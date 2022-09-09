《神州經脈》8月通脹放緩信貸回暖 滬指周升逾2% 人幣大反彈

內地8月CPI和PPI同比漲幅雙雙放緩，CPI漲幅較上月回落0.2個百分點至2.5%，低於市場預期的上漲2.8%；8月PPI同比上漲2.3%，漲幅較上月回落1.9個百分點，大幅低於市場預期的漲3.1%，漲幅降至18個月新低。分析指，CPI同比漲幅回落，依然低於3%的目標上限，為人行進一步放寬貨幣政策預留空間，憧憬宏觀政策進一步加力，推動內需加快恢復。加上人民幣匯價回暖，外資周五（9日）流入創下年內新高，對市場構成強勁支撐。

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滬深股市周五早上齊齊高開，滬綜指高開0.17%後愈升愈有，全日升0.82%，報3262.05點；累計本周重上3200關，累升2.37%。深成指、創業板指周五均收升1%。個股漲多跌少，房地產板塊明顯反彈，並帶動家居、家電、建材等相關產業鏈走強，醫藥醫療股、金融股塊走強，旅遊、酒店板塊陷入調整。



中秋臨近交投漸弱，兩市成交7796億元（人民幣．下同），日微跌1.1%。不過外資周五通過滬股通、深股通流入147.53億元，結束連續六日淨流出，並創下去年12月9日（216.56億元）以來的9個月新高。



今日新聞精選



1. 人行最新公布，8月末，廣義貨幣（M2）餘額259.51萬億元，同比增長12.2%，增速分別比上月末和上年同期高0.2個和4個百分點，略高於市場預期的增12.1%。當月M2增速續創2016年4月以來新高。8月，狹義貨幣（M1）餘額66.46萬億元，同比增長6.1%，增速比上月末低0.6個百分點，比上年同期高1.9個百分點；流通中貨幣（M0）餘額9.72萬億元，同比增長14.3%。8月份人民幣貸款增加1.25萬億元，同比多增390億元，環比多增84.1%，惟少於市場預期的增1.48萬億元。當月，社會融資規模增量為2.43萬億元，多於市場預期的20750億元，比上年同期少5571億元，環比7月新增社融的7561億元勁增2.2倍。1-8月，社會融資規模增量累計為24.17萬億元，比上年同期多2.31萬億元。8月末，社會融資規模存量為337.21萬億元，同比增長10.5%。



2. 統計局城市司首席統計師董莉娟解讀8月CPI及PPI指，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.8%，漲幅與上月相同。從環比看，CPI由上月上漲0.5%轉為下降0.1%。食品中，生豬出欄逐步恢復正常，加之消費需求季節性走弱，豬肉價格上漲0.4%，漲幅比上月回落25.2個百分點；8月北方蔬菜上市量增加，但中下旬南方高溫干旱天氣影響蔬菜生產供應，全國鮮菜價格先降後漲，全月平均比上月上漲2%，漲幅低於歷史同期平均水平。非食品價格下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點。8月份，受國際原油、有色金屬等大宗商品價格波動傳導和國內部分行業市場需求偏弱等多種因素影響，工業品價格走勢整體下行。全國PPI環比降幅略有收窄，同比漲幅持續回落。從環比看，PPI下降1.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點。PPI同比漲幅回落除受上年同期對比基數走高影響外，還主要受三個方面因素影響:一是國際原油、有色金屬等大宗商品價格波動下行，國內輸入性價格傳導壓力有所減輕；二是煤炭等行業增產保供效果持續顯現，市場供應保障有力；三是受多重因素影響，鋼材等行業需求偏弱。



3. 美國財長耶倫表示，總統拜登仍在評估取消中國貨關稅以降低通脹的事宜，未有任何決定。耶倫出席活動時稱，拜登要確定哪個做法是對美國工人最有利，因為強硬回應中國的非市場行為，也是重要的，所以拜登暫時未有時間表對此作出決定。另外，她表示，歐洲嚴重的能源危機，令她對全球經濟前景感到擔憂。拜登政府的政策，令美國經濟變得較疫情前更加強大，但需要更多工作以保護這些成果，包括解決通脹問題。耶倫提到，抗通脹是政府首要經濟任務，政府正努力通過緩和供應鏈樽頸、釋放戰略石油儲備等減低美國人生活成本。此外，全國人大常委會委員長栗戰書周四（8日）出席第七屆東方經濟論壇全會並致辭表示，中方將繼續支持和參與俄羅斯遠東開發，助推中國東北全面振興與俄遠東開發國家戰略深度對接。《新華社》引述他的話稱，中國將進一步加強同俄羅斯的貿易、能源、農業、基礎設施建設、科技、教育、醫療、文化等領域的全方位合作。



4. 國家衛健委公布，周四新增1292宗新冠肺炎本土個案。深圳本土新冠陽性病例數再度出現反複。廣東衛健委通報，周四深圳新增本土新冠肺炎確診病例26宗，本土無症狀感染者28宗，合計陽性病例54宗，較上一日的25宗增超一倍。8月下旬以來，深圳單日本土新增陽性病例逐步從個位數增至兩位數，之後一度最高跳升至接近90宗。北京8日新增17宗本土確診病例和2宗無症狀感染者，均為現住北京化工大學昌平校區及中央民族大學附屬中學的隔離觀察人員。內地新冠疫情一直無法「清零」，有大型核酸檢測提供商透露，隨著應收帳款規模大幅增長，壞帳問題困擾亦加劇。據《彭博》統計，截至6月30日，8家大型上市病毒檢測機構的應收帳款合計增加141億元，按年增長73%，當中增幅最大的是蘭衛醫學(深:301060)達到189%。此外，三亞政府表示，9月9日三亞已實現高質量社會面清零，但仍存在疫情擴散和反彈的風險。市政府決定按照分類分區有序放開，11日開始將逐步分片區取消臨時性靜態管理。



5. 國際金融協會（IIF）公布最新8月資金流動數據，儘管新興市場投資組合開始有復甦跡象，但中國的股債市場仍表現冷清。外資在8月繼續減持中國債券，為連續第7個月減持；中國股市方面，外資重回小幅淨流入，但遠不如其他新型市場表現。數據顯示，中國債市8月流出77億美元，連續7個月資金外流；中國股市8月僅有10億美元資金流入，今年迄今的流入規模為7年來最小。而中國以外的新興市場吸引資金流入，股市流入203億美元，債市流入135億美元。新興市場在8月現復甦，在連續5個月資金流出後，8月首錄270億美元的資金流入，而7月資金流出107億美元。分析指，通脹何時見頂以及中國經濟的前景仍為影響資金流動主要因素，對中國債市及股市的影響將貫穿2022年。



6. 國務院總理李克強7日主持召開國務院常務會議，部署加力支持就業創業的政策，支持平台經濟穩就業。對依託平台靈活就業的困難人員、兩年內未就業高校畢業生給予社保補貼。運用專項貸款支持平台企業；部署階段性支持企業創新的減稅政策，對高新技術企業在今年四季度購置設備的支出，允許當年一次性稅前全額扣除並100%加計扣除。會議指出，穩增長主要是為了穩就業。要加力促進就業創業。將實施留工培訓補助地區，由失業保險金結餘備付24個月放寬到18個月。將兩年內未就業高校畢業生、登記失業青年納入擴崗補助。對依託平台靈活就業的困難人員、兩年內未就業高校畢業生給予社保補貼。運用專項貸款支持平台企業。會議還決定，對部分領域設備更新改造貸款實施階段性鼓勵政策，中央財政貼息2.5個百分點，期限2年。加大社會服務業信貸支持，促進消費發揮主拉動作用；確定依法盤活5000多億元專項債限額，70%各地留用，30%中央財政統籌分配。



7. 內地地方城市為樓市去庫存推出新政，據不完全統計今年以來內地超24個城市推出使用公積金「一人買房全家幫」房策，子女購房可提取父母住房公積金帳戶餘額，且父母可作為共同還款人參與還款。以三四線城市為主，有分析認為「一人買房全家幫」後續有望擴展至更多城市。內媒引述中國銀行研究院研究員葉銀丹表示，措施通過全家幫的形式來降低個人購房門檻和還款壓力，有助於釋放一部分剛性需求，但對於刺激改善性需求或者其他需求的作用預計相對有限。除可以更好地支持合理住房需求外，還進一步盤活現存公積金帳戶中的資金，即可以喚醒「睡眠資金」，以此提高住房公積金使用效率，發揮住房公積金減輕職工住房支出負擔的作用。另據太原市規劃和自然資源局9月9日公開的信息，該局於今年6月份，向恒大(03333)、富力(02777)、華僑城(深:000069)等41家涉及未按期開工項目的企業簽發了《督促開發通知書》，對其共計56宗未按期開工的土地進行了督促，要求其盡快開工建設。



8. 據《新華社》報道，中共中央總書記、國家主席習近平就朝鮮國慶74周年向朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩致賀電。習近平指出，百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動盪變革期。中方願同朝方保持戰略溝通，加強協調合作，共同維護好、鞏固好、發展好中朝關係，更好造福兩國和兩國人民，為地區乃至世界和平穩定與發展繁榮作出貢獻。另據《朝中社》稍早報道，金正恩8日在最高人民會議發表講話，指習近平向金正恩發去國慶賀電，在信息中呼籲加強雙邊合作。金正恩還說，美國希望通過嚴厲制裁來施壓朝鮮，要求他們放棄核武，但即使對朝制裁實施百（100）年，朝鮮也永不投降。報道又指，北韓在立法層面宣布自己為擁有核武國家。《美聯社》早前曾披露，俄羅斯總統普京在東方經濟論壇上接見全國人大常委會委員長栗戰書時，曾向對方表示很快與習近平會面，而且希望是在烏茲別克斯坦的撒馬爾罕。此外，中國國防部官方微信周五稱，根據中印雙方第十六輪軍長級會談達成的共識，中印兩軍位於加南達坂一線部隊開始同步有計劃組織脫離接觸。這有利於維護邊境地區和平安寧。



9. 美國聯儲局發表最新褐皮書，揭示美國物價維持高企，零售市道慘淡，但通脹有降溫跡象。聯儲局副主席布蘭納德指將會加息至限制水平好一段時間，讓市場明白通脹會朝向目標回落。人民幣中間價兩連揚，即期匯率（CNY）周五早上高開179點子，全日飆447點，收報6.9192，實現兩連揚，收盤價創9月2日以來一周最高。交易員稱，市場很快消化美聯儲主席鮑威爾鷹派講話和歐洲央行激進加息的影響，亞洲時段風險偏好顯著改善施壓美元指數回調，人民幣獲益走升。他們並表示，最新公布的中國通脹數據放緩表明需求依舊疲軟，經濟和物價組合狀態使得國內利率將穩中趨降，後續仍將拖累市場情緒。瑞銀表示，趨於悲觀的成長前景和中美利差擴大推動離岸人民幣邁向7的心理關口，但中國人民銀行正通過中間價設置進行強烈抵抗，預計人民幣貿易加權匯率高估約2.5%。加拿大皇家銀行外匯策略團隊最新預計，至2023年初美元指數仍有約5%的漲幅，不過美元最終將出現周期性回調。對於新興市場，對美元/人民幣目標向上修正，預計2023年一季度前峰值目標為7.1，之前為7.0。

撰文：經濟通中國組

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