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【經濟失速】中國全年GDP保5.5%甚難 機構悲觀預測約3%

06/10/2022

　　內地嚴格的「動態清零」防疫政策如何放寬仍前路未明，房地產困局亦加重經濟恢復不確定性，今年第三季GDP將於18日公布，亞開行、高盛、野村等機構及銀行再度下調對中國的經濟增長預測至3%上下，距離中國3月設定的5.5%成長目標愈行愈遠。

 

市場展望四季度GDP同比增速較三季度將小幅上升，增速將達到4.5%-5.5%。(iStock圖片)


瑞銀野村對中國今年GDP最為悲觀

　　封控措施對中國經濟造成了嚴重的經濟損失，多間大行看淡未來經濟增長。當中瑞銀及野村對今年全年GDP增長預測最為悲觀，分別由先前預測的3%及2.8%，降至2.7%。


　　瑞銀在早前的報告中指出，企業盈利下調、動態清零策略和房地產困境，是中國面臨的三個主要不利因素，且政策措施在支持房地產市場方面「不果斷」。


　　惠譽則將今年中國GDP預測由之前的3.7%大幅調低0.9個百分點至2.8%，降幅最大；高盛從3.3%降至3%，花旗亦將預估從3.5%下調至3.3%。

 


嚴格防疫政策或持續到明年上半年

　　由於大行普遍預計嚴格的防疫政策或將維持到明年上半年，並預料在放鬆初期內地新冠個案將激增，導致出行下降及供應鏈潛在受阻，限制經濟活動。因此對2023年的經濟展望亦大幅調低，當中，野村預測由早前的5.1%下調指4.3%，惠譽、高盛將預測下調0.8個百分點至4.5%。

 


　　瑞銀則將明年的GDP預測由5.4%降低至4.6%，該行並表示，目前的預測隱含明年3月內地防疫措施放寬，以及地產銷售回穩的情況。一旦新冠疫情未能平息，相關防疫政策持續至2023年，中國GDP將再度低於目前預測水平。

中國經濟放緩拖累鄰近國家增長

　　除投行外，世界銀行及亞洲開發銀行亦調低預測，亞洲開發銀行(ADB)將中國今年經濟增長預測由5%下調至3.3%，是30多年來首次低於亞洲其他發展中國家。


　　世界銀行將今年中國經濟增長預測由6月份時預測的4.3%降至2.8%。報告還提到，中國經濟拖累了東亞和太平洋地區增長，如不把中國計算在內，全地區經濟料將增長5.3%，遠高於去年的2.6%，其中，越南經濟料增長7.2%，菲律賓增長6.5%，馬來西亞增長6.4%，印尼增長5.1%。世銀經濟學家Aaditya Mattoo指，區域內出現角色轉換，長期帶頭增長的中國正落後於其他經濟體。

地產低迷疊加疫情封控 經濟信心缺失

　　花旗認為，目前對中國經濟的信心缺失可能處於極點。制約因素包括9月以來疫情爆發及封控措施再次打擊出行和服務業、跨地區出行限制要持續到中共二十大結束後的10月底，而且房地產行業持續不振打壓成長前景。


　　惠譽報告指，內地防疫政策持續帶來限制及檢測要求，令消費者在消費上受到嚴重影響，尤其是餐飲和旅行等服務。有調查已反映消費者信心在近數個月創新低，加上內地失業率較年初持續處於高位，特別是青年失業率急劇上升。


　　除防疫政策拖累之外，惠譽指，內地房地產市場由年初已開始低迷，持續時間比原先估計的更長，開工數量及銷售額創新低，更未有任何改善跡象。一些項目因發展商的財務問題受阻，令家庭客戶對預售模式失去信心。由於住房佔內地整體GDP約14%，內房問題更對其他行業有強勁的連鎖影響。


　　前交銀國際研究部主管、現任對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝表示，房地產業增速下降對中國經濟帶來的衝擊，是新能源、半導體等新領域所彌補不了的，目前新的成長點、新的投資方向不明確，未見有新的經濟增長驅動，即使中國政府出招挽救樓市下行預期，但為時已晚，政府應在十年前就著手處理樓市問題。

冀基建消費發力 第四季穩步復甦

　　對於四季度經濟形勢，多位首席經濟學家和首席宏觀分析師接受內媒訪問時普遍認為，展望四季度，GDP同比增速較三季度將小幅上升，增速將達到4.5%-5.5%左右。財政、貨幣政策要緊密配合，形成組合效應，推動經濟企穩向上。


　　東方金誠首席宏觀分析師王青表示，估計三季度GDP增速將在3.8%左右，與正常增長水平還有一定距離。當前外部環境更趨複雜嚴峻，下一步外需對經濟增長的拉動力有可能減弱，這就要求內需及時頂上來。王青預計，四季度GDP增速有可能達4.5%至5.0%，接近正常增長水平。


　　中信證券首席經濟學家明明表示，四季度經濟將延續9月份以來的穩步復甦勢頭，GDP同比增速逐季向上的概率較大。四季度需求端的亮點將集中在投資領域，基礎設施建設將加快形成實物工作量，製造業和服務業設備更新投資有望實現較大增量。投資需求的上升將在一定程度上對沖外需下滑，提振工業生產，工業增加值增速有望向潛在水平回歸。

 

撰文：經濟通通訊社記者吳迪

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