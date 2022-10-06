  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【經濟失速】動態清零付代價 中國經濟需重振 外企遷出要力挽

06/10/2022

　　新冠疫情持續兩年多以來，中國採取不妥協不躺平的「動態清零」抗疫措施，實行封城、大範圍隔離和大規模核酸檢測，全國新冠病例控制在100萬宗內，總死亡人數維持5000多，相對歐美國家乃至全世界，屬於極低水平。

 

受封控措施影響，工商業活動停滯，繁華鬧市被靜默。(Shutterstock圖片)


　　國家主席習近平今年6月表明，寧可暫時影響一點經濟發展，亦不能夠令人民生命安全受到傷害。清零政策不僅是公共衛生事業，同時也是意識型態任務。


　　不過，封控措施影響數億國人，工商業活動停滯，繁華鬧市被靜默。清零抗疫的經濟代價愈來愈大，第二季GDP增長僅0.4%，遠遜於市場預期的1%。數據不但遠低於今年首季的4.8%，同時亦是自2020年初疫情以來，最慢增長率。同時，青年失業率飆升，7月為19.9%的創記錄最高，此外，服務業瀰漫悲觀情緒、小企業紛紛倒閉、消費力衰退，海外企業為生存將供應鏈轉移至中國以外地方。

 


國務院出招「穩經濟大盤」

　　面對經濟失速，國務院出大招谷經濟，總理李克強在5月25日罕見召集全國各級政府官員十萬人參加「穩經濟大盤」電視電話會議。會議要求各地政府制定經濟維穩計劃，國務院隨後派遣工作組到各地進行檢查落實。


　　國務院要求針對需求偏弱的突出矛盾，想方設法擴投資促消費，調動市場主體和社會資本積極性，繼續實施好穩經濟一攬子政策和接續政策，注重用好近期出台的兩項重要政策工具，包括用好政策性開發性金融工具；用好專項再貸款、財政貼息等政策，又指各部門要配套完善已定若干重大措施，抓緊出台細則。


　　9月下旬，李克強主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議時表示，經過艱辛努力，扭轉了經濟下滑態勢，第三季度「總體恢復回穩」。事實上，最新公布的經濟數據已出現改善，9月官方製造業PMI回升至50.1%，是今年下半年以來首次重回擴張區間。而8月消費及投資亦錄得好於預期的正增長。

 


防疫封控政策成外資最大憂慮

　　隨著全球各國陸續疫後復常，中國持續嚴格的封控已令市場左右為難。美中貿易全國委員會(USCBC)8月發表報告指出，中國嚴格的新冠封控措施已成為在華美國企業的最大關切。報告稱，96%受訪企業的在華業務都曾因疫情防控措施而遭受負面影響；一半以上的企業報告稱，該問題是取消或推遲在中國投資的一個原因。過去一年，24%的企業已經將部分供應鏈遷出中國，高於2021年調查的14%。


　　中國美國商會最新發布調查顯示，58%受訪在華美資企業已下調2022年度營收預期，52%的企業表示在華投資計劃被推遲或已計劃減少投資。


　　中國歐盟商會9月警告，歐洲企業對中國逐漸失去信心，中國防疫政策缺乏靈活性和執行狀況不一是關鍵因素。中國遲遲不開國門，錯過向海外投資者展現市場潛在的契機，令有意將既有投資或計劃投資轉至其他市場的歐洲企業數目，創下紀錄新高。


　　官媒《經濟日報》發文指，外資企業遷出中國的情況確實存在，如日本佳能關閉珠海工廠，蘋果公司將iPhone 14部分生產線轉移到印度。不過，對於擁有近50萬戶外資企業的中國來說，上述現象只是個別的、局部的。


　　針對外商的憂慮，總理李克強多次強調，開放是中國的基本國策，要加力穩定外貿外資。支持保訂單拓市場。強化外貿企業用能、用工、物流等保障，必要時全力予以支持，確保履約。保障產業鏈供應鏈穩定等等。中國商務部亦重申，將會落實各項穩外資政策，擴大招商引資力道，強化與外資企業常態化交流，進一步提升外資服務水準。　　

 

撰文：經濟通通訊社記者馬湘琪

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

83.600

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

42.350

異動股

01114

華晨中國

2.480

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.600
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 42.350
  • 01114 華晨中國
  • 2.480
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 207.400
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 240.400
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 32.800
  • 目標︰$39.00
  • 00906 中糧包裝
  • 3.550
  • 目標︰$3.55
  • 06610 飛天雲動
  • --
  • 目標︰--
  • 01093 石藥集團
  • 7.690
  • 目標︰$9.00
  • 01530 三生製藥
  • 6.400
  • 目標︰$5.99
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 277.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.600
  • 00005 滙豐控股
  • 42.250
  • 00388 香港交易所
  • 285.200
  • 00001 長和
  • 45.550
報章貼士
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 9.340
  • 目標︰$12.50
  • 01313 華潤水泥控股
  • 4.140
  • 目標︰$4.30
  • 02319 蒙牛乳業
  • 32.800
  • 目標︰$39.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/10/2022 11:05  【地皮截標】市建局榮光街/崇安街項目暫收3標書，鷹君英皇入標

06/10/2022 09:24  《中概異動》小鵬低開4%，隔晚美股挫8%，蔚來、理想齊跌

06/10/2022 09:13  【新冠肺炎】傳二十大後內地放寬入境，惟香港或無特殊待遇

06/10/2022 08:34  【國際要聞】北韓今晨再射2枚短程彈道導彈，中美俄舌戰安理會

06/10/2022 07:50  《匯市走勢》聯儲局持續放鷹加息，美匯升1%，英鎊終止6連升

29/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒２４億元，買恒生國企沽友邦

06/10/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】大摩降東方海外比重，大削中遠海控目標價逾四成

06/10/2022 11:37  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９７，港元一周拆息軟報１﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家料恒指20天線附近有阻力 體品股宜候低部署
人氣文章

新聞>財經熱話

【坐穩龍頭】比亞迪9月交付量破廿萬輛　超越特斯拉成全球龍頭？
人氣文章

新聞>中國故事

【經濟失速】中國全年GDP保5.5%甚難 機構悲觀預測約3%
品味生活
生活
人氣文章

女子愛財．唐德玲

是反彈？還是轉勢？
人氣文章

著數速遞

買寶礦力水特贏雙人來回大阪機票！其他禮品有PS5、TERN LINK A7折疉車、別注版COLLAR海報！點玩法？
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

內房有幾壞
DIVA CHANNEL
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

上司於辦公室尷尬示愛，她面紅耳赤想轉身離場，但生活壓力與生命尊嚴哪一個重要？
人氣文章

Beauty

6式改善消化瑜伽動作推介！排氣式趕走胃氣脹、眼鏡蛇式、嬰兒式紓緩腸胃不適；定期伸展還可改善腰背痠痛！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

發現自己不愛而逃婚，是負責任還是不負責任的行為？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
秋天養生 | 咽喉不適、聲音沙啞、痰黏吐不出，可能是慢性咽喉炎！中醫推介橄欖茶、青果茶，清咽開聲、紓緩喉乾喉痛
人氣文章
原因不明的肚痛、肚瀉、便秘？「腸易激綜合症」分4大類型！壓力大、常焦慮人士留神
人氣文章
白髮老是常出現？日本雜誌11款白髮染髮劑大比拼！Liese、L'Oréal持久度獲A+！一個人氣品牌竟然包尾？（附詳細排名）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/10/2022 12:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/10/2022 12:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/10/2022 12:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/10/2022 12:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話06/10/2022
《午市前瞻》專家料恒指20天線附近有阻力 體品股宜候低部署
人氣文章財經熱話06/10/2022
【坐穩龍頭】比亞迪9月交付量破廿萬輛　超越特斯拉成全球龍頭？
人氣文章中國故事06/10/2022
【經濟失速】中國全年GDP保5.5%甚難 機構悲觀預測約3%
人氣文章中國故事06/10/2022
【經濟失速】動態清零付代價 中國經濟需重振 外企遷出要力挽
人氣文章大行報告06/10/2022
【大行炒D乜】富瑞點評地產股　一click就知道
人氣文章開市Good Morning06/10/2022
林家亨：北水回歸後港交所有望再借勢挾上　短線購買力充裕
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金