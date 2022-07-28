  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《京城近觀》培育鑽石也能恒久遠嗎？

28/07/2022

　　「鑽石恒久遠，一顆永流長。」人們向來喜歡用鑽石來比喻愛情，用鑽石存在這個世界上的千萬年的時間和堅硬程度來比喻愛情的長長久久和忠貞不二。結婚的時候，男方往往給女方送上一枚閃爍的鑽石戒指作為定情信物。如果這枚鑽石戒指不是天然鑽石，而是實驗室里培育出來的人工造鑽，你會滿心欣喜的接受嗎？

 

Light Mark是國內專門做培育鑽石的品牌店，去年底在北京開出首家門店。（黃燕明攝）

 

培育鑽石銷售火爆 銷量節節上升
　
　　今年以來，培育鑽石越來越火爆，除了在社區平台的討論熱度大大增加，銷量也是節節上升。最近，多家培育鑽石上市公司發布半年度業績預告，業績大幅預增。7月18日惠豐鑽石在北交所上市，這家公司主要從事金剛石微粉的研發、生產和銷售，上市10天。股價已經大漲超過八成，公司稱正布局研發培育鑽石。


　　2021年以來，隨著培育鑽石的成本和售價不斷降低，需求開始大幅增長，行業滲透率有望快速提升。甚至有券商喊出:培育鑽石行業的成長性有望複製新能源汽車。


　　培育鑽使鑽石達成量產，中國的培育鑽年均產能可達300萬克拉，其中河南是最大的生產基地，佔80%，如果巿場有需要，河南還能擴大產能。隨著技術的進步和完善，培育鑽的價格或還會進一步下滑。為什麼培育鑽石的銷售會越來越火爆呢？難道是因為七夕節快到，促成了培育鑽石消費的一波增長？但如果真的是送禮給自己最心愛的人，你會選擇人工的培育鑽石還是天然的鑽石？
　
培育鑽價格是天然鑽三分一甚至四分一
　
　　人工培育的鑽石能夠取代天然鑽石嗎？這就要說到，培育鑽石和天然鑽石的差別。天然鑽石是數百萬年甚至數億年前，在地球地幔深處形成的，由於火山噴發等板塊運動，鑽石被帶到了地表。天然鑽石在地球上的儲量不少，之所以稀少昂貴，是因為開採成本非常高。天然鑽石的本質是碳元素，在高溫高壓下由煤炭轉變而來。


　　培育鑽石，作為人造鑽石的一種，誕生於實驗室。通過模擬天然鑽石在地底下100多公里深處高壓高溫的生長環境，將石墨形態的碳元素轉化成鑽石。這種培育出來的鑽石與天然鑽石，在外觀、物理性質以及化學性質都保持一致。隨著培育鑽石的技術日漸成熟，培育鑽石的品質逐漸得到市場認可，成為了飾品消費的新選擇。

 

培養鑽主打性價比高，價格僅天然鑽的三分一甚至四分一。（黃燕明攝）


　　培育鑽石跟天然鑽石一樣，也按不同的淨度、色澤和切割方式等，有不一樣的價格。在品質相同的情況下，培育鑽石比天然鑽石便宜不少。據平安證券數據，1克拉培育鑽石價格僅為8000元(人民幣．下同)至15000元，而品質中等的天然鑽，1克拉價格在3萬至5萬元。也即是說，培育鑽石的價格，僅僅是同等天然鑽石的10%至40%。性價比可以說非常之高，難怪能夠吸引眾多的消費者。培育鑽石作為新興的消費產物，滿足越來越多人群對鑽石的渴望，由其是天然鑽石動輒數萬數十萬的價格，並不是一般普通人能隨意買來配帶的飾品。


難憑肉眼分辨 要通過專業檢測機構
　
　　一般人難以用肉眼分辨培育鑽石和天然鑽石的不同，即使是天天面對鑽石的專家和鑽石銷售員，也很難憑肉眼就看出來。通過專業的檢測機構，鑽石是天然還是培育，是一目瞭然。天然鑽和培育鑽成分都是碳元素，但培育鑽的內在結構跟天然鑽有很大的區別的，經過數十倍的放大便無所遁形。

 

培育鑽銷售節節攀升，憑肉眼難分辨培育鑽和天然鑽的分別。（黃燕明攝）　


　　有人說買培育鑽是交智商稅。鑽石能不能代表愛情？不一定，但是天然鑽石形成需要幾億年到30億年，這是非常漫長的時間，天然鑽石形成時地球上還沒生命，它見證過地動山搖，見證過滄海桑田，而培育鑽在實驗室中最多幾天就可以合成出來。送給摯愛的禮物要送鑽石，一方面是「天長地久」，另一方面就是昂貴的價格，願意為愛付出，有了這兩層，鑽石也才能成為愛情的象徵。選獨一無二的天然鑽石還性價比高的培育鑽石，這就是不同消費者的選擇了。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 32,792.40
    -40.14 (-0.122%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,123.86
    -16.20 (-0.391%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 12,501.49
    -142.97 (-1.131%)
精選預託證券 More
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰升3.684
變動率︰+1.889%
較港股︰+0.38%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升3.507
變動率︰+1.684%
較港股︰+1.65%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升52.460
變動率︰+1.442%
較港股︰+0.69%
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰升11.563
變動率︰+0.204%
較港股︰-0.15%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌24.145
變動率︰-2.049%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌197.530
變動率︰-2.329%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌57.095
變動率︰-2.966%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.670
變動率︰-6.378%
精選美股 More
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌36.745
變動率︰-7.606%
ZM
Zoom視頻
按盤價(USD)︰跌105.760
變動率︰-7.826%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌87.860
變動率︰-10.365%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌40.120
變動率︰-29.921%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 15:58 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/08/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 15:58 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:50  《盤後部署》政府未有意放寬物業印花稅，恒地、新世界如何部署？

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手1萬

09/08/2022 14:58  《中國監管》傳中國審計署正對3萬億美元規模的信託業進行審查

09/08/2022 17:47  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目收到31份意向書

09/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
品味生活
生活
人氣文章

走肉廚房．李美怡 Cathy Lee

天氣悶熱到食欲消失？酸咪咪開胃食譜：番茄羅勒燴茄子
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

炫富會被嘲、「嗌窮」最正確！婚姻、人脈、尊嚴通通受困於錢？如何避免淪為低端人口？
人氣文章

形象UP！．藍婷

藍色代表冷靜？紅色代表熱情？粉紅色代表溫柔？衣著色彩發放訊息是實是虛？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

168以外的高效瘦身飲食法：133低醣餐盤飲食！輕鬆讓體脂率長期保持20%以下！還有助逆轉糖尿病前期、降血糖、血壓？
人氣文章

Art & Living

在24小時都受到文化轟炸的年代，我們算是被文化氣息縈繞著？
人氣文章

寫設計．陳丞軒

藝術品和畫作該怎麼布置？設計師推介從玄關和書櫃入手，悄悄的為家裏添上文藝氣息
健康好人生 Health Channel
人氣文章
失眠困擾 | 醫生教3招有效應對失眠！幾耐見效？躺了20分鐘都睡不著怎辦？周末補眠有無用？
人氣文章
長者少外出、飲食太清淡肌肉流失易骨折！中醫、營養師增肌食譜餐單推介
人氣文章
膽管癌全球發病率趨升！或與肥胖有關？香港年增700新症，中大研發1+1療法延存活期
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/08/2022
【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金