《神州經脈》MLF等價等量續做 滬指低開高走 人幣再穿7.2

中共二十大召開，中共中央總書記習近平宣讀任內第二份工作報告。習近平總結過去十年來，經歷了三件大事：一是迎來中國共產黨成立一百周年，二是中國特色社會主義進入新時代，三是完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標。報告又為中國步入第二個百年目標定調開篇，提出以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

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投資者消化二十大傳遞的積極政策訊號，軍工、科技股逆市走強，帶動A股先跌後回穩。滬深股市周一（17日）早上低開，午後齊齊翻紅，滬綜指收市轉升0.42%，報3084.94點。深成指低開0.56%，收市升0.36%。個股漲多跌少，醫療、新冠檢測、軍工股造好，煤炭、石油股走低。



二十大期間，人行加強政策維穩力度，周一等量續做10月到期的中期借貸便利（MLF）5000億元（人民幣．下同），同時進行20億元7天期逆回購，全口徑計，淨回籠190億元。交投方面，兩市成交8073億元，按日少6.2%。值得留意的是外資再次轉為流出，陸股通淨流出44.25億元。



瑞銀投資銀行整理二十大會議報告，瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤預計，從明年二季度開始政策支援持續加碼，同時維持對2022年和2023年全年GDP增速預測為2.7%和4.6%。花旗認為，2023年可能是重新聚焦經濟發展的一年，未來幾個月當局可能會為退出「動態清零」做準備，並且可能在明年看到政策更深遠地偏離「動態清零」。



今日新聞精選



1. 中共二十大新聞中心舉行首場記者招待會，國家發改委副主任趙辰昕表示，國內外有一些聲音，認為「以國內大循環為主體」，就意味著中國要在對外開放上進行大幅收縮，甚至講要搞自給自足的經濟。這種理解是錯誤的。習近平總書記多次強調，構建新發展格局是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環。將堅定不移著力暢通國民經濟循環，堅定實施擴大內需戰略，持續深化改革破除體制機制障礙，加快建設更高水平開放型經濟新體制，促進國內國際循環順暢聯通。就中美商會、中歐商會表示外國企業高管無法前往中國，影響在華投資熱情，趙辰昕表示，對外開放是中國的基本國策和鮮明的標識，中國擴大高水平開放的決心不會變，同世界分享發展機遇的決心不會變，朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展的決心也不會變。他稱，當前中國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，吸引外資也面臨新的形勢。將和有關方面一起推進高水平對外開放，加大吸引外資的政策力度，更好地發揮外資促進高質量發展，暢通國內國際雙循環的積極的作用。趙辰昕又強調，要避免疫情防控簡單化、一刀切和層層加碼，確保企業正常生產經營。



2. 據美國政治新聞網站《政治報》報道，中國官員正迴避和美方商討中美兩國元首在G20峰會期間舉行面對面會晤的商談。在北京，外交部發言人汪文斌表示，「我相信你也應該註意到，美方已表示你所說到的這條消息不屬實。」《政治報》早前引述知情人士稱，中國官員不與制定議程的美國官員接觸，此舉可能導致中美首腦會談無法實現。內文稱，拜登稱美國會在解放軍犯台時保衛台灣島的言論，以及美國就晶片科技出口實行管制等舉措激怒中國，導致北京有意退出安排會面。中國大使館未有即時回應提問，而白宮否認在安排「習拜會」的談判上有任何問題。美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人沃森稱，報道是100%錯的。她稱兩人已派出他們的團隊來研究這次會議。她稱現時不會就會面時間或地點作出評論。



3. 今年前9個月，中國主要國有銀行貸款發放量激增。六大行前三季度合計投放貸款超過9萬億元。工行、農行、中行、建行、交行五大國有銀行齊發公告，披露了今年金融支持實體經濟和今年前三季度信貸投放情況，其中，前三季度工行的境內人民幣貸款餘額比上年末淨增加2.2萬億元，基建領域貸款餘額比上年末增加逾6400億元；建行截止9月末人民幣貸款近20萬億元，人民幣貸款較上年末增加2.1萬億元；農行在前三季度新增人民幣各項貸款2.2萬億元；中行客戶貸款較年初增加1.69萬億元；交行境內人民幣各項貸款較上年末增加6444億元。在此之前的10月10日，同為國有銀行的郵儲銀行已率先發布了《持續服務實體經濟、提高經營質效的公告》。公告顯示，前三季度，郵儲銀行客戶貸款總額超過7萬億元，較上年末增長超過10%，增量創歷史同期新高。按照往年慣例，A股上市銀行一般在10月下旬披露三季度報告。此次大行齊發公告，提前「預告」了前三季度部分貸款指標情況。



4. 國家發改委副主任趙辰昕表示，大灣區建設實施五年來，取得了明顯成效，在此過程中，始終把支持香港、澳門作為重要著力點，不斷優化提升中心城市功能。站在新的發展起點上，將以橫琴、前海和南沙、河套等重大合作平台為引領，加快推動大灣區國際科創中心建設，完善大灣區國際科創中心「兩廊」、「兩點」架構體系，有序推進大灣區市場一體化發展，優化提升世界級機場群、港口群功能，加強公共服務領域共建共享，將大灣區打造成為國際一流灣區和高質量發展典範。全力支持香港、澳門深度參與大灣區建設，鞏固國際競爭優勢，讓香港、澳門從國家發展大局中獲得更加廣闊的發展空間和源源不斷的發展動力。趙辰昕又指，京津冀協同發展頂層設計已經完成，各項工作順利推進，北京非首都功能正在有序疏解，雄安新區累計完成投資超過4000億元人民幣，北京城市副中心每年投資超千億元人民幣。



5. 中國證監會上周五（14日）發布公告，就修訂《上市公司股份回購規則》公開徵求意見。修訂內容包括放寬新上市公司回購實施條件，將新上市公司的回購實施條件，由「上市滿一年」調整為「上市滿六個月」。優化上市公司回購條件，將上市公司為維護公司價值及股東權益所必需的回購觸發條件之一，由「連續20個交易日內公司股票收盤價格跌幅累計達到30%」調整為「連續20個交易日內公司股票收盤價格跌幅累計達到25%」。新規同時擬進一步明確回購與再融資交叉時的限制區間，優化禁止回購窗口期的規定。上交所於同日發布消息稱，科創板股票做市交易業務已準備就緒。此外，銀保監近日修訂發布《企業集團財務公司管理辦法》，明確外資跨國集團可直接發起設立外資財務公司為其在中國境內的成員單位提供金融服務，落實對外開放政策要求。同時優化和增加財務公司承兌匯票、集團外負債、貸款比例等監管指標，引導財務公司儲備足夠的流動性資產，嚴格控制對外業務總額等。



6. 內地疫情繼續回落，全國周日（16日）新增本土確診及無症狀感染合計716宗，較上日少一成半。上海過去一日新增32宗無症狀感染。多地傳出靜默管理，其中寧波北崙區宣布自14日起靜默管理三日，重點風險區域採取足不出戶管控措施，實施第1、2、3、5、7天核酸檢測。由於疫情影響，寧波北侖至舟山客渡運所有客船全部停航。北侖港是中國最大的礦港和大型的石化港口，是寧波舟山港主要港區，港區的20萬噸級卸礦泊位是內地最大的散貨裝卸泊位。今年年初，寧波北崙區防疫封鎖期間，船隻轉赴上海、廈門或天津。8月，寧波梅山碼頭因發現新冠陽性病例，停運一周後被迫關閉，影響全球航運。另據內媒報道，天津18日在將繼續在全市範圍內開展核酸檢測，為一周時間內當地第四次全員核酸。中共中央總書記習近平在二十大開幕式上做報告指，面對突如其來的新冠疫情，堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，最大限度保護人民生命安全和健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。



7. 恒大集團(03333)旗下恒大地產的債券持有人批准該公司將10月19日到期的人民幣債券利息延期6個月支付的建議，這是近期該集團第四筆債券獲得展期。根據公告，會議審議通過了《關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案》和《關於調整「20恒大05」債券利息兌付安排的議案》。恒大地產擬將「20恒大05」債券於2021年10月19日至2022年10月18日期間的利息支付時間，調整至2023年4月19日完成支付。「20恒大05」於2020年10月19日完成發行，發行規模21億元，票面利率5.8%，債券期限5年，附第3年末發行人票面利率選擇權及投資者回售選擇權。此前，恒大地產集團發行的「15恒大03」、「20恒大02」、「21恒大01」均已獲得展期，加上該筆債券，恒大地產集團近期成功展期了四筆債券。



8. 在聯儲局的鷹派政策和國際局勢動盪等因素下，美元續成避風港。美匯指數上周五紐約尾盤上漲0.82%，至113.29，周線升0.43%。人民幣中間價小幅下調，止步兩連升；即期匯率（CNY）周一早上高開331點子，此後情勢急轉直下，最終收跌119點，報7.2050，錄三連貶，收盤價創9月28日以來近三周新低。交易員稱，中間價連續持穩在7.11一線，或有意錨定近期交易區間下限在7.25附近，本周正值中共二十大會議召開，中間價表現料有利於維穩市場預期。他們並表示，短期美元指數也是關鍵指引，同時關注周二（18日）將公布的中國三季度經濟數據。中金公司報告認為，考慮到近期匯率的彈性有所增加，預計本周人民幣匯率區間或為7.10-7.25。此外，人民銀行調查統計司前司長盛松成預料，年底前人民幣匯率會在7.0-7.3之間徘徊。值得關注的是，據《路透》引述多位消息人士表示，數家中國國有大行通過掉期市場吸納美元，助力支撐人民幣即期匯價。早盤一年期美元/人民幣掉期下破數道關口並觸及負2450點，創2008年7月以來新低。

撰文：經濟通中國組

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