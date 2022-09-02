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《京城近觀》服貿會最熱門打卡　「元宇宙」展覽館

02/09/2022

　　一年一度的服貿會又來了，有不太熟悉情況的朋友或會誤以為這是一場服裝貿易會，其實此「服」非彼「服」，「服」是指服務，服貿會的全稱是中國國際服務貿易交易會。今年的服貿會8月31日至9月5日在北京舉辦，期間有豐富多彩的展覽展示、論壇交流、推介發布等活動。其中，展覽最大的亮點，可說是首次亮相服貿會的「元宇宙」體驗展館。


　　在服貿會正式開始參觀首日，《經濟通通訊社》記者第一時間來到服貿會熱門打卡地--「元宇宙」館探館。位於首鋼園10號館近1萬平方米展區內，綜合應用沉浸式、交互式展陳技術，為各參展企業展覽展示提供元宇宙技術應用的特色平台。

 

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一年一度的服貿會於8月31日至9月5日在北京的首鋼園和國家會議中心舉行。（黃燕明攝）


不需要穿戴設備就能參與元宇宙遊戲


　　一進館，記者就被(遊戲)沉浸式體驗區吸引了目光，沒有穿戴任何的設備的工作人員正在場內奔跑進行遊戲，整個系統捕捉到了玩家在場上的關鍵信息，能夠感知大場景中的人體動作姿態，以及遊戲裝備感知。那是格靈深瞳提供運營服務的大空間、多用戶實時人機交互遊戲體驗，玩家無需穿戴繁瑣的動捕套裝，即可輕鬆自由在線下走動交互，從「颶風籃球」體育項目，到「貓咪大作戰」動作冒險遊戲，從「牆來了」音樂舞蹈遊戲，到「彈球高手」多人競技對抗遊戲等，在大規模沉浸式人機交互系統MetaSense支持下，人們不需要穿戴設備就能參與到元宇宙遊戲中，且不會因長時間體驗而產生眩暈感。

 

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在元宇宙館，體驗者可以在沒有穿帶任何裝備的情況下遊玩實時人機交互遊戲。（黃燕明攝）


　　在D館元宇宙產業生態館，觀眾將看到元宇宙創新鏈和產業鏈企業底層技術最新成果。其中，元宇宙創新鏈部分全面展示元宇宙技術邏輯圖、產業鏈圖及北京市發展元宇宙的產業基礎；元宇宙產業鏈集中展示京東方、咪咕、當虹科技、艾迪普等10余家元宇宙產業鏈重點企業的關鍵技術、創新產品。

 

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元宇宙館內可以體驗到裸眼3D技術。（黃燕明攝）


千里之外開車 遠程駕駛成現實


　　在「元宇宙」體驗館亦莊控股展位，工作人員展示「5G平行駕駛座艙控制中心」，它能夠通過5G網絡接收到前端自動駕駛車上攝像頭所拍攝到的實時路況畫面，實時監測自動駕駛無人化的車輛運行狀態。


　　此外，在海展區數字人展區，由凌雲光基於北京智源人工智能研究院悟道大模型打造的手語播報數字人正在介紹海淀展區整體情況；清博智能打造的全球首個企業虛擬化平台元媧為參觀者講述中關村精神；平行雲科技研發的全國首位實時雲渲染數字人Judy介紹著海淀文化產業園發展情況。

 

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場館內的無人零售車可提供自助購物服務，售賣飲品和食物。（黃燕明攝）


　　「歡迎到我這裏來領取公司的宣傳冊，進來看看吧。」在服貿會首鋼園電信、計算機和信息服務展區，一台台智能機器人正在展台間不停穿梭，宣傳參展商的業務和成果。在這裏，參展企業派出機器人派宣傳單張，在場內靈活走位招攬觀眾，同時充當講解員介紹業務。

 

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中移動和咪咕合作，帶來騎行的智能新玩法。（黃燕明攝）


北京力爭3年內在通州區培育、引進100家元宇宙企業


　　8月5日，北京市經濟和信息化局發布了《北京市促進數字人產業創新發展行動計劃(2022-2025年)》，目標是在2025年數字人產業規模突破500億元，培育1-2家營收超50億元的頭部數字人企業、10家營收超10億元的重點數字人企業；8月24日，《北京城市副中心元宇宙創新發展行動計劃(2022-2024年)》出爐，提出爭取通過3年努力，在通州區培育、引進100家以上元宇宙生態鏈企業，落地建成30項以上「元宇宙+」典型應用場景項目。


　　不難看到，元宇宙領域，新技術、新應用正在不斷湧現。有研究報告顯示，截至6月末，年內全球元宇宙市場投融資總額已超過320億元，達到去年全年投融資總額的2.3倍，是風口中的行業，從服貿會展示的成果看來，宇宙技術和應用都在進入發展快車道。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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