《神州經脈》深圳全域管控範圍擴 滬指周跌1.5%成交低迷

中證監副主席方星海在2022中國國際金融年度論壇表示，將會同香港金融管理部門，推出擴大滬深港通股票標的等三項擴大兩地資本市場務實合作的新舉措。不過投資者繼續關注成都和深圳等地疫情；深圳管控持續升級，10個行政區7個採取了管控措施，深圳金融機構啟動應急預案，安排員工住公司。成都已要求居民「全體居家」，變相封城。

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滬深股市開市靠穩，滬綜指開市升0.15%，曾經高見3198點，不過三千二關有阻力，午後更加轉跌，尾市好淡爭持，收升0.05%，報3186.48點，終止三連跌，不過全周累跌1.5%。深成指轉跌0.09%，創業板指軟0.03%。



各板塊普遍造好，衛星互聯網概念、半導體芯片、金融、電力、房地產股靠穩；煤炭、石油股偏軟。個股漲多跌少，兩市超3500股飄紅，兩市周五（2日）成交僅7466億元（人民幣．下同），按日減少6.1%，為5月9日以來最低；資金循陸股通淨流出37.83億元。



2022年中國國際金融年度論壇在北京召開，中證監副主席方星海指出，落實好中美跨境審計監管合作協議，為資本市場高水平開放構建可預期的國際監管環境。同時，繼續加強與境外機構投資者溝通，不斷提高A股市場投資便利性，不斷增強外資投資中國資本市場的信心。拓展優化互聯互通存托憑證業務，支持更多上市公司互聯互通存托憑證發行上市。



今日新聞精選



1. 面對歐美多國央行進入加息周期，中國仍然保持貨幣寬鬆的經濟政策，人民銀行調查統計司司長阮健弘在2022年中國國際金融年度論壇上表示，中國實施正常的貨幣政策沒有過度刺激，是為後續的貨幣成本貨幣政策調控預留了空間。貨幣政策要進一步做好跨周期的調節，保持貨幣信貸平穩適度增長，保持流動性合理充裕，助力經濟發展，同時也密切關注國內外的通脹走勢，不搞大水漫灌，不超發貨幣，保持物價水平基本穩定。內房債務陰霾未消散，挾著爛尾樓衝擊，市場憂危機蔓延至內地銀行業，銀保監副主席周亮在同一場合表示，要平衡好穩增長和防風險的關係，在保持經濟大局平穩前提下，有序處置風險，穩妥化解中小金融機構的風險，支持地方發行專項債，補充中小銀行資本，積極的應對不良資產的反彈，完善大型企業債務監測風險監測和處置，保障房地產融資平穩有序，支持地方保交樓穩民生，促進房地產市場平穩健康發展。中證監副主席方星海表示，支持香港推出人民幣股票交易櫃台，研究在港股通增加人民幣股票交易櫃台，助力人民幣國際化等。



2. 芯片設計廠商英偉達公布，獲得批准可向其在中國的美國客戶提供人工智能芯片支持。此前一天，該公司披露收到美國政府下令，須停止向中國（包括香港）出口「A100」和「H100」兩款高級芯片。英偉達稱，美國政府已批准該公司進行向A100的美國客戶提供支持所需的出口，有效期至2023年3月1日。英偉達還獲准向中國轉讓必要技術以開發其即將推出的H100產品。美國政府也授權英偉達2023年9月1日前，通過其香港工廠，完成A100和H100的訂單。然而，公告沒有提及英偉達向其中國客戶銷售的許可，表明美國政府對英偉達在中國開展人工智能芯片業務和開發提供的批准非常有限。華盛頓擔心該公司的技術可能會被中國轉作軍事用途。



3. 全國周四（1日）新增本土陽性1885宗，西藏仍是疫情最嚴重的地區，新增621宗病例。廣東周四新增本土確診病例53宗（廣州2宗，深圳50宗，佛山1宗），新增本土無症狀感染者41宗（廣州2宗，深圳37宗，東莞1宗，揭陽1宗）。深圳新增87宗病例，繼福田區、羅湖區、龍崗區、龍華區早前全域管控後，南山區、寶安區、大鵬新區周四起亦實行全域管控。深圳10個行政區中，有7個採取了管控措施。據《深圳特區報》報道，有人將深圳某區的通告「全域實行如下管控措施」理解為「全域停止一切非必要流動、活動」，甚至傳言全城靜默管理，此為嚴重誤讀。深圳市衛健委二級巡視員林漢城表示，近日深圳每日新增陽性個案數有所上升，呈現「多點散發，局部暴發」的態勢，特別是華星舞蹈藝術中心等個別重點場所甚至發生聚集性疫情，導致疫情暴發式擴散傳播，預計短期內日新增陽性個案數將維持在較高水平。此外，國家衛健委相關負責人表示，目前正在會同相關部門，不斷完善健康碼管理，推進健康碼互通互認。



4. 國務院副總理韓正周四以視頻形式出席2022年太原能源低碳發展論壇開幕式。韓正強調，要大力發展新能源和清潔能源，全面提升可再生能源利用水平，增強油氣供應保障能力，堅決守好能源安全底線。要大力發展新能源和清潔能源，全面提升可再生能源利用水平，扎實推進能源綠色低碳轉型。要完善有關制度和政策，健全碳定價機制，穩步推進電力、天然氣價格市場化改革，持續增強能源治理效能。此外，在推動原材料工業高質量發展發布會上，工信部有關負責人表示，近期鋼材、銅、鋁、水泥等產品價格震盪下行，下一步將繼續保供穩價。工信部原材料工業司副司長馮猛表示，推動重點行業穩產保供。實施重點化肥企業最低生產計劃，保障春耕、「三夏」等備肥生產任務。全力確保消殺產品、預灌封注射器等抗疫重點物資及關鍵原材料增產保供。建立重點原材料價格部門聯動監測機制，引導碳酸鋰、稀土等重點產品價格回穩。



5. 國資委1日召開鞏固深化國企改革三年行動補短板強弱項專題推進會。國資委副主任翁傑明表示，要在央企專業化整合的力度廣度深度上狠下功夫。推動國有控股上市公司成為市場化經營機制的先鋒表率，加大對上市公司的授權放權力度。專家認為，未來兩年央企控股上市公司改革將為投資者創造更大價值。隨著國企改革三年行動步入收官期，央企專業化整合落地明顯提速。翁傑明強調，要在央企專業化整合的力度廣度深度上狠下功夫。要主動挖掘央企之間、央地之間跨企業、跨層級、跨區域的整合空間，在更廣範圍促進資源優化配置。要強化整合後的深度融合，充分釋放一體化運作紅利。在完善治理機制方面，翁傑明表示，要繼續大力推動國有股東持股比例高於50%的上市公司，引入持股5%及以上的積極股東參與公司治理，支持積極股東提名董事人選參與上市公司決策。鼓勵央企之間、央地之間通過認購股份、換股等多種方式作為積極股東參與完善公司治理。同時，要加大對國有控股上市公司的授權放權力度，國有控股股東要按出資比例和公司章程依法合規履行出資人職責，不通過行政方式干預上市公司經營自主權。



6. 十三屆全國人大常委會第三十六次會議周五表決通過反電信網絡詐騙法，該法將於2022年12月1日起施行。反電信網絡詐騙法共7章50條，包括總則、電信治理、金融治理、互聯網治理、綜合措施、法律責任、附則等，堅持以人民為中心，統籌發展和安全，立足各環節、全鏈條防範治理電信網絡詐騙，精準發力，為反電信網絡詐騙工作提供有力法律支撐。此外，國家市場監督管理總局近日發布《藥品網絡銷售監督管理辦法》，自2022年12月1日起施行。《辦法》指出，考慮用藥安全風險和線上線下一致性管理要求，明確對處方藥網絡銷售實行實名制，並按規定進行處方審核調配；規定處方藥與非處方藥應當區分展示，並明確在處方藥銷售主頁面、首頁面不得直接公開展示包裝、標簽等信息；通過處方審核前，不得展示說明書等信息，不得提供處方藥購買的相關服務，意在強調「先方後藥」和處方審核的管理要求等。



7. 為期62天的中國鐵路暑運8月31日畫上句號。中國鐵路總公司周四稱，7月1日至8月31日，全國鐵路累計發送旅客4.4億人次，日均716.8萬人次，高峰日發送旅客873.5萬人次。這並未完成鐵總原本預測的累計發送旅客5.2億人次的目標，僅完成84.6%。和2021年暑運4.62億人次相比，下降4.8%，較新冠肺炎疫情爆發前的2019年暑運7.35億人次則大減40%。鐵總去年暑運期間目標發送旅客7.5億人次，但實際僅完成61.6%，只有4.62億人次。因此今年調低了目標至5.2億人次，但依然未完成任務。官方新聞稿並稱，期內，累計發送貨物6.5億噸，同比增加4537萬噸，增長7.5%，貨運保持高位運行。其中，中歐班列累計開行3059列、發送貨物30萬標箱，同比分別增長13%、14%；西部陸海新通道海鐵聯運集裝箱班列發送11.4萬標箱，同比增長7%；中老鐵路發送跨境貨物42萬噸。



8. 美元周四再創20年新高，美匯指數紐約尾盤漲0.89%至109.67，盤中一度觸及109.98，逼近110大關。人民幣中間價下調96點，再觸兩年低，仍強於市場預期；即期匯率（CNY）周五早上低開10點子，報6.9，全日跌38點，報6.9028，錄兩連貶。交易員表示，隔夜美指延續強勢，人民幣承壓調整，但中間價維穩在不破6.9的水平，凸顯監管控貶意圖，短期人民幣續跌空間料受限。交易員並稱，關注晚間美國非農數據，如果就業依舊強勁，美指料續升破110關口。華創證券固收團隊認為，人民幣中間價逆周期因子是央行匯率調控「壓箱底」的利器，當前並未開啟。當然人行政策工具箱中有逆周期因子、外匯風險準備金、跨境融資宏觀審慎管理工具、掉期市場和離岸市場流動性干預、外匯存款準備金率等，若貶值壓力加大，會適時使用。高盛、野村證券等在內越來越多機構認為，人民幣將在未來幾個月再次跌破7元關口，不過若貶值壓力主要來自強美元，那麼強勁的出口和屢創新高的貿易順差仍將給予中國面對貶值保持淡定的底氣。

撰文：經濟通中國組

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