【經濟失速】動態清零付代價 中國經濟需重振 外企遷出要力挽

新冠疫情持續兩年多以來，中國採取不妥協不躺平的「動態清零」抗疫措施，實行封城、大範圍隔離和大規模核酸檢測，全國新冠病例控制在100萬宗內，總死亡人數維持5000多，相對歐美國家乃至全世界，屬於極低水平。

受封控措施影響，工商業活動停滯，繁華鬧市被靜默。(Shutterstock圖片)



國家主席習近平今年6月表明，寧可暫時影響一點經濟發展，亦不能夠令人民生命安全受到傷害。清零政策不僅是公共衛生事業，同時也是意識型態任務。



不過，封控措施影響數億國人，工商業活動停滯，繁華鬧市被靜默。清零抗疫的經濟代價愈來愈大，第二季GDP增長僅0.4%，遠遜於市場預期的1%。數據不但遠低於今年首季的4.8%，同時亦是自2020年初疫情以來，最慢增長率。同時，青年失業率飆升，7月為19.9%的創記錄最高，此外，服務業瀰漫悲觀情緒、小企業紛紛倒閉、消費力衰退，海外企業為生存將供應鏈轉移至中國以外地方。



國務院出招「穩經濟大盤」



面對經濟失速，國務院出大招谷經濟，總理李克強在5月25日罕見召集全國各級政府官員十萬人參加「穩經濟大盤」電視電話會議。會議要求各地政府制定經濟維穩計劃，國務院隨後派遣工作組到各地進行檢查落實。



國務院要求針對需求偏弱的突出矛盾，想方設法擴投資促消費，調動市場主體和社會資本積極性，繼續實施好穩經濟一攬子政策和接續政策，注重用好近期出台的兩項重要政策工具，包括用好政策性開發性金融工具；用好專項再貸款、財政貼息等政策，又指各部門要配套完善已定若干重大措施，抓緊出台細則。



9月下旬，李克強主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議時表示，經過艱辛努力，扭轉了經濟下滑態勢，第三季度「總體恢復回穩」。事實上，最新公布的經濟數據已出現改善，9月官方製造業PMI回升至50.1%，是今年下半年以來首次重回擴張區間。而8月消費及投資亦錄得好於預期的正增長。



防疫封控政策成外資最大憂慮



隨著全球各國陸續疫後復常，中國持續嚴格的封控已令市場左右為難。美中貿易全國委員會(USCBC)8月發表報告指出，中國嚴格的新冠封控措施已成為在華美國企業的最大關切。報告稱，96%受訪企業的在華業務都曾因疫情防控措施而遭受負面影響；一半以上的企業報告稱，該問題是取消或推遲在中國投資的一個原因。過去一年，24%的企業已經將部分供應鏈遷出中國，高於2021年調查的14%。



中國美國商會最新發布調查顯示，58%受訪在華美資企業已下調2022年度營收預期，52%的企業表示在華投資計劃被推遲或已計劃減少投資。



中國歐盟商會9月警告，歐洲企業對中國逐漸失去信心，中國防疫政策缺乏靈活性和執行狀況不一是關鍵因素。中國遲遲不開國門，錯過向海外投資者展現市場潛在的契機，令有意將既有投資或計劃投資轉至其他市場的歐洲企業數目，創下紀錄新高。



官媒《經濟日報》發文指，外資企業遷出中國的情況確實存在，如日本佳能關閉珠海工廠，蘋果公司將iPhone 14部分生產線轉移到印度。不過，對於擁有近50萬戶外資企業的中國來說，上述現象只是個別的、局部的。



針對外商的憂慮，總理李克強多次強調，開放是中國的基本國策，要加力穩定外貿外資。支持保訂單拓市場。強化外貿企業用能、用工、物流等保障，必要時全力予以支持，確保履約。保障產業鏈供應鏈穩定等等。中國商務部亦重申，將會落實各項穩外資政策，擴大招商引資力道，強化與外資企業常態化交流，進一步提升外資服務水準。

撰文：經濟通通訊社記者馬湘琪

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