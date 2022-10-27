《神州經脈》中美放風謀相處 首三季FDI增速緩 滬指難登三千

中概股連續第二日反彈，並創下五個月來最大單日升幅，人民幣匯價企穩，滬深股市周四（27日）早上高開，滬綜指一度收復三千，但白酒股很快由升轉跌，且午後愈踩愈深，拖累滬指倒跌，全日收跌0.55%，報2982.9點，反映三千關遇強阻力；電池等科技概念股亦捱沽，深成指全日跌0.63%，創業板指更挫1.5%。

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資金循陸股通淨流入9.59億元（人民幣．下同），連續三日淨流入；人民銀行四日淨投放高達7520億元，兩市全日成交9239億元，按日增1.1%，創兩個月新高。



截至周三（26日），全國已有13個省份公布前三季度地區生產總值，分別是四川、福建、湖北、湖南、上海、北京、江西、重慶、廣西、山西、內蒙古、天津、海南。其中，在能源需求擴大的背景下，能源大省山西前三季度GDP增速達到5.3%，暫時領跑全國。雖然上海、北京兩大城市三季度GDP增速均跑輸全國，但從經濟總量上來看，上海前三季度GDP實現3.1萬億元人民幣，超過北京的2.99萬億元人民幣，重新奪回經濟第一城寶座。



今日新聞精選



1. 美國總統拜登與軍方高層開會時表示，美國不尋求與中國衝突，並認為中共總書記習近平亦知道這一點。拜登重申，美國可以亦必須負責任地管理與中國日益激烈的競爭，保持美國的軍事優勢，但不需要衝突。在北京，國家主席習近平向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信稱，中方願同美方一道努力，相互尊重，和平共處，合作共贏，找到新時代中美正確相處之道。《央視新聞》周四引述賀信表示，中美加強溝通和合作，有助於推動世界增加穩定性和確定性，有助於推動世界和平與發展。不過，中國國防部新聞發言人譚克非周四回應稱，中方願與美開展兩軍之間的溝通，但對發展兩軍關係是「有原則、有底線」的。當前兩軍關係面臨的嚴重困難，責任完全在美方。美方如果有意加強中美軍事溝通，就應言行一致、展現誠意，消除影響兩軍關係的消極因素。此外，譚克非敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，中國人民解放軍密切關注台海形勢，將繼續採取有力措施，堅定捍衛國家主權和安全利益。



2. 商務部發布，1-9月，全國實際使用外資金額（FDI）10037.6億元人民幣，按可比口徑同比增長15.6%，折合1553億美元，增長18.9%。1-8月為1384.1億美元，同比增20.2%，即1-9月FDI增長稍緩。從行業看，服務業實際使用外資金額7414.3億元人民幣，增長6.7%。高技術產業實際使用外資增長32.3%，其中高技術製造業增長48.6%，高技術服務業增長27.9%。從來源地看，德國、南韓、日本、英國實際對華投資分別增長114.3%、90.7%、39.5%和22.3%（含通過自由港投資數據）。商務部又公布，首9月，中國對外非金融類直接投資5671.9億元人民幣同比增長8.5%（折合858.5億美元，同比增長6.3%）。其中，流向租賃和商務服務業293.2億美元，同比增長26.7%；流向製造業、批發和零售業、建築業等領域的投資也呈增長態勢。商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會表示，外貿外資協調機制重點外資項目工作專班進展良好。近期，會同各地方和相關部門，滾動形成新一批重點外資項目清單，並在此基礎上推出製造業領域標誌性外資項目。



3. 國家統計局公布，今年1-9月，全國規模以上工業企業實現利潤總額62441.8億元，同比下降2.3%，降幅較1-8月再擴大0.2個百分點。其中，國有控股企業實現利潤總額20947.9億元，同比增長3.8%；股份制企業實現利潤總額45593.4億元，下降0.4%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額14814.5億元，下降9.3%；私營企業實現利潤總額17005.0億元，下降8.1%。期內，採礦業實現利潤總額12469.6億元，同比增長76%；製造業實現利潤總額46259.6億元，下降13.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3712.5億元，增長4.9%。今年首九月，規模以上工業企業實現營業收入100.17萬億元，同比增長8.2%；發生營業成本84.99萬億元，增長9.5%；營業收入利潤率為6.23%，同比下降0.67個百分點。統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，從9月當月看，隨著穩經濟一攬子政策和接續政策發力顯效，工業經濟加快恢復，企業效益逐步好轉，9月份工業企業利潤降幅較上月收窄6個百分點。總體看，工業企業效益延續恢復態勢，但也要看到，當前工業企業利潤同比仍在下降，企業成本水平仍然較高，部分行業和企業生產經營還存在一定困難。



4. 加拿大央行加息50個基點，至3.75厘，升幅低於預期，再度燃起市場對美國聯儲局將放緩加息步伐的猜測。美匯指數周三紐約尾盤失守110關口，報109.68。人民幣中間價兩連揚；經歷周三逾千點升幅後，即期匯率（CNY）周四早上再高開193點子，盤初升至7.16元關口創逾一周新高，隨後逐漸回落，並重新失守7.21關口，全日則回吐256點，收報7.2081。市場人士表示，美聯儲加息可能放緩的預期持續發酵，美債收益率回落，美匯也跟著調整，非美貨幣紛紛反彈，人民幣亦表現搶眼，不過仍需關注預期會否再次逆轉。加拿大豐業銀行最新觀點認為，如果美國聯儲局再11月議息會議上暗示降放緩加息節奏，這料進一步改善市場情緒；不過在11月聯儲局議息決議前，估計CNH會維持在7.2附近波動。



5. 多家民營房企近期推進第二輪增信融資的消息，8月以來，中債增已增信支持新城控股(滬:601155)、美的置業、碧桂園(02007)等民營房企發債融資。據《中國證券報》引述業內人士表示，中債信用增進投資股份有限公司已獲得單一主體集中度監管豁免，可支持前期已獲得增信的民營房企持續發債需求，民營房企有望迎來第二輪增信融資。目前，部分非頭部民營房企已經在和中債增對接，說明監管部門支持發債的民營房企範圍在擴大。克而瑞研究中心數據顯示，2022年四季度，200家核心房企境內外債券合計到期規模達1812億元，其中海外債約為617億元，又一波償債高峰期來臨。深陷債務困境的中國恒大(03333)旗下恒大地產集團周三公告稱，其境內公司債「21恒大01」付息二度展期議案已獲債券持有人會議通過，債券利息支付時間延期至明年4月。恒大旗下境內債目前已經處於第二輪展期中。今年7月，「20恒大01」持有人會議否決了本息二次展期的議案，恒大境內債尚未違約的金身面臨告破的境地。不過，「20恒大04」和「20恒大05」付息展期六個月的議案均獲持有人會議通過。



6. 以美元計價的9月中國出口同比增速進一步放緩1.4個百分點至5.7%，進口同比增0.3%，增速與上月持平，但遜於市場預期的增1%。對於四季度中國進出口形勢，商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會表示，展望四季度，隨著世界經濟和全球貿易增長動能減弱，外貿發展環境日趨複雜，不確定性仍在增加，外需增長放緩的風險加大。就未來幾月中國會否更積極尋求加入CPTPP，束珏婷表示，2021年9月16日，中國正式提出申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），引起各方高度關注，國內外反響積極，認為這是中國在新時代擴大對外開放的重要舉措。目前，正按照CPTPP加入程序，與各成員進行接觸、溝通和磋商。為積極推動加入進程，中方已就協定案文規則進行了充分、全面和深入的研究評估，梳理了加入CPTPP可能需要採取的改革舉措和修改的法律法規。願通過持續深化改革，努力全面達到CPTPP規則標準，並在市場准入領域作出超過中方現有締約實踐的高水平開放承諾。



7. 內地公募基金三季度盈利表現欠佳。天相投顧數據顯示，三季度公募基金整體虧損8877.62億元，與二季度大賺近7000億元形成鮮明對比。其中，權益基金是虧損主力，股票型基金和混合型基金合計虧損超過9000億元。其次，QDII、FOF和商品基金均錄得虧損，其中QDII基金虧損460.31億元，FOF和商品基金分別虧損90.28億元和0.44億元。而固收類基金在三季度實現盈利。其中，貨幣基金盈利467.79億元，相較二季度的521.65億元有所下滑；債券基金盈利401.82億元，相較二季度的862.92億元亦減少過半。產品方面，利潤榜單前二十名幾乎都是貨幣基金。招商證券在最新發布的報告中指出，三季度，國內各類主動偏股公募基金倉位均有不同程度下降。但科創板、國防軍工等板塊仍然獲得公募加倉。同時，公募基金對港股的配比再度回落。在基金的重倉持股中，前100大重倉股中港股數目降至8；前300大重倉股中港股數目降至20隻。



8. 儘管經歷十一黃金周休假，10月內銀同業存單發行規模依然保持強勢，現已突破萬億元。據《上海證券報》引述分析人士認為，9月信貸投放出現明顯加速，信貸周期的拉長，使得銀行需要長久期存單改善流動性指標。東方財富Choice數據顯示，10月，興業銀行(滬:601166)、中信銀行(00998)(滬:601998)、建設銀行(00939)(滬:601939)等銀行的發行規模和淨融資規模領跑。不過，近期同業存單利率明顯反彈，已經超過了9月末的水平。數據顯示，目前1年期同業存單利率水平達到了2.05%，略高於9月末的2.02%。市場資金面偏緊，被認為是同業存單利率水平上行的一個原因。新湖期貨金融分析師李明玉表示，作為繳稅大月，10月的財政狀況往往「收大於支」，疊加留抵退稅基本結束，預計10月財政收支差額較大。此外，資產配置也是影響同業存單利率上行的一個重要因素。一些市場人士認為，近期機構持倉佔比過大的貨幣基金應該已降低了持倉久期，以防止單一贖回引發的潛在風險。這可能會導致貨幣基金拋售部分同業存單，從而導致利率走高。

撰文：經濟通中國組

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