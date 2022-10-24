《神州經脈》經濟數據見回暖 樓價指數跌幅擴 股匯齊插外資逃

中共新一屆中央政治局常委會名單上周日（23日）揭盅，中央經濟決策班子料將重組，儘管中國經濟數據表現不弱，第三季GDP同比增3.9%，優於預期，惟市場信心疲弱，出現恐慌性拋貨，外資午後加速流出，投資者正試圖評估中共最高領導層變動對市場的潛在影響。疲軟的消費數據重創消費板塊，白酒、保險、旅遊、教育等板塊跌幅居前。滬深股市全日向下尋底，滬綜指以接近全日最低位收市，插2.02%，報2977.56點，是10月12日以來再次失三千關。深成指同樣愈跌愈深，收市跌2.05%，創業板指瀉2.43%。

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大跌市下交投活躍，兩市全日成交8810億元（人民幣．下同），按日大增23.7%，是9月15日以來新高。外資信心受打擊加速流出，周一（24日）循陸股通流出179.12億元，創互聯互通機制開通以來新高。人民幣即期早盤刷新近15年新低，中間價創近29個月低。



中國三季度經濟穩守，第三季GDP同比增3.9%，優於預期的增3.4%。前三季GDP同比增長3%，比上半年加快0.5個百分點。9月工業加速回暖，規模以上工業增加值同比增6.3%，優於預期的增4.5%，投資持穩，首9月全國固定資產投資同比增長5.9%，略低預期的增6%，比1-8月份加快0.1個百分點。不過，消費受疫情衝擊依然疲弱，9月社會消費品零售總額同比增長2.5%，遜預期的增3.3%，比上月減慢2.9個百分點。



今日新聞精選



1. 海關總署公布，以美元計，9月中國進出口同比增3.4%。其中，出口總值3227.6億美元，同比增5.7%，增速較上月回落1.4個百分點，創五個月新低，仍顯著高於市場預期的增4.1%；進口總值2380.1億美元，同比增0.3%，增速與上月持平，但遜於市場預期的增1%。9月貿易順差847.4億美元，亦高於市場預期的810億美元。今年1-9月，中國進出口總值同比增8.7%。其中，出口同比增12.5%，進口同比增4.1%。首三季貿易順差6451.5億美元。今年1-9月，中國以美元計價對俄羅斯出口同比增長10.3%，自俄進口增長51.6%，較1-8月均進一步上升，前8月分別8.5%和50.7%。《路透》根據海關數據測算顯示，1-9月中國對俄羅斯貿易逆差316.01億美元；9月單月為逆差26.57億美元。數據並顯示，1-9月中國以美元計價自美國出口同比增長8.9%，對美進口增長0.5%。測算顯示，1-9月中國對美國貿易順差3154.12億美元；9月單月為順差360.73億美元。



2. 美匯指數上周五（21日）紐約尾盤挫0.87%，至111.89，周線跌1.3%。有「聯儲局傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos透露，雖然聯儲局料在下月加息75個基點，但對於12月是否應該放緩加息步伐存在分歧。人民幣中間價跌至近29個月低，即期匯率（CNY）周一早上低開6點子，午後跌勢加劇，全日貶116點，收報7.2610，錄四連跌，收盤價創2008年1月11日近十五年新低。交易員表示，中共二十大落幕，市場重新關注經濟基本面表現，內地三季度經濟數據好於預期，但消費復甦仍偏慢，股市承壓，人民幣也表現不佳，短期或仍有可能測試波動區間下限。中金外匯團隊認為，考慮到內外環境的不確定性仍然較多，人民幣匯率將會在一個較寬的區間內雙向波動，預計本周人民幣匯率區間或為7.15-7.30。人行公布，9月末人行口徑外匯佔款餘額213127.04億元，當月外匯佔款減少30.64億元，為連續第六個月錄得下跌，且降幅較8月繼續擴大。此外，國家外匯局表示，2022年以來，企業利用外匯衍生產品管理匯率風險的規模已突破1.1萬億美元，企業套保比率提升至26%，匯率避險首辦戶超過2.9萬家，中小微企業使用外匯衍生品的比例進一步上升。



3. 統計局公布9月70個大中城市商品住宅價格銷售情況。《路透》根據數據測算，9月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅繼續擴至1.5%，幅度續創2015年8月以來最大，且為連續第五個月下跌；9月環比下跌0.2%，跌幅較上月略收窄。經測算，9月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有15個（上月為19個）；持平一個（上月一個）；下跌54個（上月50個）。統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，9月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數增加，各線城市商品住宅銷售價格環比下降或持平，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅一落一升、二三線城市降幅擴大。此外，統計局數據顯示，1-9月份，商品房銷售額99380億元，下降26.3%，降幅較1-8月收窄1.6個百分點；其中住宅銷售額下降28.6%，降幅亦較1-8月收窄1.7個百分點。房地產開發投資同比降幅進一步擴大，今年前9月，全國房地產開發投資103559億元，同比下降8%；降幅較1-8月續擴大0.3個百分點。



4. 國家統計局公布，9月份，全國城鎮調查失業率為5.5%，比上月上升0.2個百分點。前三季度，全國城鎮調查失業率平均為5.6%，其中三季度平均為5.4%，比二季度下降0.4個百分點。國家統計局在新聞稿解讀指出，三季度經濟恢復向好，明顯好於二季度，生產需求持續改善，就業物價總體穩定，民生保障有力有效，總體運行在合理區間。下階段，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，繼續做好「六穩」「六保」工作，狠抓相關政策落實見效，充分釋放政策效能，著力保市場主體穩就業穩物價，擴大有效需求，推改革激活力，鞏固經濟恢復發展基礎，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，青年人失業問題需時調整，又認為防疫政策必須調整至令社會復常，失業率才有望降至5%以下。



5. 美國納斯達克（Nasdaq）據報已經停止至少4家小型中國企業的首次公開發行（IPO）準備工作，同時對這類企業掛牌上市後的股價短暫飆升進行調查。《路透》引述律師和銀行界人士報道指，納斯達克在這類中資企業股價飆升之際採取行動，這些企業通過IPO籌集小量資金，通常是5000萬美元或更少，其股票在上市時漲幅高達20倍，然後在幾天後下挫，令勇於投機仙股的投資者損手。據報，美方認為這些中資企業新股股價短暫上升是少數海外投資者造成的，他們隱藏身份，搶購發行的多數股票，營造出一上市就受到追捧的感覺。美國證券交易委員會（SEC）和其他美國金融監管機構尚未宣布成功起訴這種拉高出貨的案例，因為中企與其海外銀行家迄今為止一直在有效地秘密實施這些計劃。報道又引述律師稱，已被納斯達克告知不許進行某些IPO，直到他們完成調查今年早前某些中國企業上市發行方的反常交易活動為止。



6. 新一屆中央政治局常委會繼續由習近平擔任總書記，其他常委包括留任的王滬寧、趙樂際，新加入的有李強、蔡奇、丁薛祥、李希。外界認為中央經濟決策班子勢必重組，李強有望在明年3月接替李克強出任國務院總理、中證監主席易會滿晉升中央委員，可能成為人行行長人選，而曾經擔任人行副行長、53歲的殷勇亦可能是人行行長接替人選；64歲的現任人行行長易綱沒有被任命為中共新一屆中央委員會的正式委員或候補委員，意味他幾乎肯定不再連任。發改委主任何立峰連任中央委員，可能接替劉鶴擔任中央經濟主管。此外，二十大報告首次提出要「規範財富積累機制」。有分析認為，中央可能在醞釀一項對富人增稅的計劃。匯豐銀行發布報告認為，中共二十大後中國政府可能會尋求更多的具體措施，以幫助鞏固經濟復甦，並努力實現其「全面建成小康社會」的目標。即將召開的中央經濟工作會議和全國金融工作會議預計將宣布主要的經濟政策方向。



7. 內地上周日新冠本土確診及無症狀感染增至924宗，較上日增13.1%。本土新增陽性病例中，持續居首的新疆為135宗。二十大上周六（22日）閉幕，上周日舉辦常委見面會，為確保見面會順利進行，北京近日升級多項防疫措施。其中多條巴士路線停運，與疫情相關的市民持續居家隔離。同時嚴格控制人員進京，北京市衛健委重申，進京者應主動申報，嚴格檢查核酸證明。廣東上周日新增本土確診病例23宗；新增本土無症狀感染者70宗。其中廣州合計新增陽性69宗，較上日的57宗增逾兩成。廣州市海珠區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室在24日4時許發布通告稱，從10月24日5時至10月26日24時，全區中小學階段學校、幼兒園暫停返校及線下教學；餐飲服務單位（含飲品店、小吃店、早餐店等）暫停堂食。上海衛健委通報，上周日上海新增本土新冠肺炎確診病例1宗和無症狀感染者11宗，均在隔離管控中發現。



8. 海南省周一表示，計劃於10月擇機在香港簿記建檔發行至多50億元離岸地方政府債券，並在香港交易所掛牌上市，期限包括2/3/5年。本次是海南省首次在境外發行地方債券，其中兩年期為藍色債券，三年和五年期為可持續發展債券，募集資金將投向海洋經濟及海洋保護項目等。此外，東方財富數據統計顯示，截至10月23日，今年以來發行新增專項債3.69萬億元（含部分2021年結轉額度）。按照安排，2022年安排新增專項債限額3.65萬億元。其中用於項目建設的額度3.45萬億元。在此基礎上又安排了5000多億元專項債結存限額，要求各地要在10月底前發行完畢。在中誠信國際研究院副院長袁海霞看來，5000多億元專項債結存額度及下一年度的提前下達限額理論上或可撬動約3萬億元基建投資，支撐年內及明年初經濟增長，但仍需關注疫情及季節性因素擾動。分析認為，專項債結存限額對基建投資、GDP以及社會融資規模都有拉動作用，預計可拉動今年GDP增速1個百分點左右。

撰文：經濟通中國組

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