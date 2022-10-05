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《京城近觀》北京撐樓市 老人近郊購房有福利 通州限購擬鬆綁

05/10/2022

　　在「住房不炒」大政策之下，北京的樓巿除個別的板塊如學區，基本上處於穩中有升的狀態。不過，今年新冠疫情重創經濟的影響顯現，全國樓市冰封，面對傳統銷售旺季的「金九銀十」，在大救巿的背景下，北京樓市也迎來了一些新變化。

 

北京作為首都，近幾年一直都沒有放鬆跡象，堅持住房不炒。（黃燕明攝）


近郊推全齡友好住宅，老人子女可為共同借款人
　
　　北京作為首都，是全國樓巿的風向標，近來樓巿政策終於也迎來了一些鬆動的跡象，比如支持「老人」購房，通州購房雙限鬆綁，一城一策信貸放鬆。


　　今年8月，北京市住建委提出三項措施:老年家庭名下無住房且無在途貸款的，購買試點地塊(昌平區平西府、順義區福環、順義區薛大人莊)全齡友好住宅項目普通住房執行首付比例35%、非普通住房執行首付比例40%，以及相應的貸款優惠利率；購買試點項目140平方米以下住房的，按首套房首付比例35%、二套房首付比例60%執行；其子女可作為共同借款人申請貸款。


　　老人買房政策出台之後，對於北京樓市有一定的利好催化，不過，北京市房地產法學會副會長兼秘書長趙秀池認為，「可以理解為一種樓市適度鬆綁的信號。接力貸本身有一定風險，尤其是老年人買房有一定風險，60歲以上老年人畢竟已退休，收入來源有限，不宜再進行重資產投資。老年人一單出現意外，負債會傳導給子女，增加子女債務負擔。」


　　易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進則認為，「接力貸」的本質是另一種「一人購房全家幫」的形式，這在金融政策收緊的時候是明顯不允許的。
　
通州「限購令」實施7年後傳出鬆綁
　　
　　通州作為北京的副中心，一直是北京限購最嚴格的區域，必須是京籍無房戶才能購房。在京無房的外地人，除了要在北京連續5年社保或個稅，也需要近3年在通州區連續繳納社保或個稅。嚴格限購之下，通州房價從2017年高點一路回落。

 

通州作為副中心，一直是北京限購最嚴地區，近期悄然部分鬆綁。（黃燕明攝）


　　近來，通州也傳出要放鬆限購的消息，具體內容是:「支持市屬企業在非首都功能疏解工作中發揮示範帶頭作用，通州區擬同意公司具備北京購房資格的員工，在通州區購買一套住房」。也就是說，通州對部分企事業員工和招商引資相關人員放寬限購。


　　當地中介透露，早在今年3月左右，通州限購鬆綁已悄然打開，對於通州運河商務區一些企事業單位職工，將連續三年社保的資質要求縮短為3個月。「但受益人群比較有限。放寬限購只針對新房市場。」


　　今年以來，通州部分高品質改善型住宅項目，成交活躍度提升。數據顯示，2022年1月份至8月份，北京通州區新建住宅成交2945套，均價為每平方米49182元，成交金額為170億元。

9月新樓成交額降3% 二手樓成交套數增14%
　
　　樓市政策放寬，9月成交見回升。新房方面，據北京巿住宅網簽統計，9月份，成交6807套，環比上漲27%，同比上漲1%；成交面積89.26萬平方米，環比上漲1%，同比上漲1%；成交均價每平方米45049元(人民幣．下同)，環比上漲10%，同比下降4%；成交金額402.1億元，環比上漲11%，同比下降3%；北京市商品房新增供應8287套，環比上月下降4%，同比下降30%；目前存量155819套。


　　二手房市場方面，成交量是上半月冷，下半月熱，只有最後半個月里，北京的二手房成交量才開始增加。北京市二手住宅9月成交1.43萬套，環比上漲3%，同比上漲14%，回到今年疫情前高點。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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