒有賣出一輛汽車，更導致美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）產量最高的工廠連續數周停產，令特斯拉4月全球電動汽車銷量佔比跌至逾三年新低。根據瑞信美國汽車分析師Dan Levy發布報告指出，4月份特斯拉Model 3銷量39650輛，與3月份相比陡降78%。報告引用電動車銷售數據追蹤網站EV-Volumes的數據顯示，特斯拉當月在全球電動汽車銷量的比例從27%降至了10%。北京方面，8日新增1例本土確診病例（為6月7日診斷的無症狀感染者轉確診病例），無新增疑似病例和無症狀感染者。北京市疾控中心副主任龐星火稍早稱本輪疫情已經取得階段性成果，惟北京朝陽、昌平、豐台多個小區今日向居民發通告，因發現核酸混檢陽性，小區臨時封控，居民足不出戶。朝陽區勁松街道今天進行全域核酸。



6.被指存在流動性風險的內地發展商融信中國(03301)，據《REDD》引述知情人士報道稱，公司正在向兩家中資商業銀行洽談貸款近40億元，為7月份到期的兩筆人民幣債券回售做準備。有關債券規模分別為28.5億元及11.5億元，加起來剛好是40億元，兩筆債券的持有人可選擇在7月行使回售權，票據息率分別是6.45%及6.78%。報道指，融信還通過提供抵押品為債券增信的方式，希望主要持有人不行使回售權。伴隨各地政策鬆綁的「暖風」，沉寂許久的房地產信託似有復甦跡象。據內媒引述用益信託的統計數據顯示，在5月23日至5月29日這一周，房地產類信託的成立規模為11.03億元，環比大幅增加3.98倍，成為當周集合信託市場上成立規模唯一增長的業務領域。不過多位信托業內人士認為，房地產信託仍面臨較為嚴峻的存量風險，後續還需關注相關政策的落地情況，地產信託的真正回暖為時尚早。數據也證實房地產信託的後勁似乎不足，同樣是來自用益信託的統計，在5月30日至6月5日這一周，房地產信託的成立規模為11.28億元，環比增加2.19%。雖然仍呈現增長態勢，但增長速度明顯放緩。



7.豬價低迷不振，風口上的豬企亦跌落神壇。正邦科技(深：002157)昨晚發布公告，受豬周期影響，公司及子公司江西正邦養殖有限公司等近期因流動資金緊張出現部分商票逾期未兌付的情形，截至公告披露日，逾期未兌付餘額合計5.42億元。就具體逾期情況來看，其中5.17億元集中在上市公司正邦科技股份有限公司中。公司已連夜召開會議，就商票未及時兌付情況進行說明，多家金融機構參加會議。據內媒獲悉，公司將在保證生產經營安全的前提下，與債權人積極協商溝通，後續逐步進行款項兌付工作。此外，海航集團旗下海口美蘭國際機場一筆於2019年9月到期的2億美元債券，在資金清償方面出現問題。據外電報道，債券受托人紐約梅隆銀行倫敦分行於5月底向債券持有人發送一份文件，稱預計無法收到或者向持有人分配清償資金，因該行暫時沒有立即可用的在岸帳戶可以收款，該行已經向重整管理人、擔保人以及外管局的海南省分局尋求指引，但目前未有解決辦法。



8. 人民幣中間價止步三連漲，至一周最低；即期匯率（CNY）周三上午跟隨低開119點子，全日跌7點，收報6.6837，錄三連貶，刷6月1日以來逾一周新低。交易員稱，歐洲央行會議前歐元相對持穩，不過避險情緒也助穩美元，人民幣則受疫情不確定影響表現相對偏弱；中國5月貿易數據遠超預期，不過數據公布後人民幣小幅調整。他們並表示，歐洲央行如果表現的比市場預期還鷹派，則歐元可能轉升，但歐洲的結構性問題料限制歐元反彈空間；美國可能部分調降關稅可能助穩人民幣，不過疫情反復仍可能對匯市帶來擾動。渣打中國宣布，與兩家中資企業中集集團(02039)(深：000039)與浙商中拓(深：000906)分別完成了數筆人民幣亞式期權及組合產品業務。渣打中國也成為境內首家落地人民幣亞式期權外匯管理方案的外資銀行。

撰文：經濟通中國組



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