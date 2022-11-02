《神州經脈》監管多維度唱好中國 滬指兩連揚返三千 成交破萬億

中國金融系統高管在香港舉行的國際金融領袖投資峰會上唱好中國金融環境，滬深股市連續兩日強升。滬綜指周三（2日）早上低開，由銀行、保險股帶頭跌，但盤中市況轉強，消費、汽車、科技股造好，地產股跌轉升，帶領滬綜指午間倒升衝擊三千，午後升幅再擴大至1.2%，收報3003.37點，時隔三個交易日重返三千關，深成指漲1.33%，創業板指升1.63%。

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資本市場出現了難得一見的升市，成為資金離場的窗口，兩市全日成交10522億元（人民幣．下同），較上日再急增7.6%，創8月24日以來逾兩個月新高；不過要留意外資趁勢流走，陸股通錄得逾75億元淨流出。由於香港颱風關係，滬深港通於下午1時55分起暫停交易。



人民銀行行長易綱表示，中國堅持實施穩健的貨幣政策，加大對實體經濟的支持力度。他還表示，近期房地產銷售和貸款投放已有邊際改善。



中證監副主席方星海在同一場合則稱，外界看了太多國際媒體對中國的報道，對中國了解並不透徹並且短視，他指出不要過分解讀中國，亦不要對賭中國及香港；國際投資者要更小心解讀二十大報告，嘗試了解中國發生甚麼事，以及中國政府的實際意圖。方星海指中國仍未有足夠的高質素機構，期望未來可吸引到高質素的企業參與。



今日新聞精選



1. 二十國集團峰會（G20）將於11月15至16日在印尼峇里舉行，外界關注中美兩國元首會否在峰會面對面會談，美國白宮國家安全委員會發言人柯比指，兩國官員正致力安排會面，目前未有消息公布。他說，總統拜登與中國國家主席習近平早前已經多次通話，強調雙方的溝通渠道保持開放。美國於今年10月出台了對華芯片出口管制措施，《日本經濟新聞》2日爆料，就上述措施，美國敦促日本等盟國跟進，出台類似的措施。報道援引日本政府相關人士的話聲稱，日本政府考慮跟從美方的意向，正在探討日本能夠採用哪些美方已出台的對華出口管制措施，並關注歐盟和韓國對此事的態度。另一方面，報道也提到，針對這種情況及由此可能帶來的後果，日本半導體企業正提高警惕。在北京，外交部發言人趙立堅回應指出，一段時間以來，美方一再濫用出口管制措施，對中國企業進行惡意封鎖和打壓，脅迫盟友參與對華經濟遏制，對全球產業鏈、供應鏈穩定造成極大破壞，嚴重違反自由貿易規則，嚴重損害各國經濟發展和民生福祉。趙立堅重申，希望其他國家從本國長遠利益和國際社會根本利益出發，獨立自主地作出正確判斷。



2. 人民銀行行長易綱在《黨的二十大報告輔導讀本》中發表文章《建設現代中央銀行制度》指出，落實金融機構及股東的主體責任，提升金融機構的穩健性。大規模的「他救」是特定歷史時期的特殊安排。「自救」應成為當前和今後應對金融風險的主要方式。文章稱，當前，中國社會主義市場經濟體制已經全面確立，金融機構及股東作為市場主體，應當承擔自主經營、自負盈虧、「自救」風險的主體責任。金融機構要建立市場化資本補充機制，按照監管規則計提撥備，加大不良資產處置力度，塑造金融機構健康的資產負債表。健全激勵約束機制，尊重金融機構自主經營權，減少對金融機構經營活動的行政干預。推動資不抵債的機構有序市場化退出，通過股權清零、大額債權打折承擔損失。文章提到，對於海外債權，按照「誰投資誰承擔風險、誰決策誰負責風險補償」的原則，由金融機構和企業承擔主體責任，相關決策部門充分考慮項目的金融可持續性，負責風險補償。此外，銀保監主席郭樹清發表《加強和完善現代金融監管》署名文章指出，要加快出台金融穩定法，及對互聯網平台金融業務實施常態化監管。



3. 美元在聯儲局公布議息結果前走軟。美匯指數周二（1日）紐約尾盤維持在111.55。不過，最新數據顯示美國就業市場表現仍然強勁，將促使聯儲局繼續維持鷹派立場，為美元帶來支持。人民幣中間價四連貶，刷近15年新低；即期匯率（CNY）周三早上同樣低開120點子，全日跌106點，收報7.2825。人民銀行行長易綱周三以預錄方式在香港金融峰會上發表講話表示，年初以來，受益於中國經濟的一些長期基本面，人民幣兌一籃子貨幣保持相對穩定。兌美元有一些貶值，但兌其他主要貨幣也有所升值。人民幣匯率未來將繼續保持在合理水平上相對穩定及維持購買力。交易員表示，美聯儲加息在即，中國監管繼續通過偏強的中間價維穩預期，料短期市場情緒偏謹慎。後續美元走勢仍是關鍵指引，關注12月美國加息指引，近期人民幣彈性明顯上升。



4. 交易商協會、房地產業協會周二聯合中債增進公司，召集金輝(09993)、新希望地產、德信中國(02019)、大華集團、仁恒置業、雅居樂(03383)等21家民營房企召開座談會，介紹中債增進公司增信支持民營房企發債融資工作相關進展。這也是交易商協會8月以來第三次召開民營房企座談會。8月以來，中債增進公司共推進逾十單房企增信項目，支持新城控股(滬:601155)、美的置業(03990)、龍湖集團(00960)、碧桂園(02007)、旭輝集團(00884)、卓越集團等多家民營房企發債融資83.68億元，累計帶動民營房企發債融資155億元。目前龍湖、美的、新城、碧桂園、旭輝集團、卓越集團等企業正推進第二輪增信發行項目，金輝、新希望、雅居樂等民營房企項目也在積極準備中。不過，內地房地產市場「金九銀十」不再，成交價量齊跌。中指研究院發布《百城價格指數報告》，數據顯示，10月全國100個城市新建住宅價格環比下跌0.01%，已連續4個月下跌；二手住宅價格已連續6個月下跌，環比下跌的城市數量增至75個。首十個月，TOP100房企銷總額為60954.6億元，同比下降43.4%，降幅較上月收窄1.7個百分點。



5. 內地新冠疫情持續升溫，周二新增本土確診及無症狀感染再增至2755宗，續創8月17日以來新高。廣州單日新增338宗本土感染個案，廣州巿內多處加強防疫，荔灣部分區域實施臨時管控。北京市衛健委通報，11月1日0時至24時，新增28例新冠肺炎本土確診病例和4例無症狀感染者，其中有8例社會面篩查人員。北京市疾控中心近期多次提示，北京近日持續報告京外輸入病例，疫情多鏈散發，社會面隱匿傳播風險依然存在，進返京人員抵京後3天2檢，陰性結果未出前不外出。鄭州富士康近日爆發新冠疫情，引發廠區內員工「大逃離」，河南省省長王凱到富士康鄭州科技園指導疫情防控工作時強調，要做好員工關心關愛，強化生活保障和心理疏導，將工作做實做細、政策講清講透、權益落實落地，減少人員流動，降低傳播風險。不過，富士康其中一家工廠位於的鄭州航空港區，周三中午起實行7天全域靜態管理。此外，繼上海後，康希諾生物(06185)(滬:688185)吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）克威莎霧優在江蘇十三個城市陸續開啟接種。



6. 旭輝控股(00884)日前遭評級公司下調評級，直接引發流動性危機，集團宣布停付境外債引發市值坍塌，旭輝控股股東發起增持，並向內媒放風不會放棄兌付境內債，望穩住市場信心。據《經濟觀察網》引述旭輝內部人士指，在境內債務方面，信託等非標融資繼續尋求展期，境內信用債將按時兌付本息。其解釋，公司「尋求境外債務全面解決方案」，是在應對流動性極度受限做出的安排，「公司雖竭盡全力，依然無法按時償付近期大量集中到期的境外債務」。該人士透露，在內地發展商流動性危機爆發後，旭輝9月累計獲得的融資金額僅1.6億元，10月甚至沒有獲得任何新增融資，加上當局收緊預售資金監管，導致流動性緊張局面加劇。此外，中國恒大(03333)公布，有關子公司恒大集團作為民事訴訟案件的被告人，收到遼寧省瀋陽市中級人民法院發出執行通知書，所持新疆廣匯實業30.99%股權用於質押擔保，原告盛京銀行(02066)可拍賣、變賣該質押股權。恒大集團持新疆廣匯40.96%股權。



7. 據內媒統計，今年前10個月，內地商業銀行合計發行永續債2106億元，與去年同期3779億元的數據相比有較大降幅。10月份整整一個月時間，僅有南京銀行(滬:601009)完成200億元永續債發行。之前的9月份有6隻永續債發行，合計發行規模達395億元。中國銀行研究院高級研究員熊啟表示，10月份乃至今年以來銀行永續債發行萎縮，主要是銀行出於成本考量的結果。形成鮮明對比的是，同為銀行外源性資本補充工具之一的二級資本債備受青睞。當月各家銀行發行二級資本債高達9隻，合計發行規模達到655億元。此外，今年初以來A股市場持續震盪，根據券商分析師統計，前三季度業內多項業務出現下滑，其中反映信用業務情況的「利息淨收入」降逾5%，而出現利息淨收入下滑的券商佔比達49%。兩融規模持續下行，截至三季度末為1.54萬億元，較年初的1.83萬億元減少16%。近期，滬深交易所宣布擴大融資融券標的股票範圍，有分析師預計此舉或給證券行業帶來45億元至55億元的增量收入。



8. 根據國務院要求，盤活結存限額5000億元專項債需在10月底前基本發完，令10月單月地方債發行規模接近6700億元，創6月以來四個月新高。其中，新增專項債接近4300億元。首十月計，地方債累計發行規模超7萬億元，僅次於去年全年7.48萬億元的紀錄高點。10月地方債平均發行利率2.96%，較簽約大幅上行22個基點（BP），主要是因為當月10年及以上期限發行規模明顯增加帶動。10月地方債發行以新增專項債為主，佔發行總量的64%，主要投向市政和產業園區基礎設施建設、國家重大戰略項目。

撰文：經濟通中國組

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