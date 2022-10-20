《神州經脈》傳內地縮檢疫期 LPR維持不變 滬指續跌外資再走

滬深股市周四（20日）三連跌，中概股隔晚暴跌，A股周四早上受壓再跌，汽車零件、電池、煤炭等板塊拖累滬綜指跌超過1%，低見3013.69點，但中午突然傳出內地考慮放寬入境旅客隔離至「2+5」，兩地股市應聲造好，滬綜指急轉升，曾高見3070.26點，不過高位遇阻力，收市仍跌0.31%，報3035.05點，連跌第三日。深成指跌0.56%，創業板指仍跌1%。

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外電引述消息報道，內地官員正討論是否放寬對入境旅客的檢疫措施，由目前的「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」縮短至「2+5」，預計具體情況很快便會公布，以免因嚴格的「清零政策」阻礙了與國際間的交往。不過，國家衞健委暫未回應上述消息。知情人士表示，放寬檢疫措施需得到高級領導人批准，因此仍可能有改動，或最終維持現狀。



個股總體跌多漲少，兩市全日成交7963億元（人民幣．下同），按日增加5%。在外圍市場頹勢以及人民幣走弱等壓力下，外資延續近期的流出態勢，周四循陸股通流出62.23億元，二十大召開以來連續第四日錄資金外流，淨流出總額超過200億元。



人民銀行公布，10月一年期貸款市場報價利率（LPR）為3.65%，五年期以上LPR為4.3%，均維持不變。此外，中共二十大召開期間，國家統計局罕見推遲公布三季度GDP等多項數據，外界關注疫情反覆下中國的經濟增速。內地著名經濟學家、上海財經大學校長劉元春認為，在管控好疫情的基礎上，中國經濟常態化恢復到5%左右的增長速度，應該沒問題。



今日新聞精選



1. 據《彭博》引述消息報道，中國政府正考慮放寬對入境旅客隔離限制，由原先「7+3」，改為「2+5」，即指2天閉環防疫集中隔離、5天居家自我健康監測。報道指，方案或很快被列入新一版新型冠狀病毒肺炎診療方案，但目前尚不清楚對於居家隔離期間將有那些限制，以及對在本地沒有固定居所的外國人來說該方案如何實現。報道引述其中一位知情人士指，計劃仍存有變數，並有待高層首肯。在北京，外交部發言人汪文斌表示，當前全球新冠疫情仍處於高位流行態勢，同時病毒持續變異，為疫情發展走勢帶來很大不確定性。中國政府始終堅持人民至上、生命至上的理念，堅持外防輸入、內防反彈總策略及動態清零總方針，堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，因時因勢優化防控政策措施，科學精準做好各項防控工作，保障人民生命安全和身體健康。內地周三（19日）新冠本土確診及無症狀感染807宗，較上日略少3.2%。此外，中國生物官微公布，近日，國藥集團中國生物武漢生物製品研究所成功從感染患者臨床樣本中分離出猴痘病毒毒株，並開始疫苗藥物相關工作研究。



2. 美國收緊對華半導體出口限制，並將芯片製造商長江存儲（YMTC）等31家中國列入「未經核實清單」。據外電報道，中國工信部與主要的半導體公司過去一周召開了一系列緊急會議，尋求評估美方的限制措施所造成的傷害，並承諾對這個關鍵部門的支持。《彭博》報道指出，自從拜登政府公布遏制中國科技的最新措施以來，工信部召集了中國長江存儲和中科曙光(滬:603019)等企業高管參加閉門會議。報道引述消息人士稱，工信部官員似乎對前路亦不確定。雖然官員沒有暗示採取反制措施，但強調國內科技市場將為受影響的公司繼續運營提供足夠的需求。據一位消息人士透露，長江存儲警告工信部，其未來可能陷入危險之中。而該公司是中國進入尖端晶片製造領域的最大希望之一。



3. 中共二十大新聞中心第四場記者招待會周四召開，外交部官員介紹工作成果。20國集團領導人第十七次峰會下月15日至16日在印度尼西亞巴厘島舉行，對於中方領導人與會的消息，外交部黨委委員、副部長馬朝旭表示，將適時發布。馬朝旭又指，面對外部遏制打壓和無理干涉，我們開展了針鋒相對、堅定有力的鬥爭，連續拿下台灣當局9個所謂「邦交國」有力阻遏外部勢力干預香港事務，連續挫敗反華勢力對中國進行攻擊抹黑，捍衛了國家利益和民族尊嚴。我們有力回擊佩洛西竄台等倒行逆施，堅決反對任何「台獨」行徑，堅決遏制外部勢力干涉，進一步鞏固一個中國的國際共識。馬朝旭表示，二十大報告指出，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，強調要準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。



4. 在內地房地產業依舊步履維艱之際，官媒《中國證券報》周四報道，近期多地完成2022年第三輪集中供地，流拍率明顯降低，上市房企拿地積極性有所提升。業內人士表示，受去年低基數影響，四季度土地市場成交額或同比回升。以天津最新完成的第三輪土拍舉例，本次供地共推出17宗建設用地全部成交，土地出讓金合計98.98億元，16宗地塊底價成交。其中有六宗為此前流拍過的地塊。報道引述中指研究院天津公司研究副總監田文剛表示，本次土拍天津首次採用預申請方式，一定程度上避免出讓地塊出現流拍、終止等情況，提高了掛牌出讓的效率。此外，天津出台了一系列政策，抬升市場預期，也提振了開發商拿地動力。業內人士指，展望四季度，當前多地採用「少而優」的供應方式預計將持續。受去年低基數影響，四季度土地市場成交額或同比回升。此外，貝殼研究院發布數據顯示，2022年10月貝殼研究院監測的103個重點城市主流首套房貸利率為4.12%，較上月下降3個基點，二套利率為4.91%，與上月持平。三四線城市房貸利率同比降幅最大，首二套利率同比降幅分別為169BP和116BP。



5. 隨著電動汽車的發展推升車用晶片需求，最近又遭遇美國的晶片出口管制，中國的地下晶片市場因短缺情況惡化而更顯蓬勃，其國內汽車製造商都試圖透過此介於合法和非法的模糊管道取得晶片。據《彭博》報道，美國祭出新出口管制措施後，中國晶片短缺進一步惡化，地下交易猖獗。許多中國車廠被迫向非法的經銷商購買舊型或二手晶片，不合格晶片已進入汽車供應鏈中，使得汽車的品質和安全陷入危險。匿名的中間人透露，三家有在美國上市的中國電動車品牌－蔚來(09866)、理想(02015)和小鵬(09868)，都試圖透過未獲授權的中間商取得晶片。事實上，除了有自產晶片的比亞迪(01211)(深:002594)之外，幾乎所有中國汽車製造商都嘗試就由地下市場購買晶片。在全球光刻機市場佔主導地位的荷蘭ASML發表第三季財報，CEO溫彼得表示，中國大陸地區第三季度營收佔全球市場15%，而預計有三分之一的未交付中國訂單將受到美國出口管制影響，換言之美國出口禁令將影響公司5%的未交付訂單。中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹上周表示，近期的美國制裁引發市場新一輪恐慌，初階和高階晶片供給都陷入中斷，晶片的經銷管道和價格都呈現混亂。投機份子把握晶片短缺的機會，拉抬關鍵電路零件的價格。



6. 美國聯儲局官員繼續釋放鷹派訊號，鞏固美元強勢，周三紐約尾盤美匯指數上漲0.68%，至112.89。美元走強和美債利率飆升令人民幣匯率承壓，周三2年期和5年期美債利率均升至15年高點。離岸人民幣連續第二天回落，盤中一度下跌0.7%至1美元兌7.2744元，觸及2010年8月離岸人民幣啟動交易以來的最低點。人民幣中間價兩連貶至逾28個月新低，即期匯率（CNY）周四早上勉強高開42點，此後迅速倒跌，全日貶135點，收報7.2377，錄兩連跌，收盤價刷9月28日以來三周最低。交易員稱，美債收益率上行提振美元走勢，人民幣隨非美貨幣承壓下跌，短期可能測試前期創下的逾14年半低點7.2521元並進一步接近交易區間下限。他們並表示，儘管周四官方中間價突破此前連續多日維持的窄幅區間，但仍有很強過濾，表明監管繼續釋放穩定訊號；不過目前離、在岸價差明顯擴大，表明市場看貶預期仍較強。大摩最新報告認為，年底美元兌人民幣匯率將在7.3，並指出近期市場投資者對於中國疫情防控政策前景可能過於悲觀。



7. 針對近期生豬價格持續高位運行的情況，國家發改委價格司加強與部分大型生豬養殖企業溝通協調，研究共同做好生豬市場保供穩價工作。發改委價格司建議大型養殖企業保持正常出欄節奏、順勢出欄育肥豬，促進生豬價格穩定和市場平穩運行；要求企業不得故意壓欄抬價，更不得串通漲價。發改委表示，高度關注生豬市場價格變化，將會同有關部門繼續緊盯市場動態，持續投放中央豬肉儲備，並指導各地加大力度同步投放地方豬肉儲備；加強市場監管，嚴厲打擊捏造散布漲價信息、哄抬價格等違法違規行為，維護正常市場秩序，促進行業長期健康發展。大型養殖企業一致認為，當前生豬價格已處於歷史較高水平，盲目壓欄和二次育肥會造成市場價格大起大落，不利於行業長遠發展。相關企業表示，將積極承擔社會責任，帶頭做好生豬市場保供穩價工作，及時出欄育肥豬，必要時適當加快出欄節奏，增加市場供應。

撰文：經濟通中國組

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