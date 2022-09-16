《神州經脈》三駕馬車齊抬頭 人幣穿七無懸念 滬綜指周挫逾4%

儘管新冠疫情在全國多數省份散發、且極端高溫乾旱天氣影響生產生活等，8月工業增加值、零售及固定資產投資數據全勝預期。不過離岸、在岸人民幣時隔逾兩年再次「破7」，亮麗數據未能逼退市場寒意，券商、地產股跌幅居前，兩市超4200股飄綠。滬綜指低開0.32%後愈跌愈多，尾段更出現插水，並以全日最低位收市，收跌2.3%，為5月30日以來的逾三個月新低，全周累挫4.2%。深市同樣跌得深，深成指、創業板指均收挫2.3%。

（資料圖片）



兩市全日成交7994億元（人民幣．下同），按日大減13%，外資從陸股通淨流出約45億元。



券商股大跌，市場猜測或與國辦發布《關於進一步優化營商環境降低市場主體制度性交易成本的意見》提及券商基金降費有關。不過國泰君安非銀分析師劉欣琦認為，此降費非彼降費。《意見》是國辦為優化營商環境所做的舉措，不是專門針對金融行業。



國家統計局公布，8月規模以上工業增加值同比增4.2%，優於預期的增3.8%，創五個月新高。8月社會消費品零售總額同比增長5.4%，大勝預期增3.5%，比上月加快2.7個百分點，增速為半年來最高。首8月全國固定資產投資367106億元，同比增長5.8%，略勝預期增5.5%。



今日新聞精選



1. 國家統計局國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，今年以來，經濟發展面臨的形勢比2020年的形勢更加複雜嚴峻，8月份，面對部分地區疫情散發、極端高溫天氣衝擊，受極端高溫天氣影響的四川、重慶等地的工業生產出現了較大下滑。但同時一些經濟大省，比如江蘇、福建、浙江，經濟恢復態勢較好，對整個經濟穩定運行發揮了重要作用。汽車行業在8月份恢復較快。特別是二季度上海受到疫情衝擊，上海在整個汽車行業的地位是比較重要的，隨著疫情逐步得到控制，汽車行業恢復在加快。8月份，汽車產量增長39%，汽車行業增加值增長了30%以上。統計局公布的數據顯示，8月全國城鎮調查失業率5.3%，比上月下降0.1個百分點。16-24歲人口調查失業率為18.7%，比上月下降1.2個百分點；25-59歲人口調查失業率為4.3%，與上月持平。房地產方面，保交樓穩民生，效果是在逐步顯現的。儘管地產市場出現了一些積極變化，但是整個房地產市場仍然還處在下行過程中，房地產開發投資同比降幅比上月擴大。



2. 當地時間15日下午，國家主席習近平在撒馬爾罕國賓館同俄羅斯總統普京舉行雙邊會見。習近平表示，願同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，普京形容俄中全面戰略協作夥伴關係穩固如山。中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，深化貿易、農業、互聯互通等領域務實合作。雙方要加強在上海合作組織、亞信、金磚國家等多邊框架內的協調和配合，推動各方增進團結互信，拓展務實合作，維護本地區安全利益，維護廣大發展中國家和新興市場國家共同利益。中方在習普會面的聲明未有提及烏克蘭局勢，新聞通稿引述習近平強調，中方願意同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持。俄羅斯外長拉夫羅夫形容會談非常務實和具體，俄中兩國對國際形勢的評估完全一致，沒有任何分歧。美國白宮就指，今次會談是中俄結盟的例子。習近平當地時間15日下午還與白俄羅斯總統盧卡申科會晤，雙方一致決定將兩國關係提升為全天候全面戰略夥伴關係。此外，在會見阿塞拜疆總統阿利耶夫時，習近平稱，雙方要擴大貿易規模，優化貿易結構，增加中歐班列運量，暢通國際供應鏈。



3. 國家統計局公布，今年1-8月份，全國房地產開發投資90809億元，同比下降7.4%，降幅較1-7月續擴大1個百分點；其中，住宅投資68878億元，下降6.9%。1-8月份，商品房銷售額85870億元，下降27.9%，降幅較1-7月收窄0.9個百分點；其中住宅銷售額下降30.3%，降幅亦較1-7月收窄1.1個百分點。期內，商品房銷售面積87890萬平方米，同比下降23.0%，其中住宅銷售面積下降26.8%。此外，統計局公布8月份70個大中城市商品住宅售價變動情況，據《路透》根據數據測算，8月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅擴至1.3%，較上月擴大0.4個百分點，跌幅自2015年8月以來最大，且為連續第四個月下跌；8月環比轉為下跌0.3%，跌幅則為去年11月以來最大。經測算，8月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有19個（上月為30個）；持平一個（上月零個）；下跌50個（上月40個）。此外，青島住房和城鄉建設局官方微信公眾號周四（15日）公布二手住房不再限購，惟時隔一日，青島市住建局再發布消息，將「二手房不再限購」相關內容刪除，並稱其餘政策未變。另外，據內媒引述消息稱，蘇州六區恢復限購。



4. 據《路透》周四根據中債登最新數據計算，境外機構投資者8月連續第七個月減持中國銀行間債券，規模278億元，環比減持力度繼續放緩；連續七個月累計減持中債登債券規模達5003億元。不過，境外機構投資者連續第二個月小幅增持中國國債，規模23億元；但同時，減持政策性銀行債287億元，減持規模較前月的224億元稍增。此外，人行上海總部15日發布8月份境外機構投資銀行間債券市場簡報顯示，截至2022年8月末，境外機構持有銀行間市場債券3.48萬億元，較上月末的3.51萬億元續降，約佔銀行間債券市場總托管量的2.8%。從券種看，境外機構的主要托管券種是國債，托管量為2.33萬億元，佔比66.9%；其次是政策性金融債，托管量為0.81萬億元，佔比23.4%。8月份，境外機構在銀行間債券市場的現券交易量約為1.27萬億元，日均交易量約為553億元。



5. 國務院辦公廳日前發布關於進一步優化營商環境降低市場主體制度性交易成本的意見，其中提到，著力規範金融服務收費。鼓勵證券、基金、擔保等機構進一步降低服務收費，推動金融基礎設施合理降低交易、托管、登記、清算等費用。《意見》還要求規範銀行服務市場調節價管理，加強服務外包與服務合作管理，設定服務價格行為監管紅線，加快修訂《商業銀行服務價格管理辦法》。鼓勵銀行等金融機構對小微企業等予以合理優惠，適當減免帳戶管理服務等收費。堅決查處銀行未按照規定進行服務價格信息披露以及在融資服務中不落實小微企業收費優惠政策、轉嫁成本、強制捆綁搭售保險或理財產品等行為。此外，繼周四工農中建交和郵儲銀行六家大型國有商業銀行下調定期存款利率後，多家全國性股份制銀行周五（16日）也發布公告，宣布下調定期存款利率。截至周五中午，宣布下調存款利率的股份制銀行包括中信銀行、光大銀行、民生銀行、平安銀行、浦發銀行、廣發銀行六家銀行。



6. 美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler表示，美國檢查人員將從下周起開始在香港檢查在美國上市中概股公司的審計底稿。不過，他質疑中國是否能遵守雙方上個月達成的審計監管初步協議，還表示支持將不合規中概股公司趕出美國交易所需要的時間縮短至兩年。此外，美國總統拜登周四簽署行政命令，要求美國外來投資委員會（CFIUS）加強審查構成國家安全風險的特定領域交易，尤其是來自「競爭或敵對國家」的外資，並新列出5項未來審議外資時要考慮的國安因素，聚焦在敏感數據、網路安全、以及微電子、人工智慧（AI）等領域。白宮強調，當前意圖破壞美國國家安全的外國與個人行為持續演進，CFIUS的審議程序也需跟進，而這份行政命令是CFIUS自1975年創立以來，首次針對交易審查的正式總統指令。相關官員說，新行政令沒有直接點名中國，但拜登強調「資金從哪來，與投資人是誰，非常重要。」



7. 中國外交部發言人毛寧周五主持例行記者會。針對有提問關於美對台出售武器計劃相關情況，毛寧表示，為維護中國主權和安全利益，中國政府決定對參與此次售武的雷神技術公司董事長兼首席執行官，波音防務公司總裁兼首席執行官實施制裁，中方再次敦促美國政府和有關方面恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止製造台海局勢緊張因素。中方將根據形勢發展，繼續採取一切必要的措施，堅定維護自身主權和安全利益。此外，波音公司15日宣布，將轉售部分原計劃交付中國客戶的737 MAX飛機。波音公司高管在一場活動上表示，由於中美政治緊張局勢導致交付混亂，而且不能無限期地等待，因此重新轉售予其他買家。波音稱希望此舉將減少其未交付的Max噴氣式飛機的庫存，又稱恢復向中國交付飛機對公司的未來是至關重要，但承認在這方面於未來一至兩年將難以做到。



8. 中國全國人大常委會委員長栗戰書周五在首爾與南韓國會議長金振杓會晤後表示，面對迅速變化的國際政治局勢，加強與南韓的溝通交流很重要。他強調，希望進一步加強與南韓在供應鏈方面的合作，又希望能加快中國—南韓自由貿易協定的談判。據《路透》引述栗戰書表示，中方支持與南韓在尖端技術、供應鏈問題上加強合作；同意與韓方在雙方尊重對方關鍵利益的基礎上繼續就敏感問題進行對話。中方也同意與韓方加強多邊合作，就全球和地區重大問題加強雙邊溝通，認為通過對話、談判構建朝鮮半島和平機制符合各方利益。栗戰書目前正在南韓開展三天正式訪問，據悉，他還將拜會南韓總統尹錫悅，並訪問LG集團在首爾江西區的LG科技園。外界亦高度關注栗戰書本次訪韓，會否安排中韓最高領導人--習近平與尹錫悅會面。尹錫悅上任後側重以美國為中心的外交，加入美國為排除中國而構建的印太經濟框架（IPEF），也參加了晶片四方聯盟（CHIP4）預備會議等。因此，南韓現在急需處理與中國的矛盾。



9. 國家財政部公布，1-8月累計，全國一般公共預算收入138043億元，扣除留抵退稅因素後增長3.7%；按自然口徑計算下降8%，降幅較1-7月收窄1.2個百分點。其中，中央一般公共預算收入63616億元，扣除留抵退稅因素後增長2.8%，按自然口徑計算下降9.7%；地方一般公共預算本級收入74427億元，扣除留抵退稅因素後增長4.5%，按自然口徑計算下降6.5%。全國稅收收入113249億元，扣除留抵退稅因素後增長1.1%，按自然口徑計算下降12.6%；非稅收入24794億元，比上年同期增長21.2%。期內，印花稅3188億元，比上年同期增長4.1%。其中，證券交易印花稅2069億元，比上年同期增長3.9%。



10. 隔晚離岸人民幣兌美元（CNH）跌穿7算，人民幣中間價周五早上下調204點，即期匯率（CNY）則大幅低開279點子，開市即穿7關；盤中內地經濟數據公布後，人幣跌幅一度收窄，惟此後再掉頭向下，曾跌穿7.02關，全日瀉391點，收報7.0166，錄四連貶，收盤價創2020年7月14日以來26個月新低。市場人士稱，內地最新公布的經濟數據向好，離、在岸匯價盤中跌幅收窄，但美元強勢不減，人民幣反彈空間料仍受限；當前監管層更多的是採取各種手段緩和貶值速度，畢竟當前美元多頭風頭正盛，強力干預代價高昂且效果有限。澳洲國民銀行首席外匯策略師Ray Attrill表示，人民幣穿七應該和監管層對人民幣疲軟的容忍度有關，日韓貨幣大跌提升了監管對人民幣貶值的態度。中國外匯局外匯研究中心主任丁志杰最新表示，人民幣匯率無論從外匯市場的供求來看，還是從匯率的水平和匯率的走勢來看，它基本上是保持穩定的狀態，人民幣匯率在全球主要貨幣中表現穩健。丁志杰並稱，8月境外投資者投資境內債券和股票市場情況持續改善，人民幣資產受到海外資本青睞。

撰文：經濟通中國組

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