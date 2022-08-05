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《京城近觀》「奶罐」成文化科技創新平台

05/08/2022

　　作為全國的文化中心，北京近年來大力推動文創發展，文化產業成重要支柱產業。記者近日走訪了位於北京朝陽區雙橋的E9區創新工場。園區以文化科技融合為產業定位，現有入園企業105家，文化科技類企業佔比超過88%，業態涉及元宇宙、軟件開發、5G數控及雲計算、人工智能技術等科技和新媒體內容傳播等。

 

E9區創新工場由80年代的雙橋乳品廠改造升級而成。（黃燕明攝）


　　作為頗具特色的園區之一，E9區創新工場前身為北京雙橋乳品廠老廠區，佔地118畝，規劃面積為10萬平方米，現已完成改造6.7萬平方米，由首農集團控股的九九工場(北京)文化發展有限公司投資運營。園區工作人員介紹說，園區以文化科技融合為產業定位，聚集了鯨世科技、觀正文化、天娛數科、特斯聯科技、得物App等一批文化與科技融合度高、成長性好的行業領軍型企業。現有入園企業105家，文化科技類企業佔比超過88%。

 

區內完整保持了兩條獨有的400米長的鐵路線，打造了以鐵路交通和工業廠房等特色場景的影視拍攝製作基地。（黃燕明攝）


工業遺存與文化產業融合 乳廠改造成文化產業園

　　過去數十年，北京曾經歷過一段大力發展工業的轟轟烈烈的日子，隨著時代發展潮流，工業浪潮褪去，有的企業搬離北京，遺留下一堆老舊殘破的廠房，如何讓這些老舊廠房重新煥發生機，成為了新的挑戰。


　　愈來愈多的工業遺存與現代文化產業融合重生，北京的文創區鼻祖有798，由電子工業老廠區改造成為北京的藝術集散地，後起之秀則有首鋼園、北京坊等。通過城巿更新計劃，打造文化產業園區是一個新發展方向，目前，60%的市級園區由老舊廠房改造而成。

 

乳品廠昔日的生產設備—離子罐、回奶槽改造成園區內的特色藝術雕塑。（黃燕明攝）



　　E9區創新工場的前身是北京雙橋乳品廠老廠區。雙橋乳品廠籌建於1980年。中國改革開放後第一次開放國際合作從奶業開始，由世界糧食計劃署通過「2647」項目為中國的奶業發展提供支持，雙橋乳品廠即為「2647」項目在北京的指定合作單位。八十年代，雙橋乳品廠規模化的現代化的生產格局，解決了北京市民「喝奶難」的問題，九十年代北京市雙橋乳品廠改名為三元食品乳品一廠，逐漸形成京城老百姓耳熟能詳的「三元牛奶」品牌。2012年乳品廠遷入大興瀛海工業園，2014年雙橋乳品廠區開始轉型升級為E9區創新工場。園區內完整保持了兩條獨有的400米長的鐵路線，打造了以鐵路交通和工業廠房等特色為背景、場景的數字化特色影視拍攝和製作基地。

企業受疫情衝擊 但對未來不失信心

　　觀正文化是園區內的企業之一，2015年由國內資深電視製作人曹誌雄創立，他曾經製作過《魯豫有約》等知名節目。曹誌雄介紹，公司目前不斷根據市場情況調整發展方向，實現了從傳統長視頻到新興短視頻、從中央電視台、省級衛星頻道到互聯網視頻網站、短視頻社交平台。製作內容包含傳統綜藝、紀錄片、真人秀、知識付費內容等多個類別。高峰時期，公司的員工人數超過一百人。觀正文化研發並製作了關於中國傳統節氣的紀實節目《24節氣生活》，與其他團隊合作製作了中國首部品牌經濟歷史紀錄片《新國貨》，騰訊視頻《小孩的神秘生活》、喜馬拉雅FM《易烊千璽:青春52問》等內容受到了網友們的喜愛。

 

觀正文化創始人曹誌雄介紹公司發展，製作節目類別豐富，包含傳統綜藝、紀錄片等等。（黃燕明攝）


　　曹誌雄接受媒體採訪時表示，無可避免地，近兩年一些項目會受到疫情衝擊的影響，比如今年疫情嚴重時北京暫停所有拍攝活動，拍攝團隊就要離開北京去別的地方拍，差旅費會使製作成本大增。不過，他對行業的未來發展仍然充滿信心。


　　鯨世科技同樣是園區內的企業，公司負責人介紹，公司旗下有科技和文化兩大核心板塊。科技板塊定位於數字化賦能傳統行業，為客戶打造基於場景的沉浸式體驗，將藝術和科技賦能數據可視化、新商業場景等領域。文化板塊定位於中國傳統文化的新傳播方式，把版權保護、智能算法技術等有機融合，打造國產文創品牌，實現線上線下雙核循環。

 

鯨世科技主打「文化＋科技」，展示了人機交互技術展示，用戶可以通過智能設備媒介，與多媒體展示內容進行深度互動。（黃燕明攝）


北京去年文化產業收入逾1.7萬億

　　「2021中國省市文化產業發展指數」顯示，北京再次登上中國省市文化產業發展綜合指數排名榜首，連續六年在該排名中保持第一。據《中國獨角獸企業研究報告2021》，北京文化領域獨角獸企業佔全國一半以上。


　　2021年，北京規模以上文化產業實現營業收入1.75萬億元(人民幣．下同)，在全國佔比約15%；文化核心領域實現營業收入15848.3億元，佔總收入比重達90%。


　　2022年1-5月，北京市文化新業態特徵較為明顯的16個行業小類實現營業收入4299.8億元，佔全市文化企業的比重為67.8%；「文化+科技」企業實現營業收入3268.1億元，佔全市文化企業營業收入的比重為51.6%。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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