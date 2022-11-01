《神州經脈》財新製造業PMI回升勝預期 股匯齊彈滬指高位收市

A股11月開門紅，市場情緒好轉，人民幣兌美元即期（CNY）午後快速拉升，一度升逾400點收復7.26元關口，離岸人民幣亦反彈至7.29元附近。交易員稱，午後市場風險情緒好轉，同時受股市多個板塊上漲提振，助力人民幣反彈。此外，摩通料全球加息周期明年初結束，亞太區股市齊上升。

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滬深股市在大金融股、白酒、光伏股拉升下，三大指數高開高收。滬綜指開盤漲0.21%，隨即收復二千九。銀行、保險股暴漲撐住大市，以全日最高位2969.2點收市，大漲2.62%。深市受科技股拉動，深成指暴升3.24%，創業板指漲3.2%。



外資轉為流入，全日通過陸股通淨流入逾61億元（人民幣．下同）。成交達9775億元，較上日大增10.7%，是8月31日以來最多。



今日新聞精選



1. 周二（1日）公布的10月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得49.2，較9月回升1.1個百分點，連續第三個月處於收縮區間，但略優於市場預期的49，表明製造業景氣度持續下降。從各分項數據看，生產指數和新訂單指數分別連續第二、三個月低於榮枯線，消費品和投資品的需求端尤顯不足。外需亦持續走低，10月新出口訂單指數連續第三個月位於收縮區間，主要因為國外經濟放緩，也有部分企業反映外貿運輸遇到困難。不過，製造業生產、新訂單、新出口訂單指數收縮幅度均較9月收窄。10月就業指數連續第七個月、也是在過去15個月中第14次位於收縮區間，但降幅較此前三個月收窄。受國際市場原材料價格上漲影響，10月製造業企業購進價格指數較9月上漲逾3個百分點，三個月來首次落入擴張區間，顯示企業面臨成本上漲的壓力。財新智庫高級經濟學家王喆表示，前內外部形勢依然復雜嚴峻，影響經濟發展的不利因素較多，尤其是多地散發疫情對供求兩端形成明顯制約，經濟下行壓力仍然較大，經濟恢復基礎尚不牢固。



2. 聯儲局即將於當地時間周三（2日）（本港時間周四（3日）凌晨）公布議息結果，在市場普遍預料本月仍會大幅加息75基點的前提下，美國媒體流傳加幅甚至可能大於預期。消息提振美元，美匯指數於周一（31日）紐約尾盤上漲0.76%，至111.60。但月線輕微下行0.1%。人民幣中間價三連貶，刷近十五年新低；即期匯率（CNY）周二早上大幅低開216點子，盤初表現低迷，午後畫風突變，一度急漲400點，最終收報7.2719，全日漲266點，止步三連貶。交易員稱，本周美聯儲料將繼續大幅加息令美元保持強勢，而人民幣官方中間價跌破重要關口，或表明監管層有意在外部強美元壓力下適度釋放人民幣貶壓。他們並表示，市場已預期本月美聯儲將加息75個基點，不過若暗示後續加息節奏將放緩，美元上漲空間將受限；人民幣跌勢或在美元回軟後出現轉折。中美利差倒掛，外資已連續八個月減持人幣債券。不過，據內媒《財聯社》從接近外匯局人士處獲悉，10月外資投資境內人民幣債券在雙向交易中呈現淨買入。



3. 克而瑞地產研究報告稱，10月份百強房企單月實現銷售金額5560.7億元，環比降低2.6%，降幅高於往年平均，同比跌28.4%。雖然規模房企積極把握「國慶」假期、提前鋪排供貨、加碼折扣及活動營銷的力度，但10月企業整體銷售仍延續了相對低迷的表現。累計業績來看，百強房企1-10月銷售操盤金額的同比降幅仍保持在44%的較高水平。從全國百城土地市場表現來看，整體表現低迷。據中原地產研究院統計數據顯示，今年前10個月，全國賣地最多的100個熱點城市合計賣地金額為25873.1億元，同比下降31%。分城市來看，杭州、北京、上海、成都以及南京等5個城市的賣地金額均超過千億元，去年同期則有9個城市賣地金額超過千億元。同時，內地房債危機進一步升級，被列為「示範民企」的旭輝(00884)最新公布，暫停支付集團境外融資安排項下所有應付的本金和利息。另外，綠地控股(滬:600606)公告稱，擬對旗下9隻美元債展期發起同意徵求，其中2023年6月到期6.65%美元債展期一年，其餘債券均展期兩年，展期期間票息不變。



4. 澳洲資源部長Madeleine King周一接受《彭博》訪問時提到，西方國家想「很快結束對中國稀土和關鍵礦物的依賴」是在做白日夢，但這不會影響美國與澳洲持續共同努力，提高對這些關鍵礦物的投資，試圖打破中國對國際稀土供應鏈的壟斷。King 強調，澳洲政府的目標是充分利用本國蘊藏的資源，以提供中國以外的替代資源。在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方一貫認為關鍵礦產資源國都應該為保障相關產業鏈供應鏈安全穩定發揮積極作用，共同承擔全球相關礦產供應的責任，確保相關經貿合作正常開展。同時不應將世界經濟政治化、工具化、武器化，破壞全球產業鏈供應鏈穩定，衝擊現有的世界經濟體系。中方將繼續深度參與全球產業分工與合作，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係。澳洲有世界第六大的稀土礦藏儲備，但大部分都未開發，只有兩個礦場在生產。



5. 內地新冠疫情持續升溫，周一新增本土確診及無症狀感染再增至2719宗，續創8月17日以來新高。本土新增陽性病例中，廣東新增700宗，雖較上日略降但仍居首。上海衛健委通報，周一上海新增本土新冠肺炎確診病例2例和無症狀感染者2例，其中1例確診病例在社會面發現。遼寧丹東昨發現10管混管檢測異常，該市主城區周二早上5時起連續靜默三日。丹東機場11月1日起取消所有航班，航班恢復計劃將在丹東機場微信公眾號及時公布。鄭州富士康工廠早前疫情擴散，員工集體上演「徒步大逃離」，影響非同小可。過去幾日，工廠多番提高出勤補貼，以激勵工人留下或返廠工作。與此同時，河南省鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室周二發布《關於調整管控區域有序恢復正常生產生活秩序的通告》稱，決定自11月1日6時起，解除原有管控區域，調整管控策略，有序恢復正常生產生活秩序。當地政府督促富士康園區改善員工生活工作條件，提高待遇，關愛員工。園區亦正在陸續恢復員工餐廳堂食。



6. 一直處於債務困境的中國恒大(03333)近日在債務展期方面「屢試不爽」，旗下恒大地產集團周二發布公告稱，將於周四至周五（4日）召開「19恒大01」債券持有人會議，主要議案為債券付息再度展期半年。公告顯示，發行人申請將該期債券2021年5月6日至2022年5月5日期間的利息支付時間，調整至2023年5月6日完成支付。「19恒大01」於2019年5月6日完成發行，發行規模150億元人民幣，票面利率6.27%，期限四年，附第二年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。在今年4月末召開的今年第一次債券持有人會議上，恒大提出的方案為：將上述期間內債券利息支付時間，調整至2022年11月6日支付。對恒大來說，這種再度延期付息的方法此前已有先例，「21恒大01」付息二度展期議案已獲債券持有人會議通過，債券利息支付時間延期至明年4月。



7. 國新辦舉行吹風會，介紹《促進個體工商戶發展條例》有關情況，市場監管總局副局長蒲淳表示，受疫情頻發、消費低迷等多重因素的影響，很多個體工商戶面臨著經營成本、經營場地、招工用工、貸款融資等方面的困難，《條例》充分考慮了個體工商戶普遍關心的問題，提出了切實有效的措施。蒲淳表示，無論是單純的線下經營，還是通過線上渠道銷售實體商品，都是參與實體經濟。線下實體店和網上店舖是不矛盾的，不會限制其中任何一種經營模式，還要鼓勵商業經營模式的創新。截至2022年9月底，全國登記在冊的個體工商戶達1.11億戶，佔市場主體總量的三分二，是2012年的2.75倍。另據市場監管總局登記註冊局局長楊紅燦表示，按照CEPA協議規定，香港、澳門永久性居民中的中國公民可以在內地申請設立個體工商戶，並逐步擴大施行區域和行業範圍。他並表示，一貫支持也非常歡迎台灣同胞到大陸通過設立個體工商戶等市場主體進行投資經商，這也有助於加強兩岸經濟文化交流合作，使台灣同胞共享國家的發展機遇。



8. 第五屆進博會本周六（5日）將在上海開幕。進博局副局長孫成海周二在上海市政府新聞發布會上表示，今年共有145個國家、地區和國際組織參展。其中，既有發達國家也有發展中國家，也包括一些最不發達國家。來自127個國家和地區的企業參加企業商業展，66個國家和3個國際組織亮相國家綜合展，數量均超過上屆。尼加拉瓜、吉布提、毛里塔尼亞、科摩羅、莫桑比克、剛果（金）、伊拉克、冰島8國將首次參與國家展。在企業展區，今年新設農作物種業專區和人工智能專區，並設立沉浸式體驗區，涵蓋運動、辦公、工業、教育、藝術、餐飲、娛樂等七大應用場景；優化數字工業自動化專區、能源低碳及環保技術等專區，集中展示前沿技術和高端裝備。在汽車展區，全球十五大品牌價值車企悉數參展，首次設立商用車板塊，聚焦汽車產業低碳轉型，眾多品牌將展出新款新能源汽車。孫成海提及，今年將有284家世界500強和行業龍頭將參展，數量超過上屆，回頭率近90%。

撰文：經濟通中國組

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