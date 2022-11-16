《神州經脈》70城樓價跌幅擴 外資續減持中國債券 滬深市悶跌

內地新一波疫情繼續升溫，周二（15日）新增本土確診病例突破兩萬宗達20059宗，按日再升12.9%，續創4月24日以來近七個月新高。北約成員國波蘭境內遭遇導彈攻擊並造成2人死亡，引發對俄烏衝突升級的恐懼，據報涉事導彈有可能是來自烏克蘭的防空導彈，令當地形勢更變不確定。

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滬深股市全日觀望氣氛濃厚，數據拖累地產股，加上多個板塊回調，滬綜指全日偏弱，收跌0.45%，報3119.98點，深成指跌1.02%，創業板指跌1.19%。



人民銀行進行710億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場周三（16日）淨投放630億元。兩市全日成交9427億元，按日減少約11%，結束連續三個交易日突破1萬億元的趨勢。



今日新聞精選



1. 正在印尼峇里參加二十國集團峰會的中國國家主席習近平，按原本計劃，將於周三中午與英國首相辛偉誠會面，是中英兩國領導人近五年來首面對面會晤。惟相關會見已取消。中國外交部新聞發言人毛寧周三回應稱，沒有信息提供。她同時表示，中方致力於在互利共贏的基礎上推動雙方關係平穩健康發展，亦希望英國朝著共同的目標相向而行。英媒《衛報》記者埃爾戈特（Jessica Elgot）率先在推特公布相關消息。推文提到，由於周三早上多國就波蘭有導彈落入境內一事開會，導致兩人會面時間安排受壓。唐寧街方面也稱，會晤取消是由於「日程安排問題」。不過，人行行長易綱在峰會期間，會見了美國財長耶倫，就相關經濟金融問題進行了廣泛的建設性的交流。美國財政部亦同時發布相關消息，耶倫表示，她期待未來與中方的接觸。美國財政部指，耶倫和易綱的討論包括高企且波動的能源和大宗商品價格帶來的挑戰，雙方還就美國和中國的宏觀經濟前景交換了意見。



2. 國家統計局公布10月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，10月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數增加，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，一線城市同比上漲、二三線城市同比降幅略擴。《路透》根據數據測算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅繼續擴至1.6%，幅度續創2015年8月以來最大，且為連續第六個月下跌；10月環比下跌0.3%，跌幅亦較上月的跌0.2%有所擴大。經測算，10月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有10個（上月為15個）；持平兩個（上月一個）；下跌58個（上月54個）。中指院11月初發布百城房價報告顯示，10月，全國100個城市新建住宅平均價格為16199元/平方米，環比下跌0.01%，跌幅較上月收窄0.01個百分點。另據融創中國(01918)發公告指出，高等法院頒令將清盤呈請聆訊延期至2023年6月14日。其股份已自2022年4月1日上午9時正起於聯交所暫停買賣，股份並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。



3. 國家主席習近平周二與南韓總統尹錫悅舉行雙邊會晤，是尹錫悅今年就職以來，首度同習近平會面，歷時25分鐘，兩人就雙邊關係、經貿及地區等議題交換意見。習近平指出，中韓是搬不走的近鄰，也是分不開的合作夥伴，雙方要加強戰略溝通，增進政治互信，又指中韓經濟高度互補，要加快雙邊自由貿易協定談判，深化高技術製造、大數據、綠色經濟等領域合作，共同維護國際自由貿易體系，保障全球產業鏈供應鏈安全、穩定、暢通，反對將經濟合作政治化、泛安全化。韓媒報道稱，雙邊除了討論中韓關係發展外，北韓核武問題也被擺到會談桌上。據悉，尹錫悅呼籲中國身為聯合國安理會常任理事國，應該為維護東北亞和平，發揮更加積極和建設性的作用。此外，澳洲總理阿爾巴尼斯表示，周二在巴厘島20國集團（G20）會議期間與中國國家主席習近平會談，討論了貿易、領事和人權問題。阿爾巴尼斯在一份聲明中表示，雙方談到了兩國經濟的高度互補性、積極討論了中國對澳洲的貿易禁運問題；對話也提到台灣問題，重申澳洲支持維持現狀。澳方同意與中國進行進一步對話。



4. 內地周二新增本土確診及無症狀感染繼續攀升，突破兩萬宗達20059宗，按日再升12.9%，續創4月24日以來近七個月新高。一線城市廣州的新冠本土疫情仍未見緩和跡象。廣東省衛健委周三通報，廣州11月15日新增本土確診病例158例，新增無症狀感染者6138例，合計實際新增陽性病例6296例，較前一日的5124例續增近23%。廣州市衛生健康委副主任、發言人張屹介紹，由於感染人數增長較快，正加快方艙醫院建設，建成一個使用一個，迅速擴容，快速提升收治能力。台灣鴻海（富士康）主要工廠所在地鄭州，11月15日新增本土新冠確診病例200例，新增無症狀感染者1650例，合計新增陽性病例1850例，較前一日的2250例降約18%。河南全省15日新增本土確診病例200例，均在鄭州，當地決定於11月16日開展金水區等八城區新冠肺炎病毒核酸檢測篩查工作。內地鬆綁旅遊活動，國家文旅部發布通知，優化文化和旅遊行業防控工作，要求推動防控工作更加精準化。其中跨省旅遊經營活動，不再與風險區實施聯動管理。



5. 人民幣兌美元匯價10月經歷巨震，一度跌至2007年以來的最弱；同時，中美利差倒掛幅度刷新同期最大，境外機構連續第九個月減持中國銀行間市場債券。人民銀行周二發布的公告顯示，10月末境外機構在銀行間債市的托管餘額為3.38萬億元，較9月末的3.4萬億元繼續減少約200億元。根據中債登稍早公布的數據，從券種來看，外資10月減持國債約57億元，幅度明顯小於9月的358億元；外資繼續減持政策性金融債約195億元，與9月的208億元相當。中債登和上海清算所的數據還顯示，外資上月減持了2.5億元的地方政府債，淨買入了約95億元同業存單。境外機構自今年2月份以來持續減少中國債券的持有。此外，10月市場對聯儲會加息的預期依舊高漲，而中國多項經濟數據表現低迷，10年期中美國債利率之差一度擴大至約153個基點。摩根士丹利預計，外資明年將重返中國資產，股市將會引領資金流的反彈，但由於政策周期差異等原因，料外資恢復購債的步伐將會較慢。



6. 美國10月生產者價格指數（PPI）年增8%，低於市場預期的8.3%，進一步顯示通脹放緩，有助聯儲局加快完成升息周期。美元於紐約時段周二一度走軟，但隨即傳出疑似俄羅斯導彈擊中波蘭，引發匯市波動。人民幣中間價四連揚，刷逾七周新高；即期匯率（CNY）未跟隨，周三早上低開215點子，全日更挫474點，收報7.0809，終結三日連漲。交易員稱，低於預期的美國PPI數據再度助長對通脹可能見頂的希望，但圍繞波蘭爆炸事件的不確定性壓制市場風險情緒，短期美元料獲得提振；同時國內疫情持續蔓延也會擾動人民幣走勢。高盛最新觀點指出，最近幾天市場對中國防疫新政20條措施表現出冒險情緒，人幣即期三個月目標點位在7.4元的預測存在下行風險；預計美聯儲將繼續加息，而人民幣端利率可能會因經濟增長緩慢而保持低位。



7. 國家發改委新聞發言人孟瑋表示，當前國際環境仍然錯綜複雜，疫情防控形勢依然嚴峻，特別是最近一段時間，國內新發疫情不斷出現，促進四季度經濟持續恢復還需付出艱苦努力。她又指，經濟大省等重點地區經濟正加快回穩發展，隨著穩經濟一攬子政策和接續措施加快落地見效，以及政策性開發性金融工具、設備更新改造專項再貸款和財政貼息、擴大製造業中長期貸款投放等一系列舉措將在四季度集中顯效，工業增長動力、投資信心將繼續增強。孟瑋表示，1-10月全國規模以上工業發電7萬億千瓦時，同比增長2.2%。10月份，全國發電量6610億千瓦時，同比增長1.3%，由降轉升。其中火電、核電、風電、太陽能發電分別同比增長3.2%、7.4%、19.2%、24.7%，風電、太陽能發電保持較快增長，水電同比下降17.7%。從用電看，1-10月全國全社會用電量同比增長3.8%。其中，一產、二產和居民生活用電量同比分別增長6.5%、3.0%、3.3%，第三產業用電量同比下降2.0%。



8. 銀保監數據顯示，2022年三季度末，商業銀行不良貸款餘額3萬億元，較上季末增加373億元；商業銀行不良貸款率1.66%，較上季末下降0.01個百分點。前三季度，商業銀行累計實現淨利潤1.7萬億元，同比增長1.2%。平均資本利潤率為9.32%，較上季末下降0.78個百分點。平均資產利潤率為0.75%，較上季末下降0.06個百分點。三季度末，商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為15.09%，較上季末上升0.21個百分點。三季度末，商業銀行流動性覆蓋率為142.68%，較上季末下降3.62個百分點；流動性比例為61.66%，較上季末下降0.61個百分點；人民幣超額備付金率1.56%，較上季末下降0.11個百分點；存貸款比例（人民幣境內口徑）為78.65%，較上季末上升0.21個百分點。數據又顯示，2022年三季度末，保險公司原保險保費收入3.8萬億元，同比增長5%。賠款與給付支出1.1萬億元，同比下降0.97%。2022年前三季度新增保單件數386億件，同比增長11.8%。保險公司總資產26.7萬億元，較年初增加1.8萬億元，較年初增長7.3%。

撰文：經濟通中國組

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