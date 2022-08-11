《神州經脈》幣策定調仍偏鬆 本土陽性突倍增 A場勁升成交活躍

人民銀行發布2022年第二季度中國貨幣政策執行報告，在定調上幾無變化，經濟復甦乏力、地產風險釋放仍未見底，仍離不開相對寬鬆的貨幣政策環境。分析師表示，美國大幅加息概率變小，外圍擾動因素轉弱。人行報告釋放暖意，政策短期料難收緊。大金融板塊全線大漲，帶動滬深股市向好，滬綜指周四（11日）隨美股漲勢高開，午後升幅進一步擴大，以全日最高位收市，總結全日升1.6%，報3281.67點，深成指漲2.05%，創業板指更飆2.37%。個股漲多跌少，兩市超3600股飄紅，銀行、保險午後走高，券商、半導體等板塊漲幅居前。

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人民銀行連續第11日進行20億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，周四有20億元逆回購到期，完全對沖到期量。兩市全日成交10667億元，按日大增長10.4%，外資循陸股通淨流入近133億元，創6月15日以來新高。



市場人士並認為，人行進一步強調警惕結構性通脹壓力，再次預示短期內貨幣政策增量工具想象空間有限。另外人行首度正面回應7月以來逆回購縮量是因需求不足導致，一方面或將緩和市場對資金收緊的憂慮，但同時也預示著8月MLF（中期借貸便利）被動縮量續做的可能性越來越大。



今日新聞精選



1. 美國商務部長雷蒙多表示，眾議院議長佩洛西訪台之後，地緣政治局勢變得「格外複雜」，總統拜登正在非常謹慎地權衡3000多億美元中國進口商品關稅，希望任何決定都不會傷害美國勞工的利益。另有知情人士透露，此事讓拜登政府重新思考是否取消對中關稅，或實施其他措施。拜登政府評估取消對中關稅已有好幾個月的時間，財長耶倫和貿易代表戴琪在此議題上意見分歧。雷蒙多表示，拜登「非常謹慎」，不希望做出會傷害美國勞工的決定，但兩人最近才再次討論此事，預料拜登不久後就會有所決定。在北京，外交部發言人汪文斌回應稱，美方不要指望中方拿自己的核心利益做交易。美國貿易代表戴琪近日在美國鋼鐵工人聯合會（USW）拉斯維加斯年會上發表講話，誓言要對中國在經貿領域的不公平行為採取新作法，包括通過527億美元的晶片法案等舉措，投資於美國工人和基礎設施，以及與美國盟友合作，形成對華統一戰線。而法國外貿銀行（Natixis）認為，台海危機更大程度上是中美戰略競爭的一部分，任何進一步的升級都可能對台灣、亞洲和世界產生非常負面的影響，包括供應鏈受阻和新一輪的通脹壓力，而此次危機還可能加速正在進行的供應鏈重組。



2. 人民銀行10日發布2022年第二季度中國貨幣政策執行報告，釋放出貨幣政策新信號。就下一階段主要政策思路，報告提出，加大穩健貨幣政策實施力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動應對，提振信心，搞好跨周期調節，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞「大水漫灌」，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力、更高質量的支持。報告預計，今年下半年內地CPI運行中樞較上半年1.7%的水平將有所抬升，一些月份漲幅可能階段性突破3%，結構性通脹壓力加大。報告指出，分析近年來信貸結構的演變和趨勢，隨著城鎮化進程邊際趨緩和房地產長周期趨勢演變，過去量級較大的基建貸款和房地產貸款需求減弱，房地產貸款比重由2019年峰值的29%回落至2022年6月末的25.7%。而普惠小微、高技術製造業等貸款體量仍相對較小，加上直接融資呈上升趨勢，信貸增速在新舊動能換擋和融資結構調整過程中可能會有所回落。報告同時明確，要保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持。



3. 中國國務委員兼外長王毅再次針對台海局勢新動向，闡明了中方的立場。王毅說，台海形勢目前還在發展，尤其要警惕三個危險動向：一是警惕美國不甘心失敗，糾集一些夥計拱火澆油，加大地區軍事部署，推動形勢進一步升級，圖謀制造新的更大危機。二是警惕「台獨勢力誤判形勢，不自量力，繼續加緊內外勾連，在分裂國家和民族的道路上一意孤行，越走越遠。三是警惕一些國家的政治人物罔顧是非，跟風炒作，甚至企圖借機效仿，進行政治表演，謀取政治私利。這將嚴重破壞與中國交往的政治基礎，嚴重衝擊聯合國憲章和二戰後國際體系。另一邊廂，美國眾議院議長佩洛西周三（10日）談及日前訪問台灣在內的亞洲之行時表示，華府不會容許中國持續威脅台灣的行動成為新常態。洛西重申，訪問台灣是為展示美國對台友好立場，並表明中國不能夠孤立台灣。國務院日前發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書發表後，台灣當局稱大陸「一廂情願」設定兩岸終局。在北京，國台辦發布發言人馬曉光答記者問稱，民進黨當局百般詆毀、惡意攻擊，再次暴露其頑固謀「獨」挑釁的政治本性。



4. 被譽為「民營房企最後一個堡壘」的龍湖地產(00960)周三錄得股債雙殺，原因是有傳聞指龍湖票據逾期，引發投資者信心坍塌。公司管理層緊急召開投資者臨時電話會議溝通，澄清企業根本沒出任何狀況，上海票據交易所也罕見專門澄清，稱龍湖集團無商票違約和拒付記錄，對謠傳行為予以譴責。值得留意的是，交易所出面澄清一家企業的票據逾期傳聞，在國內並不多見，反映房地產行業的信心危機有多嚴重。此外，貝殼研究院早前發布《2022年中國主要城市住房空置率調查報告》。調查結果顯示，內地28個大中城市平均住房空置率為12%，處於相對較高區間，為內地樓市投下震撼彈。不過，該機構周四凌晨又發布一份《關於住房空置率報告的說明》，對8月5日發布的報告中所涉及到的「空置率」調研數據問題做出說明稱，本次調研問卷由一線從業人員填寫，在實際執行中，填寫人的主觀判斷存在的偏差，調研樣本和程序不夠規範，覆蓋範圍不夠全面，部分調研問卷數據採集有誤，導致數據不準確。惟值得留意的是，報告提及廊坊市住房空置率高至19%，而就在報告發布後不久，廊坊市決定取消戶籍、社保（個稅）等不適應當前房地產市場形勢的限制性購房條件。



5. 人民銀行發表今年第二季中國貨幣政策執行報告，於下一階段主要政策思路，講述健全金融險預期部分時提及存款保險，是去季報告中未有提及，人行指要進一步深化存款保險早期糾正和風險處置職能，發揮風險差別費率的激勵約束作用，提高早期糾正的權威性。今年4月河南四間村鎮銀行儲戶出現提款難問題，涉資高達400億元。河南銀保監局自7月起向符合資格的銀行客戶墊付存款，至今已進行四輪墊付，但所用資金沒有涉及存款保險。在下一步政策思路中，人行指出，要持續壓實金融機構及其股東的主體責任、地方屬地責任和金融管理部門的監管責任，形成風險處置合力，確保處置措施有效執行和落地。人行報告談及防風險的內容包括：健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，構建防範化解金融風險長效機制。



6. 內地周三新增本土確診及無症狀感染合計1993宗，較前日增逾一倍。海南疫情仍在擴散，海南的本土個案有1364宗，三亞市佔1200多宗。當局說，三亞市已安排14架次飛機，接載2100多名因疫情滯留當地的旅客回程。在11日三亞市召開的新型冠狀病毒疫情防控工作指揮部發布會上，海南省疾控中心首席專家金玉明介紹：三亞大力排查前期積壓的陽性混管，使近日積壓的陽性混管得到清零。同時加大方艙醫院和方艙酒店的建設力度，將高風險區居家隔離的陽性感染者應收盡收，增派醫務人員將收治在方艙醫院未及時明確診斷的加快診斷並報告。根據上海衛健委通報，截至周三，上海已連續7日無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。不過，閔行區周三晚間發布通知稱，將於11日早晨05:00-08:00開展全區全員核酸篩查（梅隴鎮另行安排）；而梅龍鎮公布，8月11日-13日（周四至周六）將連續3天開展全鎮全員核酸篩查。此外，浙江紹興、嘉興兩市的公眾號10日和9日推送的「疾控中心提醒」和「防控辦緊急通告」稱，省內、省外多市發現本土陽性病例，至9日15時全國有1234個中高風險區，倡導市民非必要不出省、少出市。



7. 中汽協數據顯示，7月，汽車產銷分別完成245.5萬輛和242萬輛，環比分別下降1.8%和3.3%，同比分別增長31.5%和29.7%，增長率高過6月的增逾20%。分析指，7月當月產銷量雖然低於上月，但為歷年同期最高值。1-7月，汽車產銷分別完成1457.1萬輛和1447.7萬輛，產量同比增長0.8%，銷量同比下降2%。上年8月份行業受芯片短缺影響嚴重，產銷量水平較低，因此今年1-8月有望實現產銷雙增長。新能源車產銷繼續高速增長，7月新能源汽車產銷分別完成61.7萬輛和59.3萬輛，同比均增長1.2倍，惟銷量增長率較上月的1.3倍有所放緩。累計1-7月，新能源汽車產銷分別完成327.9萬輛和319.4萬輛，同比均增長1.2倍。出口方面，7月汽車企業出口29萬輛，連續創歷史新高，出口量環比增長16.5%，同比增長67%。



8. 美國通脹升幅有放緩跡象，投資者料聯儲局可能放軟鷹派立場，美元周三下挫，美匯指數紐約尾盤跌逾1%至105.23，盤中一度跌至104.64。市場預料9月加息75基點的機率由70%降至42%。人民幣中間價大幅反彈288點至近一個月高，即期匯率（CNY）周四早上亦大幅高開277點子，全日漲191點，收報6.7386，收盤價創7月13日以來一個月新高。交易員稱，美國通脹數據仍有韌性，美指走勢料反復，人民幣短期亦將延續區間波動。低於預期的美國通脹數據緩和了美聯儲9月加息75基點的預期，中美利差倒掛可能收窄，境內美元／人民幣長端掉期企穩。另外二季度貨幣政策執行報告就匯率部分前置了「堅持底線思維」的提法，或許表明人行有意穩定匯率而非容忍進一步貶值。摩根士丹利最新觀點表示，不那麼看跌人民幣，因為當前人民幣更多地受到國際收支而非中國經濟增長的推動，監管層會持續關注地產行業發展以緩解市場擔憂，資本也不大可能重復2-5月的大量外流狀況，估計在今年二十大之前監管層會保持人民幣匯率穩定。

撰文：經濟通中國組

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