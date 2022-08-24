【上海特寫】「素顏」的上海外灘(多圖)

上海今夏迎來「炙烤」模式，多日高溫超過40攝氏度，創下歷史記錄，令用電需求持續攀升。為緩解電力緊張，上海日前發布通知稱，根據上海市迎峰度夏有序用電方案，於本周一、二暫停開放黃浦江沿岸外灘、北外灘、小陸家嘴地區的景觀照明（包括媒體幕牆）。記者昨日（24日）就來到外灘，記錄了熄燈下的外灘。

在外灘對岸的陸家嘴，常年燈光璀璨的東方明珠等地標建築均未開啟景觀照明。（林雯婕攝）





外灘的萬國建築群也關閉了外墻景觀照明。（林雯婕攝）

外灘的外白渡橋，原本在黑夜中有絢麗的燈光照明，還會變換色彩，如今只有路燈默默地照亮道路。（林雯婕攝）

位於外灘的上海人民英雄紀念碑，在黑夜中靜靜地矗立著，不靠近點還看不到下方「上海人民英雄紀念碑」幾個大字。（林雯婕攝）

熄燈下的外灘依然人來人往，不少遊客在黃浦江畔眺望對岸，欣賞這個「素顏」的上海。上海的迎峰度夏有序用電方案提出，任何情況下不限居民、不拉居民，限電不拉閘。優先限制「兩高」用電，對涉及民生保障和穩增長的重點用戶只監不限。如遇電力供應缺口，首先使用電力需求響應和協議避峰，盡可能不限電、少限電。（林雯婕攝）

撰文：經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

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