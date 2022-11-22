《神州經脈》金融街撐國企估值 人行兩千億貸款保交樓 滬指止跌

各地防疫政策快速轉向致資本市場周一（21日）遭遇震盪，碰上金融街論壇年會周一起一連三日舉行，人行行長易綱，人行黨委書記、銀保監主席郭樹清，中證監主席易會滿，國家外匯局局長潘功勝周一在開幕式上發表演講，會上釋放貨幣政策自主性增強及持續支持房地產市場健康發展等訊號。

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滬深股市周二（22日）早上開盤繼續偏弱，午收前中字頭及白酒等權重股集體拉漲，帶動滬綜指一度收復三千一，不過午後醫藥股觸發跌浪，多個醫療概念捱沽，拖累大市表現，滬指全日僅升0.13%，報3088.94點，三千一得而復失，至於科技股佔比較重的深成指挫1.18%，創業板指更瀉1.83%。



市況如過山車般急升又急回，推高兩市全日成交至8846億元（人民幣．下同），按日增加4.2%，不過外資連續第二日流出，全日陸股通淨流出近7.6億元。



今日新聞精選



1. 中國國務委員兼國防部長魏鳳和周二在柬埔寨暹粒，與美國國防部長奧斯汀會晤，是今年8月中美雙方軍事交流中斷以來首次軍方高層會晤，亦是美國眾議院議長佩洛西8月訪問台灣令中美關係惡化以來首次。中國國防部新聞發言人譚克非表示，此次會談是落實兩國元首會晤重要共識的實際舉措，對推動兩軍關係重回健康、穩定發展的正確軌道具有十分重要意義。他指當前中美關係面臨的局面，責任不在中方，主要原因是美方做出了錯誤的戰略判斷。中方對於發展兩國兩軍關係的態度是真誠的，但基本前提是美方必須說到做到、信守承諾。會談期間，魏鳳和重申中方在台灣問題堅定立場，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。魏鳳和強調，中國完全統一一定要實現，也一定能夠實現。



2. 中證監主席易會滿周一在2022金融街論壇年會上作主題演講時指出，估值高低直接體現市場對上市公司的認可程度，應「探索建立具有中國特色的估值體系」，促進市場資源配置功能更好發揮。國有企業要主動加強投資者關係管理，讓市場更好地認識企業內在價值。中金公司發布研報指出，探索建立具有中國特色的估值體系，在中國資本市場是重要且現實的問題。從經營層面來看，國有上市公司在2016年以來的盈利增速和盈利能力相比非國企均有較為明顯的改善，債務壓力問題經歷多年國企改革也已基本化解，上市銀行盈利增長較為穩健且ROE高於非金融整體，未來「中國特色現代資本市場」的積極建設過程中，投資者有望逐步改善對上市國企和金融板塊的價值的認知，銀行及國有上市企業估值中樞有提升空間。



3. 拯救內房「第二支箭」繼續加碼，人行和銀保監聯合召開全國性商業銀行信貸工作座談會，據內媒最新報道，人行計劃向商業銀行提供2000億元免息再貸款，專項用於「保交樓」。這一貸款支持計劃屬全新的、階段性政策，與此前出台的「保交樓」專項借款有所不同。計劃支持範圍包括兩個方面，一是為「保交樓」專項紓困政策提供配套融資；二是推動化解未交樓個人住房貸款風險，支持已出售、但逾期未交付，並經過金融管理部門認定的項目加快建設交付。



4. 據《彭博》引述知情人士報道，融創離岸債券的部分持有人抵制了融創的初步離岸債務重組計劃，原因是延期太久，債轉股比例高以及缺乏足夠的抵押品。消息指，共計持有至少25%融創待償離岸債券的一個特設債券持有人委員會成員，以及其他一些持有人，反對該重組計劃。知情人士稱，融創的初步計劃草案已於第三季度提交給部分債券持有人，截至上周五（18日）仍是這個計劃。該計劃尚未最終敲定，或根據進一步討論進行調整。另一邊廂，內媒稱其境內債務重組已有初步方案，並已向債權人披露，目前擬定在12月初進行表決，方案要求50%以上投票同意率才可通過。已經展期的債務將再度展期3年9個月，直至2026年9月，至於目前尚未展期的債務將展期4.5年至2027年。至於兌付計劃，融創將從2025年起開始償還本金，每3個月償還一次，前低後高，並會在今年12月9日前利息資本化，首年利息展期半年至一年，償付50%，其餘利隨本清。



5. 內地周一新增本土確診及無症狀感染合計27899宗，連7日破2萬宗，續創4月13日以來新高，儘管中國已經發布了「20條」，防疫規定看似有所放寬，但是最近各地封控措施卻明顯轉強，官方更首次用到「疫情殲滅戰」字眼，反映當局對本輪疫情防控的態度。國家衛健委發言人米鋒在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，近期全國本土疫情呈現傳播範圍廣、傳播鏈條多、疫情波及面擴大的嚴峻複雜態勢。米鋒表示，要持續整治層層加碼，該管住的要堅決管住，該取消的要堅決取消，該落實的要落實到位，不走樣，立足於防、立足於早、立足於快，科學精準做好疫情防控各項工作。國家衛健委醫療應急司司長郭燕紅成，對於醫療機構的急診、透析室、手術室、分娩室、重症監護室這些重要的救治科室，要做到非必要不封控，保障患者的救治。針對部分方艙醫院環境不盡如人意的情況，郭燕紅表示，有些地方在大規模疫情發生時，可能倉促建成方艙醫院衛健委已經下發文件，專門進行督促和要求。



6. 中國音數協遊戲工委、中國遊戲產業研究院聯合伽馬數據共同發布《2022中國遊戲產業未成年人保護進展報告》。報告顯示，未成年人的沉迷遊戲問題已經基本解決；75%的未成年人每周遊戲時長在三小時以內，近三成未成年人遊戲充值減少。在遊戲受限後，未成年人的娛樂行為從遊戲向其他活動轉移，以短視頻、網絡視頻、社交媒體為主。其中約65%未成年人轉投短視頻平台。



7. 市場監管總局22日就《中華人民共和國反不正當競爭法（修訂草案徵求意見稿）》公開徵求意見。修訂草案結合數字經濟領域競爭行為的特點，針對數據獲取和使用中的不正當競爭行為、利用算法實施的不正當競爭行為，以及阻礙開放共享等網絡新型不正當競爭行為作出詳細規定。當中提出，經營者不得利用數據和算法、技術、資本優勢以及平台規則等從事不正當競爭行為；同時，強化對中小市場主體合法權益的保護。



8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周二高開高走，全日在7.1320至7.1665之間波動，收報7.1384，較上個交易日4時30分收盤價漲246點子。離岸人民幣兌美元（CNH）現亦反彈372點子，報7.1401。

撰文：經濟通中國組

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