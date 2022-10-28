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《神州經脈》IMF降中國經濟增長預測　滬綜指周插4%至半年低

28/10/2022

　　新冠疫情沒清零，嚴格防疫措施持續，以及不斷惡化的房地產問題，中國經濟迅速放緩，國際貨幣基金組織（IMF）再下調中國今年的經濟增長預測至3.2%，該增速較4月預期再降1.2個百分點，明後兩年預計分別增長4.4%和4.5%。

 

（資料圖片）


　　北韓周五（28日）早上疑似發射一枚彈道導彈，令亞太區區內股市受壓，內地股市周五三大指數震盪向下，低開低走，滬綜指收市跌至4月27日以來半年新低。滬綜指半日跌0.83%後仍未止跌，午後在消費股拖累下愈跌愈深，盤中逼近2900點關口，收市挫2.25%，報2915.93點，累計全周勁插4%，為9月中以來最大單周跌幅。深成指周五收插3.24%，創業板指跌3.71%。兩市超4500股飄綠，上漲個股僅300餘隻，汽車產業鏈、養殖、鈉離子電池等板塊跌幅居前。


　　外資加速流走，結束連續三日淨流入，資金循陸股通淨流出20.32億元（人民幣．下同）；人民銀行周五僅進行900億元7天期逆回購，公開市場本周累計淨投放8400億元，為9月末以來最大。兩市全日成交9097億元，按日少1.5%。


今日新聞精選


1. 美國本月初收緊出口管制，限制中國獲得先進晶片、開發超級電腦，以及製造先進半導體的能力。美國總統拜登最新表示，華府加大本土晶片製造的投資，已經引起中國國家主席習近平的憂慮。美國商務部副部長埃斯特韋斯周四（27日）出席活動時表示，正與盟友磋商，把措施擴大到其他國家，包括日本和荷蘭等，預料短期內會達成協議。他又說，除晶片外，亦會考慮在其他有機會威脅美國和盟友的範疇上，推出管制措施，包括量子計算、生物科技和人工智能等，直至北京改變自身行為模式，但強調華府的目的並非摧毀中國經濟，或全面與中國貿易脫勾。此外，拜登政府公布任內首份國防戰略報告，對外開放全長80頁的解密版內容，當中指中國仍是美國未來幾十年最重要的戰略競爭對手，是美國「最嚴重和最全面的安全威脅」，至於俄羅斯則是「嚴重威脅」。報告提出四項首要任務，包括應對中國在多個領域日益增加的威脅，防止針對美國和盟友的戰略攻擊，防止脅迫、特別是中國在印太地區以及俄羅斯在歐洲的脅迫行動，同時要建構具彈性的聯合部隊和防禦生態系統，而中國的威脅將會決定美軍未來的發展及裝備。


2. 歐洲央行（ECB）周四公布最新議息決定，連續第2次將利率上調75基點，符合市場預期。歐央行決議公布後，歐元短線下挫，兌美元跌破1算，日內跌逾0.80%，最新報0.9970。美匯指數周三（26日）跌破110關口後，回升至110.56。人幣中間價止步兩連揚，重回逾十四年半低位；即期匯率（CNY）周五早上顯著低開327點子，全日瀉484點，收報7.2565，單日急彈逾千二點後即錄兩連貶。市場人士表示，人民幣匯率繼續消化周中劇烈波動帶來影響，短期或延續寬幅震盪走勢；市場關注晚間美國的核心物價指數（PCE）數據，而歐洲央行和加拿大央行的鴿派前景似乎預示著美聯儲11月加息後也可能放緩加息節奏，人民幣或將迎來喘息機會。根據國際清算銀行（BIS）周四發布一項綜合性調查，在波動加劇的情況下，全球外匯市場的交易量躍升至歷史新高。分貨幣品種來看，美元繼續佔據主導地位，佔所有外匯交易的大約88%，過去十年幾乎沒有變化；人民幣的市場份額增長最大，從4.3%擴大至7%，排名從2019年的第8位上升到第5位。


3. 上海海關公布，今年前三季度，上海市進出口總值3.09萬億元，同比增長5.6%。其中，進口1.84萬億元，增長1.1%；出口1.25萬億元，增長13.1%。單看第三季度，上海進出口增速達16.6%，拉動全國進出口增長1.7個百分點。與此同時，廣東省統計局發布2022年前三季度廣東經濟運行簡況，前三季度，廣東地區生產總值（GDP）為91723.22億元，同比增長2.3%，比上半年增速提高了0.3個百分點，惟增速低於全國前三季度GDP增長3%。此外，海關總署廣東分署統計，今年前三季度，廣東外貿進出口6.1萬億元，同比增長1.3%。其中，出口3.89萬億元，增長5.6%；進口2.21萬億元，下降5.6%。此外，國家統計局將於下周一（31日）公布10月官方製造業PMI。據《路透》綜合16家分析機構的預估中值顯示，國慶假期後新冠病例數明顯反彈，重要會議當月各地採取嚴格的防疫措施影響工業生產運營，10月官方製造業採購經理人指數（PMI）料微幅下行至50%（9月官方製造業PMI錄50.1%）；另據11家機構預估中值顯示，10月財新製造業預計將升至49（9月財新製造業PMI報48.1）。


4. 國家財政部公布，2022年1-9月，國有企業營業總收入59.67萬億元，同比增長9.3%，增速較1-8月回落0.2個百分點。其中，中央企業33.39萬億元，同比增長10.1%；地方國有企業26.28萬億元，同比增長8.3%。期內，國有企業利潤總額3.4萬億元，同比下降1.1%，降幅較1-8月的1.5%繼續收窄。其中，中央企業2.45萬億元，同比增長5.2%；地方國有企業9547.1億元，同比下降14.1%。9月末，國有企業資產負債率64.5%，上升0.2個百分點。中央企業67.1%，上升0.3個百分點；地方國有企業63.2%，上升0.2個百分點。財政部新聞稿顯示，1-9月國有企業營業總收入同比保持增長，利潤總額降幅繼續收窄，中央企業利潤增速自6月以來逐月提高，國有經濟運行持續穩定恢復。伴隨著穩增長政策落地和新冠疫情衝擊減弱，中國工業生產加快恢復，9月規模以上工業企業利潤降幅亦大幅收窄，但「增收不增利」現象仍存。


5. 德國政府繼批准中國國企入股漢堡港碼頭後，據報可能會再批准一間中國企業的子公司，收購德國的晶片工廠。據德國《商報》報道，賽微電子(深:300456)全資子公司瑞典Silex去年底向德國ELMOS提出收購後者汽車晶片生產線（FAB5）相關資產，德國政府料數周內批准有關交易。據報由於相關工廠的晶片技術並非最先進，經濟部不反對收購計劃，最快下周便會正式批准。但安全部門警告，北京可能透過控制關鍵的晶片製造能力，日後加強對德國的壓力。在德國總理朔爾茨計劃下月初訪華之際，德國政府日前已經批准中國國企中遠海運子公司，入股德國第一大港口漢堡的貨櫃碼頭，不過原定收購35%股權被削至25%股份。


6. 國務院總理李克強26日主持召開國務院常務會議，部署持續落實好穩經濟一攬子政策和接續措施，推動經濟進一步回穩向上；聽取財政金融政策工具支持重大項目建設和設備更新改造情況匯報，部署加快釋放擴消費政策效應。會議指出，今年4月份以來，應對超預期因素衝擊，靠前實施中央經濟工作會議和《政府工作報告》確定的政策，及時果斷推出穩經濟一攬子政策和接續措施。政策措施有力合理，有利於穩住當前，有利於持續發展。二季度前期經濟下滑勢頭及時得到扭轉。當前經濟回穩向上，極為不易，也是拓展回穩向上態勢的關鍵窗口期。要通過抓落實持續釋放政策效應，穩就業穩物價，努力推動四季度經濟好於三季度，保持經濟運行在合理區間。會議又指，要針對有效需求不足的矛盾，推動擴投資促消費政策加快見效。財政金融政策工具支持重大項目建設、設備更新改造，要在四季度形成更多實物工作量。促進消費恢復成為經濟主拉動力。落實支持汽車等大宗消費和生活服務業的政策。因城施策支持剛性和改善性住房需求等。


7. 在美國持續制裁與打擊下，中國電訊設備商華為周四發布財報，今年前三季營收4458億元，主營業務利潤率為6.1%。去年同期，華為前三季營收為4558億元，淨利潤率10.2%。與去年相比，今年營收、獲利均出現小幅下滑。根據《路透》計算，華為前三季獲利銳減42.45%，至267.5億元。華為輪值董事長徐直軍表示，整體經營結果符合預期，終端業務下行趨勢持續放緩，ICT基礎設施業務保持穩定增長。值得留意的是，全球最大硬碟廠商Seagate承認，遭美國商務部去信警告涉嫌違反出口控制，向一名客戶供應硬碟。雖然Seagate未點名該名客戶，但外電普遍指出所涉的正是中國華為科技。Seagate於美國證交會文件披露，公司沒有從事工業和安全局（BIS）所禁止的行為，認為硬碟不受美國出口管理條例（EAR）所限制，但承認尚未解決美國商務部所提出的法律爭議。


8. 國務委員兼外長王毅同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，就中俄關係及烏克蘭等共同關心的國際和地區問題交換意見。王毅表示，中方願同俄方深化各層級交往，推動中俄關係和各領域合作不斷邁向更高水平，更好惠及兩國和兩國人民，為動盪不定的世界提供更多的穩定性，強調中俄實現各自發展振興是兩國的正當權利，任何阻擋中俄前進步伐的企圖都不可能得逞。王毅指，總統普京在中共二十大後第一時間向黨總書記習近平發賀信，體現了中俄之間高水平的互信和堅定的相互支持，中方也將堅定支持俄方團結帶領俄羅斯人民克服困難、排除干擾，實現發展戰略目標，在國際舞台上進一步確立俄羅斯大國地位。此外，俄羅斯總統普京表示，俄羅斯支持沙特阿拉伯加入金磚國家。在北京，外交部發言人汪文斌回應表示，作為今年的金磚主席國，中方積極支持金磚國家擴員進程。中方將同其他金磚國家一道合作推進擴員進程，讓更多志同道合的夥伴加入金磚大家庭。

 

撰文：經濟通中國組

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