《京城近觀》培育鑽石也能恒久遠嗎？

「鑽石恒久遠，一顆永流長。」人們向來喜歡用鑽石來比喻愛情，用鑽石存在這個世界上的千萬年的時間和堅硬程度來比喻愛情的長長久久和忠貞不二。結婚的時候，男方往往給女方送上一枚閃爍的鑽石戒指作為定情信物。如果這枚鑽石戒指不是天然鑽石，而是實驗室里培育出來的人工造鑽，你會滿心欣喜的接受嗎？

Light Mark是國內專門做培育鑽石的品牌店，去年底在北京開出首家門店。（黃燕明攝）



培育鑽石銷售火爆 銷量節節上升



今年以來，培育鑽石越來越火爆，除了在社區平台的討論熱度大大增加，銷量也是節節上升。最近，多家培育鑽石上市公司發布半年度業績預告，業績大幅預增。7月18日惠豐鑽石在北交所上市，這家公司主要從事金剛石微粉的研發、生產和銷售，上市10天。股價已經大漲超過八成，公司稱正布局研發培育鑽石。



2021年以來，隨著培育鑽石的成本和售價不斷降低，需求開始大幅增長，行業滲透率有望快速提升。甚至有券商喊出:培育鑽石行業的成長性有望複製新能源汽車。



培育鑽使鑽石達成量產，中國的培育鑽年均產能可達300萬克拉，其中河南是最大的生產基地，佔80%，如果巿場有需要，河南還能擴大產能。隨著技術的進步和完善，培育鑽的價格或還會進一步下滑。為什麼培育鑽石的銷售會越來越火爆呢？難道是因為七夕節快到，促成了培育鑽石消費的一波增長？但如果真的是送禮給自己最心愛的人，你會選擇人工的培育鑽石還是天然的鑽石？



培育鑽價格是天然鑽三分一甚至四分一



人工培育的鑽石能夠取代天然鑽石嗎？這就要說到，培育鑽石和天然鑽石的差別。天然鑽石是數百萬年甚至數億年前，在地球地幔深處形成的，由於火山噴發等板塊運動，鑽石被帶到了地表。天然鑽石在地球上的儲量不少，之所以稀少昂貴，是因為開採成本非常高。天然鑽石的本質是碳元素，在高溫高壓下由煤炭轉變而來。



培育鑽石，作為人造鑽石的一種，誕生於實驗室。通過模擬天然鑽石在地底下100多公里深處高壓高溫的生長環境，將石墨形態的碳元素轉化成鑽石。這種培育出來的鑽石與天然鑽石，在外觀、物理性質以及化學性質都保持一致。隨著培育鑽石的技術日漸成熟，培育鑽石的品質逐漸得到市場認可，成為了飾品消費的新選擇。

培養鑽主打性價比高，價格僅天然鑽的三分一甚至四分一。（黃燕明攝）



培育鑽石跟天然鑽石一樣，也按不同的淨度、色澤和切割方式等，有不一樣的價格。在品質相同的情況下，培育鑽石比天然鑽石便宜不少。據平安證券數據，1克拉培育鑽石價格僅為8000元(人民幣．下同)至15000元，而品質中等的天然鑽，1克拉價格在3萬至5萬元。也即是說，培育鑽石的價格，僅僅是同等天然鑽石的10%至40%。性價比可以說非常之高，難怪能夠吸引眾多的消費者。培育鑽石作為新興的消費產物，滿足越來越多人群對鑽石的渴望，由其是天然鑽石動輒數萬數十萬的價格，並不是一般普通人能隨意買來配帶的飾品。



難憑肉眼分辨 要通過專業檢測機構



一般人難以用肉眼分辨培育鑽石和天然鑽石的不同，即使是天天面對鑽石的專家和鑽石銷售員，也很難憑肉眼就看出來。通過專業的檢測機構，鑽石是天然還是培育，是一目瞭然。天然鑽和培育鑽成分都是碳元素，但培育鑽的內在結構跟天然鑽有很大的區別的，經過數十倍的放大便無所遁形。

培育鑽銷售節節攀升，憑肉眼難分辨培育鑽和天然鑽的分別。（黃燕明攝）



有人說買培育鑽是交智商稅。鑽石能不能代表愛情？不一定，但是天然鑽石形成需要幾億年到30億年，這是非常漫長的時間，天然鑽石形成時地球上還沒生命，它見證過地動山搖，見證過滄海桑田，而培育鑽在實驗室中最多幾天就可以合成出來。送給摯愛的禮物要送鑽石，一方面是「天長地久」，另一方面就是昂貴的價格，願意為愛付出，有了這兩層，鑽石也才能成為愛情的象徵。選獨一無二的天然鑽石還性價比高的培育鑽石，這就是不同消費者的選擇了。

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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