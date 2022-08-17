《神州經脈》李克強要求鞏固經濟 多省停電限產 滬指難破三千三

國務院總理李克強促經濟大省勇挑大樑穩經濟，惟中國遭遇逾60年來最強熱浪，多省面臨企業停電限產的困境，四川限電由工業蔓延至民生用電。滬綜指周三早上（17日）在多個工業板塊領跌下表現低迷，惟在軍工、券商、保險、地產等板塊拉漲下，滬指半日稍升，午後升幅擴大，全日收升0.45%，報3292.53點，盤中一度衝擊三千三但仍未突破該關口，不過3296點已經是7月28日以來的新高位；多個科技板塊落鑊，深成指升1.01%，創業板指漲1.7%。

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兩市全日成交10745億元（人民幣．下同），連續第二日成交破萬億，按日增加5.3%，創半個月新高。



今日新聞精選



1. 國務院總理李克強16日在深圳主持召開六個經濟大省（廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川）政府主要負責人經濟形勢座談會。李克強表示，各地有力應對二季度經濟遇到的超預期衝擊，6月份扭轉了前兩個月主要經濟指標負增長的局面，經濟運行企穩回升。7月份經濟延續恢復發展態勢，但仍有小幅波動。當前正處於經濟回穩最吃勁的節點，必須以時不我待的緊逼感，鞏固經濟恢復發展基礎。李克強在會上指出，要深入實施穩經濟一攬子政策，合理加大宏觀政策力度，穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間。各省要多想辦法促消費，盤活專項債債務限額空間，擴大有效投資並帶動消費。會上，廣東省委書記李希和廣東省長王偉中發言，江蘇省長許昆林、浙江省長王浩、山東省長周乃翔、河南省長王凱、四川省長黃強通過視頻發言。李克強指，6個經濟大省經濟總量佔全國的45%，是國家經濟發展的「頂樑柱」。經濟大省要勇挑大樑，發揮穩經濟關鍵支撐作用。李克強表示，需求不振是經濟運行的突出矛盾。經濟大省人口多，要多想辦法促消費，擴大汽車等大宗消費，支持住房剛性和改善性需求。



2. 四川缺電引發工廠停工，歸根究底的原因是因為缺水。水利部長江水利委員會16日發布調度令，調度三峽水庫於當日12時起向長江中下游補水。國家電網董事長辛保安到國家電力調度控制中心調研，提出要確保電網安全運行，加強電網運行監控，組織跨區跨省餘缺互濟，最大限度支援四川及重慶電力供應。據內媒報道，四川成都有多個寫字樓在高溫下停止冷氣供應。四川達州電力集團更發布《有序限電預告》，稱在採取一切措施仍無法緩解供電壓力的情況下，將對轄區內的居民用戶實行有序限電，限電時長更由周二（16日）預告的2.5個小時延長至周三的3小時。又有消息指寧德時代(深:300750)主要鋰電池生產基地之一的四川宜賓工廠因限電停產，停產時間從8月15日至8月20日。中國有色金屬硅業分會專家委副主任呂錦標分析稱，本輪四川停限電政策對硅料整體產量影響不大。此外，繼川渝對工業用電拉閘後，近期持續遭受熱浪侵襲的安徽、浙江、江蘇、四川等多地已經啟動有序用電。據《央視》報道，浙江寧波3300多家企業調整生產作業時間，錯峰用電，讓電於民。電力部門則根據企業削減用電負荷量，對企業予以補貼。



3. 2022年中國國際服務貿易交易會組委會全體會議16日在京召開。國務院副總理胡春華主持會議並講話。他強調，扎實做好最後階段的各項籌備工作，齊心協力辦成一屆安全、精彩、難忘的服貿會。胡春華亦要求毫不放鬆抓好生豬等「菜籃子」產品的穩產保供，努力爭取全年糧食豐收。他強調要堅決守住不發生規模性返貧的底線，穩住脫貧人口務工增收的良好勢頭，組織開展防止返貧的排查，切實鞏固好脫貧攻堅的成果。內地周二新增本土確診及無症狀感染合計2888宗，較前日大增22%，並創下5月9日以來逾三個月新高。海南省周二新增本土確診病例482宗，海口市自周三早上6時到18日凌晨1時，在海口市主城區區域實行臨時性靜態管理。上海衛健委通報，上海周二無新增本土新冠肺炎確診病例，新增本土無症狀感染者4例，均在隔離管控中發現。



4. 中美近年關係惡化，美國以國安為由加強對中國科技的出口限制，惟《華爾街日報》引述數據顯示，美國商業部幾乎全數核准放行美國的科技出口至中國，一些特別重要技術的出口更出現增長。商務部數據顯示，2020年美國對中國的出口總額為1250億美元，其中需要許可證的出口不到0.5%。在需要許可證的出口中，商務部批准94%（2652項）的對華技術出口申請，當中並未計入「原樣退回」（returned without action）的申請；「原樣退回」意味著這些申請的結果是不確定。由此看來，美國仍在向中國輸出一系列半導體、航空航天零部件、人工智能技術和其他可能被用於促進中國軍事利益的產品。此外，據中國貿易救濟信息網消息，8月16日，美國國際貿易委員會（ITC）投票決定對特定移動電子設備啟動337調查。Lenovo Group Ltd、Lenovo（United States）Inc、Motorola Mobility LLC為列名被告。



5. 國家主席習近平16日下午在遼寧省錦州市考察，他先後來到遼瀋戰役紀念館、東湖森林公園，回顧東北解放戰爭歷史和遼瀋戰役勝利進程，聽取遼寧省防汛工作和當地加強生態環境修復保護情況介紹，並就做好防汛工作、提高災害防御能力作出重要指示。在東湖森林公園調研時，習近平指出，中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化，不只是少數人富裕，而是要全體人民共同富裕、皆大歡喜。黨的十八大以來，黨中央實施深入推進東北振興戰略，要繼續搞好，加快產業結構調整，適應新時代改革發展要求，我們對東北振興充滿信心。此外，國務院副總理胡春華在北京出席三季度「三農」重點工作視像會議時表示，毫不放鬆抓好生豬等「菜籃子」產品的穩產保供，努力爭取全年糧食豐收。胡春華他強調要堅決守住不發生規模性返貧的底線，穩住脫貧人口務工增收的良好勢頭，組織開展防止返貧的排查，切實鞏固好脫貧攻堅的成果。



6. 國家財政部公布，今年1-7月累計，全國一般公共預算收入124981億元，按自然口徑計算下降9.2%，降幅較1-6月收窄1個百分點；扣除留抵退稅因素後增長3.2%。首七月，全國一般公共預算支出146751億元，同比增長6.4%。期內，中央一般公共預算收入57441億元，按自然口徑計算下降11.2%，扣除留抵退稅因素後增長2.1%；地方一般公共預算本級收入67540億元，按自然口徑計算下降7.6%，扣除留抵退稅因素後增長4.1%。受樓市持續低迷拖累，房地產交易相關稅收和土地出讓收入紛紛下降。1-7月累計，國有土地使用權出讓收入28279億元，同比下降31.7%；契稅下降28.3%、土地增值稅下降9.2%。期內，證券交易印花稅1847億元，比上年同期增長11%。



7. 市場監管總局發布《盲盒經營活動規範指引（試行）（徵求意見稿）》的通知。通知提出，盲盒經營者應依據生產經營成本和市場供求狀況，合理確定盲盒價格。盲盒經營者提供商品或者服務應明碼標價，不得在標價之外加價出售商品，不得實施不按規定明碼標價、哄抬價格、價格欺詐等違法行為。針對該通知，《上海證券報》引述內地盲盒行業龍頭公司泡泡瑪特(09992)回應稱，此次意見稿的出台在監管層面給出明確的指導能讓規範經營的公司有更清晰的方向，有利於創造更好的營商環境。泡泡瑪特相關負責人稱，目前是徵求意見階段，公司也會積極和相關部門溝通，建言獻策，相信行業能夠在監管的指引下越來越規範，做到良性有序發展，推動中國潮玩進一步發展壯大。《意見稿》提及，藥品、醫療器械、特殊化妝品、有毒有害物品、易燃易爆物品、活體動物、無著快件、食品等在使用條件、存儲運輸、檢驗檢疫、監督管理等方面有嚴格要求的商品，不得以盲盒形式銷售。



8. 在最新經濟數據顯示通脹可能觸頂情況下，市場正等待美國當地時間周三公布的聯儲局貨幣政策會議紀要，美匯指數周二持穩。市場目前預計9月加息50基點的機率達到60%，加息75個基點的機率下降至40%。人民幣中間價兩連跌至三個月低，即期匯率（CNY）周三早上反彈119點子，全日漲162點，收報6.7757，止步兩連貶，暫時脫離三個月低位。交易員稱，美聯儲即將公布7月會議記錄，美元窄幅波動，人民幣則在前兩日大跌後企穩回升，短期走勢料等待更多指引。招商銀行金融市場部市場分析師丁木橋最新點評稱，在疫情影響相對可控和地緣政治局勢不嚴峻惡化的前提下，維持第三季度匯率波動區間為6.5-6.9的觀點，短期看6.80仍為重要阻力位。若後續有更多刺激實體需求的政策出台、年底結匯季來臨及美國衰退信號進一步壓制聯儲加息步伐，貶值壓力或將會有所緩解。

撰文：經濟通中國組

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