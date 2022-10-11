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《神州經脈》官媒連環發文撐動態清零　滬指收升未能重上三千關

11/10/2022

　　地緣政治衝突升級、加上防疫政策放寬無期，A股在周一（10日）長假後首日急跌，滬綜指慘失三千，周二（11日）早上滬指上演三千攻防戰先高開0.13%，但在能源、半導體及地產股拉跌下再度探底，低見2953.5點創下今年4月以來新低，不過電池股強勢，加上券商股升幅擴大，滬指半日收升，但到了下午再反覆向下，升幅收窄，最後收升0.19%，報2979.79點。深成指升0.53%，創業板指受電池股拉動，收升1.15%。

 

（資料圖片）


　　假期後資金交投曾一度大增，但在股市走低後，周二再歸於平靜，兩市全日成交5638億元（人民幣．下同），按日大減超過一成。人行周二再進行20億元7天期逆回購操作，中標利率持平2%，周二有620億元逆回購到期，即淨回籠600億元。換言之，國慶假後四日已共收水7430億元。


今日新聞精選


1. 烏克蘭連續第2日遭到俄軍遠程空襲，基輔州、敖德薩州、文尼察州等多地發生爆炸。烏克蘭全國發出防空警報。在連續兩日的空襲中，至少有19人死亡，105人受傷。在北京，外交部發言人毛寧回應表示，中方對當前局勢發展感到擔憂，呼籲相關各方通過對話協商妥善解決分歧。中方願同國際社會一道，繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用。另據外媒報道，英國政府通信總部（GCHQ）主任Jeremy Fleming在倫敦發表演講，指中國政府正在利用其「金融和科學實力」來操縱具有戰略重要性的技術，以控制企業和普通百姓，相關行為對全球安全造成威脅。對此，毛寧周二表示，這些說法毫無事實根據。中國發展金融、科技是為了讓中國人民過上更加美好的生活，不針對誰，更不構成威脅，抱守「中國威脅論」，挑動對立對抗，既損人又害己。


2. 距離二十大不足一周，內地疫情繼續反彈，全國周一新增本土確診及無症狀感染合計2089宗，較上日增近8%，是8月20日來新高。上海周一新增本土新冠肺炎確診病例4宗和無症狀感染者24宗，較上日稍有回落。北京衛健委通報，周一新增13宗本土確診病例和1宗無症狀感染者，均為隔離觀察人員，涉朝陽區、昌平區、通州區和東城區。深圳出現新一輪疫情，測序結果顯示，大多數個案感染毒株為BF.7、BA.2.76和BA.2.2變異株，其中BF.7變異株為深圳首次檢出。官媒《人民日報》連續兩日發表關於疫情防控的評論文章，首篇文章指出，中國當前疫情防控政策符合國情、符合科學，實踐深刻啟示「躺平」沒有出路，堅持就是勝利。第二篇文章稱當前全國疫情仍然呈現出「點多、面廣」的特點，愈是這樣的時候，愈要深刻認識到「動態清零」可持續而且必須堅持，繼續科學精準抓好疫情防控工作。《新華社》亦發表時評文章指出，抗疫還遠未到可以「歇歇腳」「鬆口氣」的時候，強調「動態清零」是現階段基於中國當前疫情形勢的最佳選擇，是綜合社會成本最低的抗疫策略。


3. 俄羅斯周一對烏克蘭發動遠程導彈空襲，歐洲局勢再陷動盪。美元持續走高，美匯指數於紐約尾盤報113.14，小幅上漲0.3%。人民幣中間價止步三連漲，即期匯率（CNY）周二早上大幅高開310點子後迅速向下，盤中低見7.1968，最大跌幅逾500點，全日則跌348點，收報6.1788，終結兩連漲。離岸價盤中更擊穿7.2關。國信證券宏觀固收團隊最新觀點認為，在多空因素交織下，年內人民幣兌美元匯率（CNY）或將呈現「上有頂、下有底」格局，新波動中樞位於7.0附近。人民幣匯率的貶值壓力在年內仍將繼續存在，特別是隨著美歐衰退預期增強，對中國外貿帶來的衝擊可能加劇。此外，國家外匯管理局資本項目管理司10日在外匯局網站刊發題為《持續完善直接投資外匯管理》的文章指出，下一步，外匯局將統籌發展和安全，立足服務實體經濟，繼續完善直接投資外匯管理，穩慎推進股權投資基金跨境投資試點，加強跨境資本流動監測分析和風險防範，支持實體經濟高質量發展，維護國家經濟金融安全。


4. 彭博報道，中駿集團(01966)及世茂集團(00813)旗下企業有逾16億元人民幣信託產品未能按期兌付。據報道引述信託計劃發行人光大信託致產品代銷機構的文件顯示，擔保方之一、中駿集團的子公司廈門中駿未能履行9月底到期的信託產品50%的償還。光大信託已向廈門中駿和另一家擔保方上海世茂建設入稟要求凍結資產，兩家公司銀行帳戶已被法院凍結。該信託計劃名為「鴻泰13號」，資金用於為兩家房企在山東濟南聯合開發的住宅和商業項目，該項目仍在施工和銷售，光大信託將根據項目銷售進度分批次安排償還投資者。此外，周一有消息稱，58集團旗下HBG房產事業群開啟新一輪裁員，涉及北京、上海等地，此次裁員比例超過20%。對此，58集團周二早間對《中新經緯》回應稱，消息不實。截至目前，58集團房產事業群在職員工人數仍在9000人以上。一名不願具名的58集團人士透露，此次裁員重點為安居客和58同城客戶端相關人員，面向C端的策劃、運營、銷售、設計、產品、IT技術等職位均有所涉及。


5. 乘聯會公布，中國9月份廣義乘用車零售銷量同比增加21.2%。9月乘用車生產235.7萬輛，同比增長37.0%，環比增長11.2%，產業鏈保供措施穩見成效。9月新能源乘用車零售銷量達到61.1萬輛，同比增長82.9%，環比增14.7%，1-9月形成趨勢性上升走勢。1-9月新能源乘用車國內零售387.7萬輛，同比增長113.2%。9月新能源乘用車出口4.4萬輛。乘聯會表示，隨著車購稅減半政策實施進入倒計時階段，潛在消費者購車的關注度明顯提升，而車價仍處低位，消費者的購車緊迫性卻不高。車價可能按慣例在10月開始進入促銷收縮期，未來政策退出前的年末銷量持續高漲推動促銷力度進一步縮小，因此10月是購車最佳時機。另據中汽協數據顯示，9月，汽車產銷分別完成267.2萬輛和261萬輛，環比增長11.5%和9.5%，同比分別增長28.1%和25.7%。9月份新能源汽車銷量70.8萬輛，同比增長93.9%；1-9月累計銷量456.7萬輛，同比增長1.1倍。工信部網站公告《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》（第五十九批），特斯拉、比亞迪(01211)(深:002594)、小鵬汽車(09868)部分車型在列。


6. 深圳市發改委發布《深圳市關於促進半導體與集成電路產業高質量發展的若干措施（徵求意見稿）》，提出探索設立市級集成電路產業投資基金，重點支持集成電路產業發展。《徵求意見稿》提出，要實現核心芯片產品突破。重點突破CPU、GPU、DSP、FPGA等高端通用芯片的設計，布局人工智能芯片、邊緣計算芯片等專用芯片的開發。以5G通信產業為牽引，全面突破射頻前端芯片、基帶芯片、光電子芯片等核心芯片。意見稿並提出，支持符合條件的企業通過融資貸款、融資租賃參與項目建設和運營，按照實際貸款或融資部分最高2.5個百分點進行貼息，貼息年限最長不超過5年；支持企業充分利用主板、創業板、科創板等多層次資本市場上市融資發展，按上市掛牌進程分階段給予不超過1500萬元的補助。支持保險機構參與集成電路產業發展，引導保險資金開展股權投資。


7. 人行徵信管理局官網刊發題為《建設覆蓋全社會的徵信體系》的文章指出，下一步，人民銀行將進一步建設完善覆蓋全社會的徵信體系，為經濟社會發展提供高質量徵信服務。一是堅持徵信全覆蓋的建設目標。推動不同領域、不同平台的個人和企業信用信息共享應用，不同徵信系統互聯互通，為每一個經濟主體建立「信用檔案」，滿足經濟社會多層次多樣化的徵信服務需求。二是堅持「徵信為民」理念，保護信息主體合法權益。推動相關法律法規進一步完善，平衡好信用信息合規使用和有效保護的關係，加強行業監管，嚴肅查處濫採、濫用個人信息等違規行為。三是堅持徵信業市場化、法治化、國際化的發展方向。構建多樣化徵信市場、多維度徵信產品、多渠道徵信服務。推動跨境徵信合作，培育具有國際競爭力的徵信機構和信用評級機構，服務國家對外開放戰略。

 

撰文：經濟通中國組

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