《神州經脈》貿易陷收縮大遜預期 外儲反彈脫離低位 A場全線升

雖然內地疫情惡化，國家衛建委官員上周六（5日）再次重申堅持動態清零「不動搖」，加上周一（7日）早上公布的出口及進口數據均遜預期，但無礙A股繼續反彈，個股漲多跌少，兩市超3000股飄紅，供銷社、油氣開採及服務、工業金屬等板塊漲幅居前，三大指數均走出6連陽。滬綜指早段曾經轉跌，不過下方有明顯支持，全日收升0.23%，報3077.82點。深成指漲0.18%，創業板指升0.14%。

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海關總署公布，以美元計，10月出口同比轉降0.3%，顯著低於市場預期的增4.3%，為2020年5月（當時為-3.5%）以來首見負增長；10月進口同比轉降0.7%，亦遜於市場預期的同比增0.1%，增速為2020年8月以來最低。10月貿易順差851.5億美元，少於市場預期的959.5億美元。1-10月，以美元計出口同比增長11.1%，進口增長3.5%，貿易順差7277億美元，同比擴大43.8%。



外資再次轉為流出，陸股通淨流出40.32億元（人民幣．下同）。人民銀行周一進行的20億元7天期逆回購中標利率持平2%，收水680億元。成交繼續突破1萬億元，全日成交10061億元，較上個交易日少6.9%。



今日新聞精選



1. 中國海關總署周一發布數據顯示，1-10月中國以美元計價對俄羅斯出口同比增長12.8%，自俄進口增長49.9%；前9月分別10.3%和51.6%。路透根據海關數據測算顯示，1-10月中國對俄羅斯貿易逆差347.5億美元；10月單月為逆差28.2億美元。數據並顯示，1-10月中國以美元計價對美國出口同比增長6.6%，自美進口增長0.3%。測算顯示，1-10月中國對美國貿易順差3493.1億美元；10月單月為順差341.9億美元。以人民幣計，今年前10個月，民營企業進出口17.44萬億元，增長14.4%，佔中國外貿總值的50.4%，比去年同期提升2.2個百分點。其中，出口11.87萬億元，增長19%，佔出口總值的60.2%；進口5.57萬億元，增長5.7%，佔進口總值37.4%。同期，外商投資企業進出口11.56萬億元，增長1.5%，佔中國外貿總值的33.4%。其中，出口6.26萬億元，增長4.5%；進口5.3萬億元，下降1.9%。國有企業進出口5.55萬億元，增長14.5%，佔中國外貿總值的16%。其中，出口1.56萬億元，增長9%；進口3.99萬億元，增長16.8%。



2. 人行最新公布，截至10月末，中國外匯儲備30524.27億美元，按月回升234.72億美元，多於市場預期，升幅為0.77%，暫時脫離2017年4月以來的五年半低位。中國10月末黃金儲備6264萬盎司，為連續38個月保持不變。外匯局指出，2022年10月，受主要國家貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數小幅下跌，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變，將繼續支援外匯儲備規模保持總體穩定。



3. 美國最新非農數據喜憂參半，美國聯儲局官員表態支持放緩加息節奏，美匯上周五（4日）一路調整，而早前市場對中國可能放寬疫情防控預期滿滿，離岸人民幣兌美元（CNH）強勢反彈逾1600點，創有紀錄以來最大漲幅。人民幣中間價止步六連貶，即期匯率（CNY）周一早上高開403點子，全日漲298點，收報7.2405，實現兩連升，創10月24日以來逾一周新高。交易員表示，國內新冠疫情有重新蔓延跡象，市場則繼續消化中國是否逐步放鬆防疫政策的預期，短期匯價波動料仍劇烈，若後續廣州疫情防控發展到全域靜默，或進一步打擊市場情緒。高盛最新觀點認為，近期所有的跡象都指向政府將為最終重新開放做準備，特別是考慮到經濟「動態清零」政策的成本不斷上升，但預計在完成所有準備工作之前，政府仍需要堅持「動態清零」政策。三菱日聯銀行中國金融市場部首席金融市場分析師孫武指出，短期人民幣匯率波動仍高，預計年底前人民幣將維持在7-7.5區間交投。



4. 內地疫情持續升溫，上周日（6日）新增本土確診及無症狀感染合計5496宗，按日再增兩成一，創今年5月2日以來半年新高。廣東疫情升溫，上周日共新增本土確診病例224宗，新增本土無症狀感染者1882宗。廣州佔最多，新增1971宗本土感染，包括158宗本土確診病例及1813宗本土無症狀感染者，比前一日的1325宗本土感染大增48.75%，也是疫情以來連續兩日錄得破千宗本土感染。當外界紛紛憧憬中國官方制定逐步放寬嚴格的防疫措施之際，國務院聯防聯控機制上周六召開記者會，國家衛生健康委新聞發言人米鋒表示，要堅持「人民至上、生命至上」，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖。美國藥企巨頭默沙東公布，在2022年第五屆中國國際進口博覽會上，默沙東和國藥控股(01099)分銷中心有限公司就默沙東和Ridgeback公司合作研發的抗新冠病毒口服藥物莫諾拉韋（molnupiravir）在中國的進口和經銷事宜簽署經銷協議。此外，蘋果公司上周日表示，因中國防疫措施限制，鄭州廠生產受到影響，預計iPhone 14 Pro和iPhone Pro Max的出貨量將低於之前的預期。



5. 發改委發布關於進一步完善政策環境加大力度支持民間投資發展的意見，其中提出，進一步優化民間投資社會環境。落實鼓勵民營經濟發展的各項政策措施，促進民營經濟發展壯大。依法保護民營企業產權和企業家權益，在防止資本無序擴張的前提下設立「紅綠燈」，推出一批「綠燈」投資案例，規範和引導資本健康發展。做好擬出台政策與宏觀政策取向一致性評估，防止出台影響民間投資積極性的政策措施。鼓勵民間資本積極參與國家產業創新中心等創新平台建設，支持民營企業承擔國家重大科技戰略任務。鼓勵中央企業、行業龍頭企業加強對民營企業新產品、新技術的應用，引導民營企業參與重大項目供應鏈建設。支持平台經濟規範健康持續發展，鼓勵平台企業加快人工智能、雲計算、區塊鏈、操作系統、處理器等領域重點項目建設。意見還提及，支持民間投資參與102項重大工程等項目建設。鼓勵民間投資的重點工程項目積極採取以工代賑方式擴大就業容量。此外，網信辦回應針對中國現在是否已完成了對互聯網平台企業的規範和整頓的提問表示，當局將依法依規開展日常監管，若出現突出亂象也會開展「清朗」治理。



6. 國家工信部近日批復組建國家石墨烯創新中心、國家虛擬現實創新中心、國家超高清視頻創新中心等三家國家製造業創新中心。工信部網站周一刊登新聞稿稱，石墨烯中心依托寧波石墨烯創新中心有限公司組建，圍繞石墨烯材料規模化製備、石墨烯材料產業化應用和石墨烯行業質量提升等研發方向，開展關鍵共性技術攻關。虛擬現實中心依托南昌虛擬現實研究院有限公司組建，將建設關鍵共性技術研發、測試驗證、檢測、技術服務、人才培養和國際合作等平台，逐步構建覆蓋虛擬現實全產業鏈的產業創新生態。超高清視頻中心則依托四川新視創偉超高清科技有限公司組建，圍繞前端採集、內容製作、編解碼、網絡傳輸和行業應用，提升關鍵共性技術研發、技術應用推廣、行業公共服務等能力。「中國式現代化」是中共二十大報告的核心關鍵詞，報告強調「著力點是實體經濟」，創新被置于「現代化建設全局中的核心地位」，意味著國家安全、自主可控、實現卡脖子技術的突破、發展高端製造業、新能源領域進一步領先等，將是未來更加重要的實質性目標。



7. 針對英國貿易政策部長將訪台，中國外交部發言人趙立堅周一稱，英方必須停止與台灣任何形式的官方往來。英國政府稍早發布新聞稿稱，英國貿易政策部長格雷格-漢茲（Greg Hands）周一周二（8日）兩日訪問台灣，此為他在新冠疫情全球爆發以來首度親自參加雙方的貿易會談，並將與台灣總統蔡英文會面。英國政府指出，訪問台灣是一個明確的訊號，表明英國對促進英台貿易關係的承諾。據悉，Hands將與台灣的經濟部次長陳正祺共同主持第25屆台英年度貿易會談，會談將著眼於解決金融科技、食品飲料和製藥等行業的貿易壁壘問題，以幫助更多的英國公司在台灣出口和投資。



8. 據《21世紀經濟報道》從多位地方財政人士了解到，近期監管部門已向地方下達了2023年提前批專項債額度，隨同下達的還有提前批一般債額度。發行使用方面，監管部門要求，提前批額度明年1月份啟動發行，爭取明年上半年將債券資金使用完畢。據悉，多個省份獲得的提前批額度相比2022年明顯增長。公開數據顯示，2022年提前批專項債額度為1.46萬億元，考慮到諸多地方額度出現增長，2023年提前批額度有望超過該數字。預算報告顯示，2022年新增專項債、新增一般債額度分別為3.65萬億元、0.72萬億元。按照全國人大授權，理論上可下達的2023年提前批專項債、一般債額度最高分別為2.19萬億元、0.43萬億元。從過往看，2019-2022年的專項債額度均提前下達，其中2019年、2022年提前批在上年12月下達，2020年提前批在上年11月下達，而2021年在當年3月初下達。

撰文：經濟通中國組

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