【二十大】「兩個確立」「兩個維護」入黨章 堅決反對台獨

中共二十大22日閉幕,大會選舉產生第二十屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。大會還通過了關於十九屆中央委員會報告的決議,關於十九屆中央紀律檢查委員會工作報告的決議,關於《中國共產黨章程(修正案)》的決議。

大會決定將「兩個確立」「兩個維護」寫入黨章。去年的中共十九屆六中全會明確提出「兩個確立」,及「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位,確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。「兩個維護」則指「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位,堅決維護黨中央權威和集中統一領導」。



堅定不移貫徹「一個國家 兩種制度」的方針



閉幕會上宣讀黨章修正案時,在有關涉港台部分寫入了全面準確堅定不移貫徹「一個國家,兩種制度」的方針,堅決反對和遏制台獨。大會同意,把堅持政治建軍,改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍,把人民軍隊建設成為世界一流軍隊,全面準確堅定不移貫徹「一個國家,兩種制度」的方針,堅決反對和遏制台獨,弘揚和平、發展、公平、正義、民主自由的全人類共同價值,推動建設持久和平,普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗等世界的內容寫入黨章。充實這些內容,有利於堅持走中國特色強軍之路,有利於推動「一國兩制」實踐行穩致遠、推進祖國統一,有利於推進構建人類命運共同體,引領人類進步潮流。



新華社twitter發稿:胡錦濤身體不適 離場休息

閉幕會上在席的前中共總書記胡錦濤中途離開惹外媒關注,官方《新華社》當天晚上十時許在twitter發稿,稱胡錦濤是因為身體不適,所以離場休息,新華社記者了解到,胡錦濤最近正在療養,但仍堅持出席二十大閉幕,在會議期間他感到不適,「他的工作人員(his staff)」出於他的健康考慮,「陪伴(accompanied)」胡錦濤到附近的房間休息,「現在他好多了(Now, he is much better)」。

