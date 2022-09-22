《神州經脈》滬指兩連跌險守三千一 美鷹又加息人幣27個月低

美聯儲大手加息0.75厘，市場憂慮美國將繼續進取加息，美元呈強，美匯指數直逼112，離岸人民幣兌美元跌破7.1，刷新逾兩年低位。

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市場避險情緒升溫，滬深股市周四（22日）兩連跌，滬綜指低開0.59%即失三千一，低位有支持，之後跌幅收窄，盤中曾一度轉升，不過收市仍跌0.27%，報3108.91點，守三千一，錄兩連跌；深成指跌0.62%；創業板指數跌0.52%。光伏、儲能、鋰電池等集體反彈，軍工板塊領漲，住房租賃、旅遊、房地產等板塊跌幅居前。



兩市近3200股飄綠，成交有所回升，兩市成交6385億元（人民幣．下同），按日增0.4%；外資從陸股通淨流出36.5億元人民幣。



今日新聞精選



1. 美國總統拜登15日簽署行政命令，要求美國外國投資委員會（CFIUS）加強審查構成國家安全風險的特定領域交易，對於是會影響中國企業，商務部新聞發言人束珏婷接受《經濟通通訊社》提問表示，注意到相關情況。近年來，美方泛化國家安全概念，不斷擴大對外資的審查範圍，加嚴審查條件，設置繁瑣審查程序。這不利於正常的投資和貿易往來，不利於促進增長和增加就業，既損害他國，也影響自身。美方應糾正濫用安全審查的做法，為企業投資提供公平、穩定、可預期的營商環境。同時，中方對美方近期通過的《通脹削減法案》中有關歧視性電動汽車補貼條款表示關切。相關措施以整車北美當地組裝等條件作為提供補貼的前提，對其他進口同類產品構成歧視，涉嫌違反世貿組織最惠國待遇、國民待遇等原則。束珏婷還在例行發布會通報，2022年1-8月，中國對外非金融類直接投資4927.6億元人民幣，同比增長7.2%（折合751.1億美元，同比增長5.8%）。



2. 美國聯儲局當地時間周三（21日）一如外間預料，繼續加息75個基點，基準利率調高至3至3.25厘區間。鷹派立場推動美匯指數在紐約尾盤突破111.35，是2002年6月以來最高。人民幣中間價五連貶刷逾25個月低；即期匯率（CNY）周四早上大幅低開266點子，報7.0801，盤中低見7.0967，全日跌275點，收報7.0810，錄兩連貶，創2020年6月18日以來27個月新低。交易員稱，隔夜美聯儲繼續大幅加息75個基點並釋放鷹派訊息，俄烏局勢進一步緊張也提升避險需求，美元指數勁升至20年新高，非美貨幣全面承壓，短期人民幣或測試7.1元關口支撐。美聯儲暗示加息步伐會比預期更快，終端利率會比預期更高，美債收益率仍有上行空間。彭博行業研究的首席亞洲外匯與利率策略師趙志軒在聯儲會利率決定前表示，市場基本上是在等待美元／人民幣觸及2020年高點，除非中國的基本面改善，美元/離岸人民幣2020年高點在7.1965；美元／在岸人民幣當年高點在7.1765。



3. 國務委員兼外長王毅在紐約出席聯合國大會期間，會見俄羅斯外長拉夫羅夫。中國外交部官網刊登的新聞稿稱，王毅對拉夫羅夫表示，在烏克蘭問題上中方將繼續秉持客觀公正立場，勸和促談，希望各方不放棄對話努力，堅持通過和談解決安全關切。他指出，兩國元首在撒馬爾罕舉行重要會晤並達成新的共識，為雙邊關係發展指明了方向，中方願同俄方一道，全面、高效落實元首重要共識。此外，王毅與英國外相祁湛明會談時表示，中英作為聯合國安理會常任理事國，應聚焦互惠合作，避免衝突對抗。中英關係要發展好，相互尊重是基礎，客觀認知是前提，妥善處理分歧是關鍵，希望英國新政府從戰略高度和長遠角度，看待中國和中英關係，與中方相向而行，平等相待，推動中英關係沿著正確軌道發展。祁湛明指英方在台灣問題上的立場沒變，同時對台海局勢緊張表達憂慮。他重申譴責俄羅斯發動入侵的立場。王毅亦會見法國總統外事顧問博納。博納介紹了馬克龍總統在聯大一般性辯論發言中就烏克蘭危機闡述的觀點，表示法方高度重視歐洲安全穩定和恢復和平，願同中方保持高層交往，加強溝通協調，共同致力於止戰促和。



4. 房地產研究機構克而瑞（CRIC）日前發布報告顯示，目前三四線城市新房庫存量仍處於2019年以來高位，短期成交復甦利好有限，後期去化仍面臨較大壓力。該機構選取70個三四線城市，包括北海、福清、銅陵等人口淨流出城市，8月末新房庫存量同比增5%。數據顯示，8月末三四線城市去化周期達23.1個月，顯著高於百城平均。一些人口淨流出城市消化庫存周期甚至在50個月以上。報告又指，部分二線城市在庫存去化方面也面臨一些問題，青島、武漢、沈陽8月末狹義庫存量均超2000萬平方米，位列本月末狹義庫存總量前三位。不過，報告選取的26個二線城市8月去化周期總體在18個月以內，庫存風險相對可控。一線城市則為12.9個月。根據克而瑞的數據，8月全國住房庫存量同比增長3%，至5.872億平方米。此外，華夏幸福(滬:600340)債券持有人臨時團體的顧問提議與其他投資人舉行電話會議，解釋為何不應該支持公司近日提出的債務重組方案。據外電引述一份新聞稿稱，該臨時團體顧問計劃於香港時間周四下午6時舉行電話會議，所有華夏幸福債券持有人都可參加。



5. 內地周三新增本土陽性略為回升至626宗。海南三亞有序恢復公共交通運營。廣州周三新增2宗本土無症狀感染者。海珠區周三晚上發布通告，周四起在全區範圍內啟動第二輪全員核酸檢測。荔灣區凌晨亦宣布，周四在全區範圍內啟動全員核酸檢測工作，檢測時間從上午9時開始。北京連續6天本土無新增新冠狷例斷纜，周四北京朝陽區新增2名新冠病毒感染者，居住地為三間房鄉康惠園小區3號院4號樓，為中風險區域居家隔離人員。此外，海南鐵路海口車務段表示，周四起海南環島高鐵瓊海站、博鰲站恢復辦理旅客上下車業務。據了解，目前海南環島高鐵進站乘車須出示48小時核酸陰性證明。具體進出站要求根據屬地疫情防控部門要求將動態調整，建議旅客出發前務必確認出發地和目的地最新防疫政策。



6. 2022年國際和平日紀念活動在北京舉行，國家主席習近平向紀念活動致賀信。習近平指出，當前，國際安全形勢發生深刻複雜變化，世界進入新的動盪變革期。在此重要歷史關頭，我提出全球安全倡議，倡導各國堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，尊重各國主權、領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則，重視各國合理安全關切，通過對話協商解決國家間分歧和爭端，共擔維護和平責任，同走和平發展道路，攜手推動構建人類命運共同體。此外，國防和軍隊改革研討會北京召開。中央軍委主席習近平作出重要指示，強調要認真總結運用改革成功經驗，把握新的形勢和任務要求，聚焦備戰打仗，勇於開拓創新，扎實抓好既定改革任務落實，加強後續改革籌劃，奮力開創改革強軍新局面，為實現建軍一百年奮鬥目標提供強大動力。



7. 國家開發銀行表示，該行在投放首批2100億國開基礎設施投資基金的基礎上，繼續積極推動開發性金融工具新增額度加快落地。截至9月20日，國開基礎設施投資基金已投放資本金3600億元，支持項目超800個，其中8月24日國務院常務會議宣布的新增額度已投放1500億元，支持項目421個。此外，廣發銀行9月20日公示了260億金融債的6家中選主承銷商，分別是中信證券、國泰君安證券、廣發證券、光大證券、中銀國際證券和招商銀行廣州分行，承銷費率在0.000046%至0.0002%之間。如果按每家機構平均承銷43億債券計算，這6家機構的最低承銷收入約為1900元，最高約為8600元。金融債承銷費率跌至千萬分之五的低點。此次已經不是金融債承銷費第一次出現「地板價」的情況，去年8月份，中國銀行間市場交易商協會就發布《關於進一步加強債務融資工具承銷報價規範的通知》，要求主承銷商每季度、每年度將債務融資工具承銷報價情況報送交易商協會，並要求「不得出現違反公平競爭、低價惡性競爭、破壞市場秩序的行為」。



8. 中國氣候變化事務特使解振華21日應約與德國氣候特使摩根舉行視像會議。中方表示，中國已構建碳達峰碳中和「1+N」政策體系，發布重點領域、重點行業實施方案及相關支撐保障方案，並已取得積極進展，展現了中方應對氣候變化的堅定決心和有力行動。不過，當前全球氣候治理面臨多重挑戰和不確定性，歐洲部分國家氣候政策出現「回擺」，希望這只是權宜之計。各方應採取積極行動，堅決落實氣候變化中長期目標，堅持維護多邊主義，通過合作推動實現綠色低碳轉型創新。中方又希望發達國家盡快兌現每年為發展中國家至少提供1000億美元資金支持的承諾，以增進氣候多邊進程中的互信。中國官方引述德方表示，德國正努力應對當前的能源危機挑戰，堅定落實已承諾的應對氣候變化目標。正在努力籌措氣候資金，合作幫助發展中國家提高應對氣候變化能力，願與中方加強在氣候變化領域的交流合作，助推兩國能源轉型和綠色低碳發展。

撰文：經濟通中國組

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