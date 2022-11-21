《神州經脈》疫情高居不下多地再封 LPR維持不變 滬指四連跌

內地新冠疫情繼續蔓延，單日新增逾2.6萬宗本土個案，其中廣東佔9085宗，逾96%來自廣州。北京出現2例死亡，是內地近6個月來首個與新冠相關的死亡病例，多地防疫政策收緊。國家衛健委周一（21日）連發四份文件，明確沒有發生疫情的地區，不得擴大核酸檢測範圍，出現5種情形的確診病例和無症狀感染者，不納入風險區域判定等，但廣州白雲區、中山市、石家莊等多地封控，令中國的重新開放之路再現波瀾，憧憬防疫放鬆的高漲市場情緒再陷低迷，旅遊和消費板塊雙雙調整。市場低開低走，滬綜指最多跌1.33%，低見3056點，午後跌勢放緩，收市跌0.39%，報3085.04點，連續第四個交易日收低。深成指跌0.41%，創業板指軟0.1%。

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個股漲跌互半，外資再次出走，陸股通結束六日淨流入，周一淨流出20.46億元（人民幣．下同）。兩市全日成交8492億元，按日大減13.2%。



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1. 人民銀行公布，11月一年期貸款市場報價利率（LPR）為3.65%，五年期以上LPR為4.3%，均維持不變，符合預期。內地11月中期借貸便利（MLF）量縮價平續做，加之近來監管層連續出台扶持房地產相關政策，支撐本月貸款市場報價利率（LPR）走穩大方向。不過據《路透》早前的調查顯示，有受訪者認為房地產業回暖不足，需要更多的刺激，在普遍預計一年LPR不變的情況下，仍有超過兩成認為五年品種將下調，幅度以5-10基點為主。



2. 人行、銀保監周一召開全國性商業銀行信貸工作座談會，研究部署金融支持穩經濟大盤政策措施落實工作。會議強調，要保持房地產融資平穩有序，穩定房地產企業開發貸款、建築企業貸款投放，支持個人住房貸款合理需求，支持開發貸款、信託貸款等存量融資在保證債權安全的前提下合理展期。用好民營企業債券融資支持工具（第二支箭）支持民營房企發債融資。人行行長易綱在金融街論壇開幕式上表示，房地產業關聯很多上下游行業，其良性循環對經濟健康發展具有重要意義。當前房地產市場出現了一些調整，配合有關部門和地方政府，「一城一策」用好政策工具箱，降低了個人住房貸款利率和首付比例，支持剛性和改善性住房需求。針對前期一些房企風險暴露導致逾期交房，人行出台了2000億元「保交樓」專項借款，支持已售住房的建設交付，並研究設立了鼓勵商業銀行支持「保交樓」結構性政策工具。最近擴大了支持民企發債的「第二支箭」，為民企發債提供風險分擔，民營房地產企業也在支持範圍以內。



3. 貝殼研究院周一發布數據顯示，11月監測的103個重點城市主流首套房貸利率為4.09%，較上月下降3個基點（BP），二套利率為4.91%，與上月基本持平，較去年最高點分別回落165BP和109BP，創歷史新低。貝殼研究院市場分析師認為，穩地產背景下，未來房貸利率下限有望進一步下降，特別是加大對改善換房需求的支持下，局部城市二套房貸利率有望突破4.9%的下限。



4. 內地疫情愈加嚴峻，周日（20日）單日新增逾2.6萬宗本土個案，北京出現兩宗新冠死亡個案，是中國近六個月來首個與新冠相關的死亡病例。廣州白雲區即日起封控至周五（25日）。廣州海珠區周日再宣布延長封控措施至周二（22日）24時，已是第5度延長。此前率先調整疫情防控措施的河北省石家莊市，周日深夜卻突然宣布「封城」5天，決定周一零時起至25日午夜12時，在橋西區、長安區等開展全民核酸篩查，居民原則居家，非必要不離開石家莊。而浙江寧波高新區72小時常態化核酸檢測恢復一天，因檢出3宗新冠病毒感染者--其中2宗在社區篩查中發現，將常態化檢測頻次調整為24小時。



5. 國家衛健委周一就風險區劃定、核酸檢測、居家隔離、居家健康監測連發四份文件，對此前發布的優化疫情防控20條舉措的進一步明確。《人民日報》再刊發署名「仲音」的文章指，各地區各部門扎實推進二十條優化措施，進一步提高疫情防控的科學性、精準性、有效性。面對複雜的世紀疫情，同傳播速度更快、隱匿性更強的變異株較量，實現動態清零，關鍵就在科學精準。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在社交平台發文指，一些人所要的那種「放開」今冬明春在中國不可能，指現在探討這個主張沒有意義，只會造成人心的混亂，增加社會上的焦躁情緒。



6. 人行等八部門周一發布《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉興市建設科創金融改革試驗區總體方案》，提出加大金融支持創新力度。要暢通科創企業上市融資渠道；鼓勵科創企業進行股份制改造；鼓勵科創企業在境內外上市融資及區域性股權市場掛牌，鼓勵更多軟件、大數據、人工智能等領域優質企業在國內上市；支持試驗區內科創企業在上海證券交易所和深圳證券交易所上市，支持符合條件的科創企業在科創板上市，引導更多優質中介機構為科創企業提供專業服務。此外，支持銀行業金融機構運用再貸款、再貼現資金加大對符合要求的科創企業信貸投放力度。支持商業銀行在風險可控、商業可持續前提下，強化與創業投資機構、股權投資機構合作，創新多樣化科創金融服務模式。推動科技類保險創新發展。



7. 工商銀行、農業銀行、中國銀行和建設銀行在廣州、青島、合肥、西安、成都5個城市開展特定養老儲蓄試點，試點期限暫定一年。不過，據《第一財經》引述某試點大行分支機構處報道，首批特定養老儲蓄產品發行規模約為40億元，每家試點銀行發行規模10億元，對應每個試點城市僅2億元。



8. 工信部等三部門聯合印發《關於鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》，提出要進一步擴大汽車消費，落實好2.0升及以下排量乘用車階段性減半徵收購置稅、新能源汽車免徵購置稅延續等優惠政策，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。持續開展消費品「三品」全國行系列活動，開展家電下鄉和以舊換新活動，組織「百企千品」培優工程，打造中國消費名品方陣。實施原材料「三品」行動，指導地方開展綠色建材下鄉活動。開展信息消費＋鄉村振興系列活動，規範發展線上經濟，引導電商平台和線下零售商開展促銷活動，推動釋放消費潛力。



9. 人民幣中間價創一周新低，即期匯率（CNY）周一早上承壓低開176點子其後在7.1451至7.1708之間上落，最終全日收報7.1630，較上個交易日4時30分收盤價跌355點子，創自11月10日以來逾一周新低。離岸人民幣兌美元（CNH）現跌473點子，報7.1693。

撰文：經濟通中國組

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