【保衛人仔】機構料第四季人幣續貶至7.45 明年有望回升

2022年已邁入第四季，人民幣兌美元匯率表現一季不如一季，尤在剛剛過去的9月最為動盪，即期人民幣、離岸人民幣接連跌穿「7」算心理關口，其後更一舉跌穿7.1和7.2，分別創下2008年及2010年新低。雖然中國金融監管部門向市場派發定心丸，令人民幣兌美元即期(CNY)在「十一」長假前一日(9月30日)反彈逾1000點至7.09價位，然而隨著美國加息大方向不改，美元持續強勢，人民幣貶值仍在路上。

即期人民幣、離岸人民幣接連跌穿「7」算心理關口，分別創下2008年及2010年新低。(Shutterstock圖片)



展望人民幣第四季，大行對人民幣看法悲觀，其中瑞信最熊看7.45，富瑞看7.4，大摩看7.3。至於明年走勢，大部分機構認為人民幣將止跌回升，截至目前僅大華銀行繼續唱淡，該行最新預期人民幣即期匯率到2023年中將達到7.25，弱於之前預測的7.10。



人行政策未算激進 7.2或是穩定位



看人幣最熊的瑞信經濟學家認為，中國出口前景不斷惡化，加劇了國內需求疲弱的突出問題，預計美元兌離岸人民幣將達到7.35，第四季度交易區間將擴大至7.00-7.45。瑞信表示，中共二十大即將召開，期間預計當局繼續避免「洪水式」刺激。同樣，取消抗疫限制也只能逐步實現，最早也要到2023年才開始放寬，意味著第四季度消費和投資活動可能仍將疲弱。



富瑞外匯策略師Brad Bechtel認為，人民幣兌美元匯率將跌至7.3-7.4水平。人民銀行一直在匯市的周邊進行調整，但程度未算太激進，顯示人行試圖在保持市場有雙向波動同時，盡可能放慢人民幣貶值的腳步。



同樣看貶人民幣的大摩預計，廣義美元指數指數將在2022年底前繼續上漲約5.5%至132水平，料美匯指數(DXY)將達到118左右。該行預計大多數亞洲貨幣將走弱，受人民幣持續貶值的拖累，預計人民幣兌美元匯率至今年年底將達跌至7.3。



巴克萊銀行認為，人民幣兌美元匯率短期內可能追隨美匯指數走勢，到2022年第四季度將進一步跌至7.15。人行可能會試圖將該匯率穩定在2019年最後一次觸及的7.20左右，預計人行將採用更多逆周期工具，尤其是在10月16日中共二十大召開前。



明年人民幣或止跌回升 至年底最牛看6.7



展望2023年走勢，大部分大行認為人民幣將止跌回升。渣打銀行對人民幣看法最樂觀。渣打亞太區金融主管陳銘僑表示，中長期仍看好人民幣前景，受內地防疫措施逐步放寬、人民幣國際化，內地出口需求等因素支持，人民幣明年底有望重上6.7水平。



大摩雖然估計人民幣兌美元於今年第四季跌至7.3水平，不過該行預期中國明年將擺脫清零防疫政策及促進經濟復甦，料人民幣兌美元匯率指數將從明年第二季度開始適度走高。大摩估計人民幣兌美元於明年首季回升至7.2，至明年第二季至第四季預測分別為7.05、6.9及6.75。

展望2023年走勢，大部分大行認為人民幣將止跌回升。(Shutterstock圖片)



瑞銀全球財富管理認為，第四季通脹率可能會明顯回落，聯儲局年底前或開始轉風向。由此預料，人民幣在年底前繼續走弱，但到明年隨著美元見頂預期變得更加堅定，人民幣或會開始升值。



不過，大華銀行繼續唱淡人民幣明年走勢。該行預計，隨著全球風險情緒依然低迷，亞洲貨幣普遍走軟。人民幣兌美元即期匯率到2023年年中將達到7.25，弱於之前預測的7.10。

撰文：經濟通通訊社記者徐曉瑩

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