《神州經脈》9月通脹數據符預期 「二十大」前滬指周升1.6%

國家統計局公布的最新數據顯示，9月份，全國居民消費價格（CPI）同比上漲2.8%，漲幅較上月擴大0.3個百分點，創2020年4月以來近兩年半新高，符合市場預期。當月，全國工業生產者出廠價格（PPI）同比上漲0.9%，漲幅較上月大幅回落1.4個百分點，為連續第十一個月回落，漲幅創2021年1月以來20個月最低，亦略低於市場預期的漲1%。

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二十大開幕前最後一個交易日，滬深股市隨外圍造好，9月CPI數據提振股市表現。上證綜合指數（滬綜指）高開0.62%後愈升愈有，午後曾經升逾2%，收市仍升1.84%，報3071.99點。深成指飆升2.81%，創業板指更彈3.55%，重上2400關。滬綜指全周累升1.57%。



人行在國慶假後持續收水，周五（14日）再進行20億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，淨回籠560億元。人行在國慶假後六日已共收水9410億元。交投方面，兩市成交8609億元，按日大增18.2%，為一個月高位。值得留意的是外資一改近期頹勢，轉為流入掃貨近75億元。



評級機構惠譽發表最新報告稱，中國二十大確立的首要任務可能對信用產生長期影響。考慮到近年來向其他戰略目標做出的調整，預計經濟改革不會是二十大的焦點。該機構又預計，今年中國經濟增長率放緩至2.8%，2023年經濟增速料為4.5%。此外，國際貨幣基金組織（IMF）駐華首席代表Steven Barnett接受《彭博電視》採訪時表示，中國可能要到明年下半年才會放棄嚴格的動態清零防疫政策，並呼籲中國採取更多貨幣和財政刺激政策來支撐經濟。



今日新聞精選



1. 統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，據測算，在9月份2.8%的CPI同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.8個百分點，新漲價影響約為2.0個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅比上月回落0.2個百分點。從環比看，CPI由上月下降0.1%轉為上漲0.3%。其中，食品價格上漲1.9%，漲幅比上月擴大1.4個百分點，影響CPI上漲約0.35個百分點。非食品價格由上月下降0.3%轉為持平。PPI方面，9月份，國際原油等大宗商品價格繼續下降，國內部分行業需求回升，工業品價格走勢整體下行，但下行態勢趨緩。據測算，在9月份0.9%的PPI同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為1.3個百分點，新漲價影響約為負0.4個百分點。從環比看，PPI下降0.1%，降幅比上月收窄1.1個百分點。其中，生產資料價格下降0.2%，降幅收窄1.4個百分點；生活資料價格由下降0.1%轉為上漲0.1%。分析人士認為，食品價格拉動CPI的回升，PPI則因為油價及其他大宗產品價格下行形成了向下的壓力。整體來看，中國通脹水平仍較低，預料經濟政策不會因通脹發生太大改變。



2. 英國政府向35家英國電信網絡運營商發出法律通告，告知這些運營商必須在2027年底前，從5G公共網絡中移除華為的技術。依照英國國家網絡安全中心的指引，由於美國制裁對華為供應鏈的影響，不再能管控華為產品的安全性。運營商應按原定目標日期將華為從網絡核心中移除，並將接入網絡中的華為設備上限設在35%。不過，英國政府將移除當地5G網絡核心中的華為設備和服務最後期限延後，由原定的2023年1月28日延至2023年12月31日，因英國電信集團BT Group Plc稱如果按照最初確定的最後期限，英國可能發生網絡中斷。英國政府同時將全光纖網路中的華為設備佔比上限35%的要求期限，延後3個月，至2023年10月31日。此前，美國聯邦通訊委員會（FCC）進一步限制華為與中興(00763)在美國開展業務，最新擬禁止兩間公司銷售任何電訊新設備。FCC主席Jessica Rosenworcel發表聲明，稱基於國家安全考慮，上周向其他三名理事提議，禁止向華為與中興發出產品銷售許可，尋求理事們支持有關決定。



3. 美國9月消費者價格指數（CPI）及核心CPI升幅均高於市場預期，支持聯儲局鷹派升息，鞏固美元強勢地位。數據公布後美元一度勁升，不過至紐約尾盤，市場消化CPI數據的影響，美匯指數回落至112.50，跌0.73%。人民幣中間價兩連漲，即期匯率（CNY）周五早上大幅高開418點子，報7.1510，此後升幅一度擴大至逾800點，惟午後升幅全銷，全日跌3點，錄兩連貶，續刷9月29日以來兩周新低。交易員稱，中間價表現有利於市場預期穩定，中共二十大召開在即，人民幣可能整體偏穩，但美指走向仍是關鍵因素，且看市場如何消化美國超預期通脹數據。內地9月CPI同比漲幅創近兩年半新高，但分析師認為這無礙寬鬆政策走向。馬來亞銀行最新觀點則認為，國內疫情蔓延防控依舊嚴格，經濟復甦無法持續，這會持續施壓人民幣，不過短期人民幣仍會在7.0-7.25區間寬幅震盪。隔晚在岸、離岸人民幣對美元匯率雙雙徘徊於7.19的近兩年低位。今年3月以來至今，人民幣匯率下跌幅度超過13%。《上海證券報》引述專家最新表示，人民幣匯率波動加大、彈性增強已是常態，人民幣並不具備中長期貶值的基礎，市場無需對短期波動過度擔憂。



4. 內地疫情略為回落，全國周四（13日）新增本土確診及無症狀感染合計1259宗。上海衛健委通報，周四上海新增本土新冠肺炎確診病例2例和無症狀感染者47例，其中2例無症狀感染者為社會面病例。官方連續第四天捍衛動態清零政策。衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年周四在新聞發布會上表示，疫情防控措施難免會對經濟發展產生影響，但實踐證明中國的防控科學有效。他重申，「動態清零」減少了感染和新冠肺炎的長期危害，保護老年人群並挽救了生命。衛生官員承認，突發封控和強制集中隔離給很多民眾造成了困難。國家疾控局傳防司司雷正龍在周四的發布會上說，疫情防控不能簡單化，不能過大範圍劃定風險區域，不能以「靜默」代替管控。他還要求根據疫情形勢變化進行動態調整，符合解封條件的要及時解封。官員們表示，新冠流行近三年來中國本土累計感染總數100.91萬例，這是當局首次公開披露相關數字。染疫比例約為0.07%。衛生官員還指出，中國死亡5226例，死亡率是美國的1/785。



5. 金地集團(滬:600383)公告稱，已將「15金地01」本息合計約28.40億元全額存入中國證券登記結算有限責任公司指定銀行賬戶。數據顯示，該筆債券償還後，金地於年內已無境內債到期。據金地集團方面透露，剛剛過去的十一黃金周實現銷售額約70億元，創過去三年同期新高。至於陽光城(深:000671)公告，因受宏觀經濟環境、行業環境、融資環境疊加影響，公司流動性出現階段性緊張，公司未能按期足額償付「20陽城04」的回售本金及本年度利息。「20陽城04」將在2022年10月14日開市起停牌。另據內媒早前引述債權人報道，申萬宏源-融創(01918)昆明文旅城資產支持專項計劃第五次應付信託標的債權本息未償付，總計金額約4663.36萬元。該筆ABS成立於2021年7月12日，發行規模23億元人民幣，預期到期日2033年1月30日，借款人為昆明融創城投資有限公司，承銷商/管理人為申萬宏源證券有限公司。



6. 據《中國證券報》不完全統計，截至目前，已有近20個地區披露了10月或四季度地方債發行計劃，其中計劃於10月發行的新增專項債逾3000億元。專家認為，為進一步穩住經濟大盤，包括專項債在內的積極財政政策將持續發力。今年四季度有望提前下達部分明年新增專項債額度，盡快形成實物工作量，拉動基建投資，助力穩增長。Wind數據顯示，今年前三季度，新增專項債發行超過3.54萬億元，其中上半年發行3.41萬億元，6月發行規模超過1萬億元，隨後7月、8月、9月發行規模均為數百億元。根據國務院常務會議部署，5000多億元專項債地方結存限額將在10月底前發行完畢。對於明年新增專項債部分限額下達時點，植信投資研究院高級研究員王運金認為，各省明年專項債項目儲備與申報工作近期已陸續開展，11月下達明年新增專項債部分限額的可能性更大。近幾年提前下達新增專項債額度均超過1萬億元。王運金預計，今年提前下達的2023年新增專項債額度在1.4至1.8萬億元。東方金誠首席宏觀分析師王青預計，新增專項債部分限額提前下達時點將在今年年底前，規模為1.46萬億元。



7. 人民銀行行長易綱13日晚間線上出席二十國集團財長和央行行長會議。他在會上表示，中國物價水平基本穩定，將加大穩健貨幣政策實施力度，為實體經濟提供更有力支持。具體包括將重點發力支持基礎設施建設，支持金融機構發放製造業等重點領域設備更新改造貸款，同時推動「保交樓」專項借款加快落地使用，促進房地產市場平穩健康發展。易綱並對G20債務處置共同框架的落實進展表示歡迎，表示中方將繼續與各方共同做好落實工作，私人部門債權人應按可比方式參與，並歡迎IMF關於在支付領域建立新的全球公共基礎設施、增強國際貨幣體系韌性的提議。他並感謝各方支持人民銀行牽頭制定G20關於金融支持高碳行業有序轉型的政策框架以及《2022年G20可持續金融報告》，期待繼續與各方推進G20可持續金融工作。此外，財政部部長劉昆以視像方式出席二十國集團（G20）財長和央行行長會議時指出，中國將堅持穩中求進，推動有關政策措施落地，為世界經濟復甦提供強大動能和更廣闊的市場機會。

撰文：經濟通中國組

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