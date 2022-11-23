  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《神州經脈》一線城市收緊防疫　銀企合作救內房　滬指悶升

23/11/2022

　　官媒強調防疫方向不動搖，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，北上廣深四個一線城市均加強疫情防控措施，打破「放開」預期。滬深股市周三（23日）早上窄幅低開，銀行權重股連續兩日上漲，抵銷醫藥股震盪，午後其他科技股跌幅擴大，不過中字頭發力護盤，滬綜指午後轉升試攻三千一，但最終差一步，全日在3096.91點收市，升0.26%，深成指跌0.27%，創業板指同跌0.14%。

 

（資料圖片）


　　市況偏悶，兩市全日成交8305億元（人民幣．下同），按日減少6.1%，惟外資透過陸股通淨流入超15億元，結束連日流出趨勢。


　　另外，有外媒報道指，中國有關部門計劃對螞蟻集團處以逾10億美元的罰款，作為監管整改的尾聲。


今日新聞精選


1. 北上廣深四個一線城市防疫升級。上海加強來滬返滬人員健康管理，抵滬不滿5天者不得進入餐廳酒吧商場等公共場所；北京市政府要求24日起進入公共場所查驗48小時核酸證明，並要從嚴控制線下大型活動和聚集性活動，原定本月25日至30日舉辦的中關村論壇宣布改在明年舉辦；深圳同樣宣布乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間等須憑48小時核酸檢測陰性證明或當日（24小時內）核酸採樣憑證；另外廣州海珠區再次延續封控措施至周日（27日），是第六次延長相關措施。


2. 內地新冠疫情繼續蔓延，周二（22日）新增本土確診及無症狀感染合計28883宗，較上日的27899宗再增近4%，連續8日破2萬宗，續創逾七個月新高。本土新增陽性中，廣州、重慶繼續大幅居前，北京、上海、深圳等延續升勢。全國周二報告新增確診病例2719宗。其中本土病例2641宗，含700宗由無症狀感染者轉為確診病例。新增無症狀感染者26438宗，其中本土26242宗。


3. 網傳富士康河南鄭州廠區發生暴力衝突，員工和公安大打出手，當局出動催淚彈，有員工受傷。外媒引述目擊者說法指，此次衝突是員工抗議廠方最新公布的薪資與早前公布的有所出入，加上新舊員工同住，擔心疫情擴散傳染。據網民轉述，情況在半夜時分已失控，維護治安的工作人員與富士康員工打起來。凌晨五點時，公安更出動催淚彈，富士康工人使用滅火器還擊。


4. 內房融資氣氛濃，據內媒報道，交通銀行(03328)(滬:601328)分別與萬科(02202)(深:000002)和美的置業(03990)簽署全面戰略合作協議，將分別向兩企業提供1000億元和200億元的意向性綜合授信額度；中國銀行隨後亦公布，將為萬科集團提供不超過1000億元或等值外幣的意向性授信額度；中國農業銀行亦宣布，與中海發展(00688)、華潤置地(01109)、萬科集團、龍湖集團(00960)、金地集團(滬:600383)五家房企舉行銀企戰略合作協議簽約儀式。銀企雙方均表示在房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、並購貸款、債券承銷與投資等業務方面加深合作。此外，中國銀行間市場交易商協會公布，中債增進公司在民企債券融資支持工具（「第二支箭」）政策框架下，周三出具對龍湖集團、美的置業、金輝集團(09993)三家民營房企發債信用增進函，擬首批分別支持三家企業發行20億元、15億元、12億元中期票據，後續將根據企業需求提供持續增信發債服務。


5. 據《彭博》報道，荷蘭外貿與發展合作大臣施賴納馬赫爾（Liesje Schreinemacher）22日表示，在向中國出售芯片設備的問題上，荷蘭將捍衛本國的經濟利益。報道指，荷蘭高級官員的這一表態再度表明，荷蘭不願順從華盛頓切斷中國半導體技術供應的企圖。


6. 國家煙草專賣局發布關於電子煙產品、霧化物、電子煙用煙鹼等異地限量攜帶的通告，根據有關規定，每人每次異地攜帶電子煙產品、霧化物、電子煙用煙鹼等實行限量管理：煙具不得超過6個；電子煙煙彈（液態霧化物）不得超過90個，煙彈與煙具組合銷售的產品（包括一次性電子煙等）不得超過90個，煙液等霧化物及電子煙用煙鹼不得超過180毫升。


7. 全球影史票房冠軍的科幻巨作《阿凡達》，睽違13年後終於推出第二集，早前已宣布12月16日將在北美上映，歐洲、澳洲、韓日、台灣以及香港同步上映，但中國內地卻遲遲沒有宣布上映的消息。據20世紀影業官方微博周三早上終於公布，《阿凡達：水之道》內地定檔同日上映，內媒報道，消息對被疫情等因素拖累的電影行業有很大提振作用。此外，早前有報道指藉著中韓關係緩和兩國首腦會談提及兩國文化、人員交流以及溝通重要性，南韓電影已重新開始在中國視頻平台上播放，也是中國實施「限韓令」6年來的首次鬆綁。中國外交部發言人趙立堅對此回應稱，中方從來沒有實施過所謂的「限韓令」，中方對同韓方開展人文交流合作持開放態度。他表示，去年以來中國已經引進播放了多部韓國電影和電視劇。推動合作需要雙方相向而行。希望韓方同中方一道，繼續為活躍兩國人文交流，增進相互了解和友好感情做出積極努力。


8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周三收報7.1542，較上個交易日4時30分收盤價跌158點子。全日在7.1388至7.1599之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）現跌219點子，報7.1580。

 

撰文：經濟通中國組

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,773.53

最大成交額股票

深002812

恩捷股份

130.360

最大成交額股票

滬511990

華寶添益

99.993

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 138.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 53.100
  • 02007 碧桂園
  • 2.350
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 27.850
  • 01800 中國交通建設
  • 3.730
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 45.200
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 17.740
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 6.400
  • 目標︰$5.70
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.400
  • 目標︰--
  • 02325 雲康集團
  • 15.540
  • 目標︰$16.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.400
  • 00700 騰訊控股
  • 282.000
  • 00388 香港交易所
  • 288.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 138.400
  • 02800 盈富基金
  • 17.620
報章貼士
  • 03993 洛陽鉬業
  • 3.380
  • 目標︰$1.20
  • 02877 神威藥業
  • 6.140
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 64.400
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

23/11/2022 15:18  騰訊大股東Naspers考慮出售「派息」所得美團股份

23/11/2022 14:05  《Ａ股焦點》「第二支箭」落地三民營房企發債獲支持，地產股倒升

23/11/2022 13:20  【俄烏開戰】歐盟對俄石油價格上限立場軟化，增加45天過渡期

23/11/2022 12:06  恒指半日高收72點報17497，阿里漲逾3%，百度漲2.6%

23/11/2022 11:25  《異動股》領展挫逾4%墊底藍籌，發行33億元可轉換債券

23/11/2022 17:41  【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒０１億元，買港交所沽建行

23/11/2022 08:38  【大行炒Ｄ乜】高盛升快手、煤炭股目標，微降百度目標

18/11/2022 17:43  《嚟緊炒Ｄ乜》中國燃氣同內房「魚菜共生」，現價不妨小注買

23/11/2022 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒８１６１，美元兌人幣升報７﹒１５２２

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》一線城市收緊防疫　銀企合作救內房　滬指悶升
人氣文章

新聞>財經熱話

兩電齊加電費卻遭大行看淡　公用股還有其他選擇？
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】富融升一年期港元定期存息至4.5厘　1蚊也可入場
品味生活
生活
人氣文章

中醫話

膝頭痛年輕化，竟同做Gym有關？膝蓋水腫代表濕邪重？紅腫熱痛代表甚麼？骨傷科中醫示範「手法治療」法
人氣文章

馬拉松週記．馮華添

等了3年！馬拉松比賽團再出發！期望未來一團接一團，能去的地方都應該去！
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】美歐擺姿態遏普京　能源勾心鬥角未完
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

大阪一日遊：大阪周遊卡使用攻略，既詳盡性價比又高的懶人包
人氣文章

Fashion

高顏值「星二代」各有個性！穿搭風格見微知著！深受媒體名牌追捧、摒棄父母光環、低調活出獨特自我，你喜歡哪一種？
人氣文章

寫設計．陳丞軒

我的設計啟蒙：中學老師和Jean Prouvé！設計大師兩句語錄，給予無限設計意義與動力
健康好人生 Health Channel
人氣文章
益生元功效比想像大？愛爾蘭最新研究：每日食發酵食物、益生元，有助紓緩壓力！「心理生物餐單」包括甚麼食物？
人氣文章
增加性愛頻率，就能減少伴侶出軌？以性填補愛，只是一個自設的誤區
人氣文章
益生元功效比想像大？愛爾蘭最新研究：每日食發酵食物、益生元，有助紓緩壓力！「心理生物餐單」包括甚麼食物？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/11/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/11/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/11/2022 18:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/11/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事23/11/2022
《神州經脈》一線城市收緊防疫　銀企合作救內房　滬指悶升
人氣文章財經熱話23/11/2022
兩電齊加電費卻遭大行看淡　公用股還有其他選擇？
人氣文章生財有道23/11/2022
【高息定存】富融升一年期港元定期存息至4.5厘　1蚊也可入場
人氣文章FOCUS23/11/2022
【FOCUS】美歐擺姿態遏普京　能源勾心鬥角未完
人氣文章財經熱話23/11/2022
再遭股神減持比亞迪跌跌不休　跌到咩位至值博？
人氣文章財經熱話23/11/2022
《午市前瞻》專家料恒指百天線阻力大 快手可於此位先食胡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金